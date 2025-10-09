Home
Toyota RAV4 2026: ecco quanto costa

toyota rav4
di Emiliano Ragoni
Pubblicato 09 ottobre 2025

In vista dell’arrivo nelle concessionarie, previsto per l’inizio del 2026, la Toyota ha aperto gli ordini della RAV4.

DUE VERSIONI

La nuova generazione della Toyota RAV4 è una suv lunga 460 cm con un design inedito e una gamma articolata. È disponibile con un motore full hybrid da 182 CV che utilizza un quattro cilindri aspirato da 2,5 litri abbinato al tipico “cambio” delle Toyota, che comprende un motore elettrico,  un generatore e la serie di ingranaggi che fanno lavorare in sinergia le tre parti che compongono il sistema ibrido. Questa versione ibrida si può avere anche con la trazione integrale, che costa 2.500 euro, realizzata con un motore elettrico al retrotreno. In questo caso la potenza complessiva arriva a 191 CV.

C’è poi una versione l’ibrida plug-in, cioè con batteria ricaricabile dall’esterno, che pur utilizzando lo stesso 2,5 litri, dispone di nuova batteria agli ioni di litio di 22,68 kWh che sulla carta consente fino a 100 km con la spinta del solo motore elettrico. La potenza massima è di 304 CV e la trazione è integrale. È comunque disponibile anche una versione dell’ibrida plu-in a trazione anteriore, con la potenza che scende a 268 CV.

toyota rav4 2025 05 04

GLI ALLESTIMENTI

Quattro gli allestimenti: base, Icon, Premium e GR Sport.

Base

La dotazione di serie dell’allestimento base prevede un climatizzatore automatico bizona, bocchette posteriori, comandi al volante, strumentazione da 12,3”, connettività Bluetooth e USB-C, sistema multimediale con schermo da 12,9” e navigatore connesso alla rete, pulsante di avviamento, chiave digitale, bracciolo anteriore con vano portaoggetti, bracciolo posteriore, cassetto portaoggetti (con serratura), porta bicchieri anteriori e posteriori, modalità EV (veicolo elettrico), selettore della modalità di guida (Eco, Normal, Sport), impugnature porte anteriori soft-touch, sistema d’illuminazione in entrata, lampada per ambienti anteriori e posteriori e interni in tessuto. Completano la dotazione le tasche posteriori per i sedili del conducente e del passeggero, il sensore di rilevamento degli occupanti del sedile del passeggero, sensore di rilevamento degli occupanti dei sedili posteriori, sedili della seconda fila abbattibili 60/40 e specchietto retrovisore interno elettrocromatico e fari e fanali a led.

toyota rav4 2025 05 05

Icon

Questo allestimento aggiunge il caricatore wireless per smarphone, portellone posteriore motorizzato, sedili guidatore e passeggero ventilati e volante riscaldabile. 

Premium

Questo allestimento aggiunge il connettore usb anteriore da 45 W, gli interni in pelle sintetica e cerchi in lega da 20”

GR Sport

Al top della questo allestimento è proposto solo a trazione integrale e include tutta una serie di personalizzazioni estetiche specifiche: cerchi in lega da 20" lavorati (5 razze) con pneumatici (235/50R20), parafanghi larghi neri GR Sport, ginocchiere in pelle sintetica GR-S sulla console posteriore, palette del cambio al volante, pedali in alluminio GR Sport, fari bi-led.

toyota rav4 2025 05 15

GLI ADAS

Corposo il pacchetto di aiuti elettronici alla guida è basato sulla nuova generazione del Toyota Safety Sense, che, tra le altre cose, include il sistema che protegge il veicolo dal traffico trasversale agli incroci (Front Cross Traffic Alert), rilevando i veicoli in attraversamento frontale e avvisando con un segnale visivo e acustico in caso di forte rischio.

POCHI OPTIONAL

Non molti gli optional disponibili oltre ai vari colori disponibili (che costano dai 900 ai 1.100 euro) dato che la politica della Toyota è quella di offrire degli allestimenti “chiusi” con optional crescenti e non molto altro. C’è però il Tech Pack da 1.700 euro che include la telecamera a 360 gradi, il mantenimento attivo della corsia e l’avviso del traffico trasversale anteriore.

toyota rav4 2025 05 17

I PREZZI DI LISTINO

VERSIONE ALLESTIMENTO PREZZO
     
RAV4 Hybrid Base 45.200 €
  Icon 48.700 €
  Premium 52.200 €
  GR Sport 55.700 €
RAV4 Plug-in Hybrid Base 50.700 €
  Icon 54.200 €
  Premium 57.700 €
  GR Sport 61.200 €
     
Versioni 4x4 Tranne GR Sport che è 4x4 di serie 2.500 € in più
Aggiungi un commento
Ritratto di alex_rm
alex_rm
9 ottobre 2025 - 17:50
Troppo squadrata,esteticamente non ci siamo.moltomeglio la nuova Mazda cx5
Ritratto di FG
FG
9 ottobre 2025 - 17:55
Alè: altro rincaro. Prima partiva da 42000...
Ritratto di Rav
Rav
9 ottobre 2025 - 18:13
4
Non mi fa impazzire ma non é nemmeno brutta, peró costa cara, tra una cosa e l'altro é difficile portarla a casa, da listino, a meno di 50K e a quel punto probabilmente comprerei altro anche con altre alimentazioni.
Ritratto di Flynn
Flynn
9 ottobre 2025 - 18:18
3
Motore Atkinzonnn, tecnologia Weeec, 60 km/l , il termico è morto. Facciamocene una ragione.
Ritratto di AlvolANO
AlvolANO
9 ottobre 2025 - 18:36
Fra un po’ costerà quanto le Lexus
Ritratto di AZ
AZ
9 ottobre 2025 - 18:38
SESSANTUNOMILAEDUECENTO senza essere 4x4?!?!
Ritratto di deutsch
deutsch
9 ottobre 2025 - 19:18
4
veramente la versione da 61200 è 4x4 oltre che plugin ed allestimento top
Ritratto di Ste_79
Ste_79
9 ottobre 2025 - 18:40
1
Troppo squadrata...poi gli interni lasciano alquanto a desiderare per un' auto di quel prezzo; molto meglio il modello attuale!!
Ritratto di Tistiro
Tistiro
9 ottobre 2025 - 18:43
Sembra una jogger
Ritratto di stefbule
stefbule
9 ottobre 2025 - 19:06
12
Gli interni sembrano ispirati a minecraft.
