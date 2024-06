Formula 1, Gp di Spagna 2024: vince Verstappen

BINOMIO DOMINANTE - Un coriaceo, dominante e perfetto Max Verstappen si porta a casa il Gp di Spagna 2024 di Formula 1 consolidando il suo primato nella classifica mondiale. Anche sul circuito di Montemelò non c’è stata storia. Il “pacchetto” Verstappen-Red Bull è ancora quello da battere. Lando Norris però ce l’ha messa tutta cercando di impensierire il campione del mondo in carica fino alla fine, supportato da una McLaren in forma. Terzo posto per l’ottimo Hamilton su Mercedes, che ritorna sul podio, precedendo il compagno di squadra Russell.

QUARTA FORZA - Le Ferrari piuttosto in ombra. Sicuramente una prestazione che non può essere minimamente paragonata a quella disastrosa del Canada, ma sul circuito di Montmelò, che è considerato una vera e propria galleria del vento, le Rosse hanno annaspato a tenere il passo della concorrenza, anche se i distacchi rispetto al passato sono ridotti. Oggi la Ferrari è la quarta forza del campionato.

> QUI l'ordina d'arrivo completo

LA CRONACA - Verstappen alla prima curva si fa sorprendere da Russell, con l’inglese che è riuscito a portarsi in testa sopravanzando anche Norris. Primato che però dura poco con Verstappen che con un sorpasso dei suoi all’esterno tra curva 1 e curva 2 si riporta al comando. Dopo poche tornate Verstappen allunga su Russell che si difende da Norris, poi Hamilton con un po' margine sulle Ferrari di Sainz e Leclerc. Scintille in casa Ferrari: Sainz nel passare Leclerc lo tocca finendo sotto investigazione. Gesto che conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il clima all’interno del box di Maranello è molto teso.

Dopo 9 giri Verstappen ha 2"2 su Russell e 3 su Norris. Al 15° giro inizia il walzer dei pit stop; Russell si ferma ma a causa di un problema fa una sosta più lunga del previsto riuscendo però lo stesso a issarsi davanti a Sainz, anche lui ai box. Al 18° giro si ferma Verstappen, che riparte quarto dietro a Norris, Leclerc e Piastri. Alla 24ª tornata è la volta di Norris che si ferma ai box, con Leclerc che si porta al comando. Leadership che dura pochissimo poiché il monegasco effettua la sosta un giro dopo ripartendo settimo dietro a Gasly.

Al termine della tornata dei pit stop le posizioni si ripristinano e al 28° giro comanda Verstappen che precede Russell, Hamilton, Norris, Sainz, Leclerc. Al 32° passaggio Norris passa Hamilton in fondo al rettilineo d'arrivo e torna terzo. L’inglese della McLaren si sbarazza anche della Mercedes di Russell e si riprende la seconda posizione. L’ultima tornata di pit stop non cambia la situazione, con Verstappen che riesce a mantenere un margine di sicurezza di qualche secondo su Norris.