Il simulatore di guida a realtà aumentata arriva nelle autoscuole

UN SIMULATORE UNICO NEL SUO GENERE - Se sul fronte del motorsport stanno trovando sempre più spazio gli Esport, ovvero campionati di livello professionistico organizzati su videogame, allo stesso modo anche la guida su strada si sta avvicinando sempre di più alle influenze del mondo digitale. Ne è un esempio Ready2go, il simulatore di guida a realtà aumentata che verrà presto installato in oltre 200 autoscuole ACI, uno strumento che sarà utilizzato per favorire l’insegnamento e l’apprendimento della tecnica di guida.

UN’ESPERIENZA IMMERSIVA - Grazie a un visore VR (a realtà aumentata) si vive davvero la sensazione di trovarsi all’interno di un abitacolo di un’auto, creando così uno scenario virtuale in cui si è totalmente immersi. Infatti, rispetto ai normali simulatori con display, la realtà digitale permette di condurre un veicolo in uno spazio virtuale ma con percezioni reali. Inoltre, tra i diversi scenari riprodotti si potrà scegliere tra quello urbano (sia diurno che notturno), autostradale e quello delle aree pratiche del centro di guida Sicura ACI-Sara del circuito di Vallelunga.

CARRATTERISITCHE TECNICHE - Ready2go come qualsiasi strumento digitale di oggi è aggiornabile per seguire i progressi tecnologici delle vetture di oggi e, quindi, impratichirsi con i nuovi sistemi di assistenza alla guida come gli ADAS. Passando alle caratteristiche tecniche, oltre al visore VR troviamo uno smartphone come “cervello” del sistema (e non un computer) oltre ovviamente a pedaliera e volante. Il telaio pesa 52 chilogrammi ed è smontabile e trasportabile, mentre l’istruttore può seguire l’allievo attraverso un tablet.