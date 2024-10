Formula 1: Gp del Brasile 2024, orari diretta tv

DOVE VEDERE IL GP IN TV E IN STREAMING: GLI ORARI

Prove libere e qualifica Sprint venerdì 1 novembre

Prove libere 1 : ore 15:30 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento) e NOW TV (sito web a pagamento)

: ore 15:30 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento) e NOW TV (sito web a pagamento) Qualifiche gara Sprint: ore 19:30 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento), NOW TV (sito web a pagamento) e TV (canale tv gratuito).



Gara Sprint e Qualifiche di sabato 2 novembre

Diretta gara Sprint : ore 15 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento), NOW TV (sito web a pagamento) e su canale TV8 (canale tv gratuito)

: ore 15 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento), NOW TV (sito web a pagamento) e su canale TV8 (canale tv gratuito) Diretta qualifiche : ore 19:00 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento), NOW TV (sito web a pagamento)

: ore 19:00 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento), NOW TV (sito web a pagamento) Differita gara Sprint: ore 21:30 su canale TV8.



Gara di domenica 3 novembre

Diretta : ore 18:00 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento), NOW TV (sito web a pagamento)

: ore 18:00 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento), NOW TV (sito web a pagamento) Differita: ore 21:30 su TV8 (canale tv gratuito).



PUNTA AL TITOLO - A soli 7 giorni dal Gp del Messico torna la Formula 1 con il Gp del Brasile 2024. La Ferrari, grazie alle due vittorie ottenute, ha superato la Red Bull nella classifica costruttori e spera di rosicchiare altri punti alla McLaren (attualmente il distacco è di 27 punti). L’obiettivo è quello di aggiudicarsi il campionato costruttori che a Maranello manca da troppi anni.

GRANDI PROGRESSI - Al momento la Ferrari SF-24 è confermata la vettura da battere, ribadendo i progressi delle ultime sette gare, da Spa in avanti. Ciò è dovuto grazie agli aggiornamenti tecnici, che hanno garantito alla Rossa un Più graduale degrado dei pneumatici. Migliorando l’aspetto tecnico che lo scorso anno l’ha relegata fuori dalle migliori monoposto, le Rosse sono finalmente riuscite ad avere un passo gara all’altezza.

LOTTA NORRIS VERSTAPPEN - Mentre la lotta per il titolo di campione del mondo piloti è destinata a proseguire, con Norris e Verstappen che non si risparmieranno. Nell’ultimo Gp a rimetterci è stato Verstappen che ha visto infliggersi una penalità che lo ha costretto a chiudere fuori dal podio.

IL CIRCUITO - Il circuito brasiliano di San Paolo è lungo 4,309 km e verrà percorso in gara per 71 volte per un totale di 305 km. Prevede 15 curve. I punti chiave sono le tre curve di Laranjinha, Pinheirinho e Bico de Pato che si susseguono rapide e richiedono il perfetto bilanciamento della monoposto, e la “esse” intitolata ad Ayrton Senna: posta alla fine del rettilineo d'arrivo, offre la possibilità di sorpassare in staccata, ma può indurre facilmente all'errore. Secondo i tecnici Brembo l’Autódromo José Carlos Pace rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3 perché i rettilinei sono piuttosto corti e le frenate sono 5 per ciascun giro, per poco più di 10 secondi e mezzo. Due di queste staccate richiedono l’uso dei freni per meno di 2 secondi e altrettante non raggiungono i 3,8 g di decelerazione. La curva più dura dell’Autódromo José Carlos Pace per l’impianto frenante è la prima, dove le monoposto vi arrivano a 337 km/h e scendono a 124 km/h in 2,41 secondi durante i quali percorrono 130 metri.