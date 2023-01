Toyota: è ancora lei la n°1 al mondo nel 2022

Ancora una volta è la Toyota la casa automobilistica leader mondiale nel 2022. Nello specifico, includendo i volumi delle controllate Daihatsu e Hino, il costruttore giapponese ha consegnato un totale di 10.438.024 veicoli. In un contesto di aumento del 5% della produzione globale (10,6 milioni, di cui 3,6 in Giappone e 6,9 fuori), la Toyota ha registrato una contrazione delle vendite del 0,1% rispetto al 2021, con un -9,6% in Giappone (1.9 milioni) e un calo di quasi il 10% in America (2.1 milioni). Nonostante il segno meno in patria, la Toyota all’estero ha venduto 8,58 milioni di vetture (+2,3%). In un contesto contingente, a causa delle restrizioni dovute al Covid 19 e alla carenza di chip e semiconduttori, la Toyota ha registrato vendite in linea con il 2021, anche grazie alla crescita della domanda in Asia.

> Qui sopra la Corolla, il modello più venduto della Toyota a livello mondiale.

Il Gruppo Volkswagen da gennaio e dicembre 2022 ha consegnato 8,3 milioni di veicoli, registrando un -7% rispetto al 2021, quando furono 8,8 milioni. Osservando la situazione all’interno dei vari brand, si può notale che i generalisti come Skoda, Seat/Cupra, hanno registrato tutti un segno meno. Tra i marchi premium e di lusso, Lamborghini e Bentley hanno fatto segnare un incremento del 5,8%, con 24.400 unità. Bene le BEV, con oltre 572.000 veicoli consegnati ai clienti (352.000 in Europa).