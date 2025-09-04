Home
Salone Auto Torino 2025: ci siamo quasi

salone auto torino
di Alberto Amedeo Isidoro
Pubblicato 04 settembre 2025

Torna il Salone Auto Torino, lo show gratuito che dal 26 al 28 settembre prossimi promette di attirare 500.000 visitatori con un mix di novità, auto d’epoca e supercar.

Salone Auto Torino 2025: ci siamo quasi

ATTESI 500.000 VISITATORI

Più di cento automobili di una cinquantina di marchi diversi, sfilate, raduni e test-drive: si rinnova anche quest’anno, dal 26 al 28 settembre 2025, con la collaudata formula di kermesse diffusa per le vie e le piazze del centro storico, l’appuntamento con il Salone Auto Torino. Tante novità, ma anche modelli in rampa di lancio, “conditi” da supercar di ieri e di oggi e auto d’epoca provenienti da musei e collezioni private: un mix che promette di attirare circa 500.000 visitatori. I quali, con un biglietto elettronico gratuito, potranno accedere al cuore dell’esposizione, che si snoda tra piazza Castello, la piazzetta Reale e i Giardini due Musei Reali.

salone auto torino 2025 184

CINESI IN PRIMA FILA

Nel cuore della città della Mole, il Salone Auto Torino mostrerà le novità dei principali marchi europei, senza ovviamente tralasciare quelle dei costruttori cinesi, sempre più al centro dell’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. La crescente importanza dell’industria del paese del Dragone è sottolineata dal contest Piemonte meets China - Turin Automotive Design Award, in cui verranno premiati i migliori progetti cinesi nati in Italia e in Europa. 

salone auto torino 2025 183

AUTO D’EPOCA E SUPERCAR, CHE PASSIONE

Tra i tanti appuntamenti, imperdibile per gli amanti delle supercar il meeting dedicato dalle auto da sogno: nella mattinata di sabato 27 settembre un centinaio di bolidi di pregio provenienti da tutto lo Stivale partirà dalla Reggia di Venaria alla volta di piazza Castello, sfilando tra i portici di via Roma. Per gli appassionati di auto d’epoca, invece, l’evento da segnare in agenda è quello con il concorso d’eleganza Festival Car: domenica 29 settembre, più di 80 modelli del passato saranno esposti nel borgo storico di Revigliasco, sulle colline del Torinese, dalle 11.30 alle 16. Un’occasione preziosa per ammirare dal vivo gioielli del passato che, di solito, si vedono solo in fotografia o nelle sale di un museo.

Ritratto di camp0scalare
camp0scalare
4 settembre 2025 - 11:56
Ma la verdona targata TG è una Ferrari. Non comprendo, dai cerchi forse si. Comunque bella, mi piace
Ritratto di vecchio osservatore
vecchio osservatore
4 settembre 2025 - 12:27
È una Pininfarina Batista, che sarebbe una Nevera ricarrozzata e con qualche cavallo in più. La fanno a Moncalieri, molto bella.
Ritratto di camp0scalare
camp0scalare
4 settembre 2025 - 12:33
Grazie mille
Ritratto di Gordo88
Gordo88
4 settembre 2025 - 12:27
1
Sicuramente un bel contesto ma anche tanta carne al fuoco..
