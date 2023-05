Prezzi dei carburanti in Italia: come stanno andando?

UNO SGUARDO DETTAGLIATO - Nella home page del nostro sito trovate un servizio di monitoraggio dei prezzi dei carburanti aggiornato e dettagliato, con i valori dei singoli distributori su tutto il territorio nazionale, ma anche con le medie in base alle diverse aree geografiche e con le variazioni nel corso del tempo.

BUONE NOTIZIE, SOPRATTUTTO PER CHI VA A GAS - Negli ultimi trenta giorni i prezzi medi nazionali di tutti i carburanti sono scesi, ma le notizie migliori riguardano chi ha un’auto a gas. Infatti, mentre per la benzina e il gasolio la tendenza positiva si è fermata verso metà maggio, Gpl e metano evidenziano una discesa praticamente costante. Il Gpl è passato da 0,772 euro/litro a 0,752 (-2,6%), confermandosi un carburante che fa risparmiare parecchio. Ancora maggiore il calo del metano, che da 1,645 euro/kg è arrivato a 1,561: è il 5,1% in meno, e un ulteriore passo verso la normalizzazione (in passato, il prezzo del gas naturale era rimasto per anni pressoché costante intorno a un euro al chilogrammo).

- Nell’ultimo periodo le province con idella media sono agli estremi: si parla di ampie zone della Calabria, della Basilicata e, al capo opposto, del Trentino Alto-Adige e della Valle d'Aosta. La situazione è simile per il gasolio, mentre il paradiso di chi va a metano sono le province che guardano l’Adriatico e la Sardegna; il prezzo del Gpl mischia rossi e verdi (così indichiamo visivamente le quotazioni più alte e quelle più basse) un po’ ovunque.

CHI È IL PIÙ CARO? - Le marca più cara è invariabilmente, e per tutti i tipi di carburante, una no-logo, ossia non uno dei brand con decenni di storia e con la rete più estesa. Questi ultimi hanno invece prezzi abbastanza simili (eccezion fatta per il metano), segno che i marchi tradizionali si considerano fra di loro come concorrenti diretti. Attualmente i prezzi medi nazionali sono:

1,815 euro al litro la benzina

1,662 euro al litro il gasolio

0,751 euro al litro il Gpl

1,562 euro al litro il metano.



Nell'ultima settimana si sono riscontrate solo leggere variazioni di qualche centesimo, ma niente di eclatante.

DOVE FARE IL PIENO - Utilizzare lo strumento messo a disposizione gratuitamente su alVolante.it, e aggiornato quotidianamente, significa poter cercare il distributore più economico vicino a noi, osservandone l’andamento dei prezzi nel tempo oltre che l’indirizzo e la posizione sulla mappa. Uno strumento utile, che presto sarà completato anche da una app per smartphone in modo da rendere facile l'individuazione del distributore più economico anche quando siamo in auto.

