Sfugge online l’immagine della nuova concept dell'Audi

MANCA POCO

L’Audi svelerà domani sera una nuova concept car della quale è apparsa online una prima immagine ripresa di lato. E basta una prima occhiata per capire che si tratta di qualcosa di completamente nuovo, un prototipo con il quale l’Audi vuole aprire un nuovo corso. Dunque, a un anno e mezzo dalla nomina di Massimo Frascella a capo del design (qui la news), la casa tedesca è pronta a dichiarare al mondo in quale direzione andrà il suo stile.

UN RITORNO ALLA SEMPLICITÀ

Per un evento così importante è stata scelta scelta la tipologia di carrozzeria più affascinante, quella di una coupé. Che si presenta con linee tese e pulite in un ritorno alla semplicità che molti appassionati delle Audi apprezzeranno. Si vede anche la presenza di un tetto che potrebbe essere rimovibile e le forme suggeriscono una lunghezza intorno ai 450 cm.

CHE SIA L'EREDE DELLA TT

La nuova Audi concept, secondo le indiscrezioni, potrebbe anticipare un’erede della TT, ormai uscita di produzione. Se così fosse la piattaforma e la meccanica scelte non potrebbero essere che quelle sviluppate in collaborazione con la Porsche per le future 718 Boxster e Cayman elettriche che dovrebbero arrivare nel 2026. Quanto a una eventuale versione di serie di questa Audi, sarà difficile vederla prima del 2027-28.