Salone Auto Torino 2024: format e programma

SCOPRIRE L’AUTO PASSEGGIANDO - Un’unica, lunga passeggiata in pieno centro, dalla stazione dei treni di Porta Nuova a Palazzo Reale. È questa la mappa su cui prenderà forma il Salone Auto Torino 2024, in programma dal 13 al 15 settembre prossimi. Distante da quello dei grandi show tradizionali, che si svolgono all’interno di complessi fieristici, il format “all’aperto” è quello che, dal 2015 al 2019, ha reso l’ex Parco Valentino un unicum tra le manifestazioni del settore, radunando all’ombra della Mole centinaia di migliaia di curiosi e appassionati.

DALLE ORIGINI AL FUTURO - Dalle carrozze a motore di inizio Novecento alle ultime novità a batteria: il Salone Auto Torino 2024 proverà ad abbracciare il vasto, complesso e affascinante mondo dell’automobile con una rassegna a tutto campo, raccontandone le origini, gli sviluppi e gli orizzonti futuri, con un focus particolare sui capolavori degli anni ’60 e ’70 (un periodo d’oro per il car design, soprattutto in Italia) e sulle tecnologie con cui i grandi costruttori puntano a essere protagonisti della mobilità di domani.

BIGLIETTO E TEST DRIVE GRATUITI - Come da tradizione, il Salone Auto Torino 2024 prevede tutta una serie di attività per coinvolgere in presa diretta i visitatori, che avranno libero accesso a tutti gli stand e che, scaricando il biglietto elettronico sul proprio smartphone, potranno effettuare i test drive delle novità presentate dai vari marchi. Il percorso di guida dedicato alle vetture a basso impatto ambientale, in particolare, partirà dalle piazze Carlo Felice e Castello e, da via Roma, si snoderà lungo le strade della città, offrendo quindi la possibilità di mettere alla prova le auto tra un semaforo e l’altro, in un contesto di traffico reale.

SUPERCAR PER SOGNARE - Anteprime e novità, ma non solo. Il Salone Auto Torino 2024 accenderà potenti riflettori anche sulle auto che fanno sognare, con un’accurata selezione di supercar di ieri e di oggi, prototipi ed esemplari unici. Una serie di eventi nell’evento, con approfondimenti su vari temi legati al mondo dei motori, si terranno ai Giardini Reali e in piazza Vittorio Veneto, mentre le piazze Arbarello e Solferino saranno il cuore di un focus sulla mobilità dedicato alle famiglie e ai bambini.

BOLIDI IN AZIONE - Il Salone Auto Torino 2024 promette di fare la gioia anche di chi ama i motori da corsa e del passato. Nei giorni della manifestazione i bolidi della Formula 1, le regine dei rally e le classiche che hanno fatto la storia sfileranno con i motori a pieni giri in via Roma, da piazza San Carlo a piazza Castello.

STORICHE IN DÉFILÉ - Ampio spazio anche ai collezionisti e ai club di marca e modello: sabato 14 settembre, con il Gran Premio Torino, il Salone Auto Torino 2024 sbarcherà nell’incantevole cortile della Reggia di Venaria. Auto d’epoca e sportive mozzafiato attraverseranno il centro di Venaria, per poi puntare i fari verso la Panoramica, la splendida strada collinare che conduce alla Basilica di Superga, e fare ritorno nella centralissima via Roma.