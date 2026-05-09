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KGM Rexton Sports XL: ora è più moderno, cambio a parte

Aggiornato il pick-up della coreana KGM, che se la cava bene in fuori strada, senza compromettere troppo il comfort di marcia. Migliorata la tecnologia e buono il prezzo, ma il cambio automatico a sei marce (optional) è ancora lento.
kgm rexton
KGM
Listino prezzi KGM Rexton Sports XL
di Cesare Nebbia
Pubblicato 09 maggio 2026

  • Prezzo (al momento del test)

    € 36.290

  • Consumo medio (dichiarato)

    10,5 km/l

  • Emissioni di CO2 (dichiarate)

    n.d.

  • Euro

    6e-bis
KGM Rexton Sports XL
KGM Rexton Sports XL 2.2 Turbodiesel Style Multilink AT
Il look cambia parecchio

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Dopo aver rinnovato la gamma di suv e fuoristrada, la coreana KGM, nuova proprietaria della Ssangyong, mette mano anche al pick-up. Un veicolo che in Italia arriva con il nome Rexton Sports XL e non Musso (“asino” in dialetto veneto) come mostrato nelle foto.

La base meccanica è simile a quella del precedente modello, con un robusto telaio a longheroni e traverse e un quattro cilindri turbodiesel sotto il cofano, ma le novità sono molteplici. A partire dal design, che cambia radicalmente davanti e dietro, con forme più squadrate e una mascherina a listelli verticali illuminata che collega visivamente i fari full led. 

Tecnologico quanto basta

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Il KGM Rexton Sports XL vanta un abitacolo semplice, ma più moderno: c’è un nuovo cruscotto digitale che affianca lo schermo del sistema multimediale; entrambi i display sono di 12,3”. Il primo mostra in maniera chiara tutte le informazioni più importanti (ma non è molto personalizzabile), mentre il secondo è reattivo e facile da utilizzare, sebbene sia un po’ povero di funzioni.

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Non mancano Apple CarPlay e Android Auto senza cavo. Più in basso troviamo i comandi del climatizzatore, in parte fisici e in parte a sfioramento (non dei più comodi). Il tunnel centrale ospita invece la leva del cambio automatico di questa versione e un rotore per passare dalla trazione posteriore a quella integrale e, per i terreni particolarmente avversi, anche attivare le marce ridotte.

Finiture discrete

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Gli interni sono realizzati con una discreta cura: gli assemblaggi ci sono parsi solidi mentre nei punti di maggior contatto si trovano plastiche un po’ più morbide. Trovare una comoda posizione di guida è semplice grazie alle regolazioni abbastanza estese della poltrona e del volante, mentre dietro lo spazio è in linea con quanto offerto dalla concorrenza. Il cassone è lungo 161 cm e largo 157. 

Si viaggia bene

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Su strada il KGM Rexton Sports si dimostra facile da condurre grazie all’ottima visibilità; gli ingombri, comunque, sono notevoli: è lungo ben 546 cm. Buono il comfort di bordo grazie a una discreta silenziosità anche a velocità autostradali e ad ammortizzatori morbidi. La tenuta di strada è adeguata alla tipologia di veicolo, specie nelle versioni con sospensioni posteriori multilink a 5 bracci.

Ma per chi necessita della massima capacità di carico (a discapito del comfort e della fluidità di guida) è disponibile una versione con ponte rigido e molle a balestra invece che elicoidali: la portata passa da 865 kg a 1.085 kg. La capacità di traino dichiarata può arrivare a 3,5 tonnellate. 

Peccato per il cambio

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Il 4 cilindri turbodiesel spinge bene già dai bassi regimi, anche se premendo a fondo il pedale dell’acceleratore sembra essere un po’ meno potente dei 225 CV dichiarati. Colpa un po’ del peso (non dichiarato, ma superiore ai 2.000 kg a vuoto) e un po’ del cambio automatico a sei rapporti, “pigro” nei passaggi di marcia.

