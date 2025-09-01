Sfugge online l’immagine della nuova concept dell'Audi

L’Audi svelerà domani sera una nuova concept car della quale è apparsa online una prima immagine ripresa di lato. E basta una prima occhiata per capire che si tratta di qualcosa di completamente nuovo, un prototipo con il quale l’Audi vuole aprire un nuovo corso. Dunque, a un anno e mezzo dalla nomina di Massimo Frascella a capo del design (qui la news), la casa tedesca è pronta a dichiarare al mondo in quale direzione andrà il suo stile.
Per un evento così importante è stata scelta scelta la tipologia di carrozzeria più affascinante, quella di una coupé. Che si presenta con linee tese e pulite in un ritorno alla semplicità che molti appassionati delle Audi apprezzeranno. Si vede anche la presenza di un tetto che potrebbe essere rimovibile e le forme suggeriscono una lunghezza intorno ai 450 cm.
La nuova Audi concept, secondo le indiscrezioni, potrebbe anticipare un’erede della TT, ormai uscita di produzione. Se così fosse la piattaforma e la meccanica scelte non potrebbero essere che quelle sviluppate in collaborazione con la Porsche per le future 718 Boxster e Cayman elettriche che dovrebbero arrivare nel 2026. Quanto a una eventuale versione di serie di questa Audi, sarà difficile vederla prima del 2027-28.