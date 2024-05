Salone Auto Torino 2024: ecco come sarà 

LA STORIA IN STRADA - Sono state svelate le caratteristiche principali del Salone Auto Torino 2024. L’appuntamento, in programma tra le vie e le piazze del capoluogo piemontese dal 13 al 15 settembre, coinvolgerà una quarantina di brand automobilistici, richiamando nelle previsioni degli organizzatori circa mezzo milione di visitatori. In un percorso di circa 3 chilometri che parte idealmente dalla stazione di Porta Nuova, passando da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a giungere in piazza Vittorio Veneto, verranno messi in mostra i modelli portati dalle case. Dal termico all’elettrico, i visitatori trovarenno le novità di prodotto, le supercar ma anche i prototipi e le concept car di grandi designer. Uno speciale Circuito Dinamico si snoderà tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello con le sfilate di vetture di Formula 1, dei prototipi e di alcune tra le auto classiche più belle di sempre.

> Nella foto qui sopra, al centro, Andrea Levy, organizzatore della manifestazione.

GLI EVENTI CLOU - Il primo giorno del Salone Auto Torino, venerdì 13 settembre, andrà in scena uno spettacolo dinamico che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura. Questo il programma della sfilata inaugurale.

10.00: parata carrozze di inizio 1800 trainate da cavalli

10.15: parata prime vetture del 1900 con motore a scoppio

10.30: parata prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri dal 1960 a oggi

10.45: premiere parade, la sfilata di novità di prodotto dei brand espositori

11.30: parata Motorsport



Domenica 15 settembre, in piazza San Carlo, verranno invece premiati con gli Auolook Award i team della comunicazione che partecipano a tutte le discipline del motorsport.

COME PARTECIPARE - Chi volesse partecipare può scaricare gratuitamente il biglietto elettronico gratuito dal sito internet www.saloneautotorino.com. Tale biglietto darà accesso a sconti e convenzioni per i trasporti locali e nazionali, ai musei, ad alberghi e ristoranti. Per esempio, grazie alla convesione con Frecciarossa e RFI, i visitatori potranno usufruire di sconti fino all’80% sul prezzo base per chi arriverà a Torino con le Frecce. Tutti i possessori del Free Pass potranno anche testare le vetture messe a disposizione dalle case automobilistiche nelle aree di piazza Carlo Felice e piazza Castello, dalle 9 alle 19 di tutti i giorni della manifestazione.