Quanto ai consumi, stando ai valori rilevati dal computer di bordo nel nostro test svolto principalmente su strade statali, non siamo lontani dai circa 10 km/l dichiarati dal costruttore. Grazie alla notevole distanza minima da terra (24,8 cm), a un angolo di attacco di 30,6° e a uno di uscita di 24,5°, il KGM Rexton Sports se la cava bene anche lontano dall’asfalto: la coppia motrice notevole (441 Nm, raggiunti già a 1600 giri) unita alle marce ridotte è utile per disimpegnarsi con facilità nei percorsi molto sconnessi e con forti pendenze. 

Arriva a giugno

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Il nuovo KGM Rexton Sports arriverà nelle concessionarie a giugno 2026. Il listino non è ancora stato comunicato, ma il pick-up coreano sarà disponibile anche con il cambio manuale, con prezzo di partenza di 29.745 euro più Iva. Fra i diversi accessori pensati soprattutto per rendere più pratico il cassone, ci sono hard top, roll bar, pianale scorrevole, pedane laterali, gradino posteriore e copertura scorrevole del vano di carico.

SECONDO NOI

PERCHÉ SÌ
  • Fuoristrada
    Telaio a longheroni, trazione integrale, ridotte e buona altezza da terra gli permettono di cavarsela bene lontano dall’asfalto.
  • Comfort
    Nonostante le dimensioni e l’impostazione da pick-up, si viaggia bene: è abbastanza silenzioso e le sospensioni assorbono con efficacia.
  • Praticità
    Il cassone è grande, la portata supera la tonnellata e la capacità di traino dichiarata arriva a 3,5 tonnellate.
PERCHÉ NO
  • Cambio
    L’automatico a 6 marce è lento nei passaggi e finisce per penalizzare la brillantezza del motore.
  • Ingombri
    Con 546 cm di lunghezza richiede spazio, soprattutto in città e nelle manovre strette.
  • Multimedia
    Lo schermo è facile da usare, ma il sistema resta un po’ povero di funzioni.

SCHEDA TECNICA

Carburante gasolio
Cilindrata cm3 2157
No cilindri e disposizione 4 in linea
Potenza massima kW (CV)/giri 165 (225)/5500 giri
Coppia max Nm/giri 441/1600-1600
Emissione di CO2 grammi/km n.d.
No rapporti del cambio 6 (automatico) + retromarcia
Trazione posteriore (integrale inseribile)
Freni anteriori dischi autoventilanti
Freni posteriori dischi
   
Le prestazioni dichiarate  
Velocità massima (km/h) n.d.
Accelerazione 0-100 km/h (s) n.d.
Consumo medio (km/l, ciclo WLTP) 10,5
   
Quanto è grande  
Lunghezza/larghezza/altezza cm 546/195/188
Passo cm 321
Peso in ordine di marcia kg n.d.
Capacità cassone litri 1262
Pneumatici (di serie) 235/70 R 17
Serbatoio litri 75

PHOTOGALLERY

Galleria 19 immagini

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Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
9 maggio 2026 - 12:13
54
Più bella di certo di prima
Ritratto di Tistiro
Tistiro
9 maggio 2026 - 12:45
Beh a questo prezzo oramai ci si compra appena una carriola...
Ritratto di Vate
Vate
9 maggio 2026 - 12:56
Con un motore vero!
Ritratto di AZ
AZ
9 maggio 2026 - 13:01
Roba da americani.
Ritratto di Vate
Vate
9 maggio 2026 - 13:35
Veramente i mezzi simili americani sono molto più grandi e con cilindrate triple.
Ritratto di giocchan
giocchan
9 maggio 2026 - 13:52
"Rexton Sports XL 2.2 Turbodiesel Style Multilink AT" sicuro vince un premio come auto dal nome più corto
Ritratto di giocchan
giocchan
9 maggio 2026 - 13:54
Di questi tempi sembra "quasi" economico (e poi ha i sedili del colore giusto :). Speriamo solo non sia comprato da mamme che devono portare i figli a scuola "in sicurezza"...

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