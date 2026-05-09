KGM Rexton Sports XL: ora è più moderno, cambio a parte

Il look cambia parecchio

Dopo aver rinnovato la gamma di suv e fuoristrada, la coreana KGM, nuova proprietaria della Ssangyong, mette mano anche al pick-up. Un veicolo che in Italia arriva con il nome Rexton Sports XL e non Musso (“asino” in dialetto veneto) come mostrato nelle foto.

La base meccanica è simile a quella del precedente modello, con un robusto telaio a longheroni e traverse e un quattro cilindri turbodiesel sotto il cofano, ma le novità sono molteplici. A partire dal design, che cambia radicalmente davanti e dietro, con forme più squadrate e una mascherina a listelli verticali illuminata che collega visivamente i fari full led.

Tecnologico quanto basta

Il KGM Rexton Sports XL vanta un abitacolo semplice, ma più moderno: c’è un nuovo cruscotto digitale che affianca lo schermo del sistema multimediale; entrambi i display sono di 12,3”. Il primo mostra in maniera chiara tutte le informazioni più importanti (ma non è molto personalizzabile), mentre il secondo è reattivo e facile da utilizzare, sebbene sia un po’ povero di funzioni.

Non mancano Apple CarPlay e Android Auto senza cavo. Più in basso troviamo i comandi del climatizzatore, in parte fisici e in parte a sfioramento (non dei più comodi). Il tunnel centrale ospita invece la leva del cambio automatico di questa versione e un rotore per passare dalla trazione posteriore a quella integrale e, per i terreni particolarmente avversi, anche attivare le marce ridotte.

Finiture discrete

Gli interni sono realizzati con una discreta cura: gli assemblaggi ci sono parsi solidi mentre nei punti di maggior contatto si trovano plastiche un po’ più morbide. Trovare una comoda posizione di guida è semplice grazie alle regolazioni abbastanza estese della poltrona e del volante, mentre dietro lo spazio è in linea con quanto offerto dalla concorrenza. Il cassone è lungo 161 cm e largo 157.

Si viaggia bene

Su strada il KGM Rexton Sports si dimostra facile da condurre grazie all’ottima visibilità; gli ingombri, comunque, sono notevoli: è lungo ben 546 cm. Buono il comfort di bordo grazie a una discreta silenziosità anche a velocità autostradali e ad ammortizzatori morbidi. La tenuta di strada è adeguata alla tipologia di veicolo, specie nelle versioni con sospensioni posteriori multilink a 5 bracci.

Ma per chi necessita della massima capacità di carico (a discapito del comfort e della fluidità di guida) è disponibile una versione con ponte rigido e molle a balestra invece che elicoidali: la portata passa da 865 kg a 1.085 kg. La capacità di traino dichiarata può arrivare a 3,5 tonnellate.

Peccato per il cambio

Il 4 cilindri turbodiesel spinge bene già dai bassi regimi, anche se premendo a fondo il pedale dell’acceleratore sembra essere un po’ meno potente dei 225 CV dichiarati. Colpa un po’ del peso (non dichiarato, ma superiore ai 2.000 kg a vuoto) e un po’ del cambio automatico a sei rapporti, “pigro” nei passaggi di marcia.

Quanto ai consumi, stando ai valori rilevati dal computer di bordo nel nostro test svolto principalmente su strade statali, non siamo lontani dai circa 10 km/l dichiarati dal costruttore. Grazie alla notevole distanza minima da terra (24,8 cm), a un angolo di attacco di 30,6° e a uno di uscita di 24,5°, il KGM Rexton Sports se la cava bene anche lontano dall’asfalto: la coppia motrice notevole (441 Nm, raggiunti già a 1600 giri) unita alle marce ridotte è utile per disimpegnarsi con facilità nei percorsi molto sconnessi e con forti pendenze.

Arriva a giugno

Il nuovo KGM Rexton Sports arriverà nelle concessionarie a giugno 2026. Il listino non è ancora stato comunicato, ma il pick-up coreano sarà disponibile anche con il cambio manuale, con prezzo di partenza di 29.745 euro più Iva. Fra i diversi accessori pensati soprattutto per rendere più pratico il cassone, ci sono hard top, roll bar, pianale scorrevole, pedane laterali, gradino posteriore e copertura scorrevole del vano di carico.