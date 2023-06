Prezzi dei carburanti, il risparmio è nel gas

BENZINA E GASOLIO, I PREZZI SALGONO ANCORA - La guida virtuale di alVolante confronta non solo i prezzi dei carburanti per singola provincia, distributore per distributore, ma anche il loro andamento, sia per singolo marchio sia negli ultimi 30 giorni. È proprio quest’ultimo dato a non far piacere a chi ha un’auto a benzina: nell’ultimo mese il prezzo medio nazionale al litro è partito da circa 1,815 euro, è sceso leggermente ma è poi risalito fino a sfiorare gli 1,840 euro/litro. Andamento simile anche per il gasolio: partito a circa 1,663 euro, è sceso sotto gli 1,660 per concludere i 30 giorni a circa 1,678 euro/litro. Si rafforza invece la convenienza dei carburanti gassosi: il Gpl ha visto il prezzo al litro calare continuamente, passando da circa 0,755 a poco più di 0,730 euro al litro in 30 giorni. E il metano sta tornando alla normalità: in un mese, il suo prezzo è sceso da 1, 59 a circa 1,45 euro al kg.

I prezzi medi nazionali:

BENZINA:1,838 €/litro

GASOLIO: 1,677 €/litro

GPL: 0,732 €/litro

METANO: 1,452 €/kg

REGIONI IN ROSSO FISSO (PER I PREZZI) - Nella cartina dell’Italia, si nota subito come i prezzi della benzina e del gasolio per provincia sono più alti della media al Nord e al Sud, ma in generale piuttosto omogenei. Tendenza diversa per il Gpl: molte più regioni sono rosse e verdi, segno di una media che deriva da valori anche distanti fra loro. Il metano enfatizza questo “bipolarismo”: le province gialle sono una manciata mentre le restanti o sono più costose o più economiche della media: la Sicilia, per esempio, è tutta rossa con la sola eccezione della provincia di Enna.

SULLE MONTAGNE RUSSE - Ma anche all’interno delle province ci sono oscillazioni notevoli. Volendosi rifornire di GPL nel messinese, per esempio, troveremo un prezzo molto basso a Roccalumera e uno ben più alto della media nazionale a Santa Teresa di Riva, il tutto in una provincia tinta di rosso. Nel maceratese, zona verde squillante, avremo un prezzo più basso della media per benzina, gasolio e metano ma sulla statale 77 potremmo pagare la benzina quasi 1,90 euro così come 1,818 euro al litro: una bella differenza.

