Formula 1: risultato del Gp della Cina 2025

MCLAREN SUPER - Il Gp della Cina 2025 di Formula 1 ha rimesso ordine nello scacchiere mondiale: le McLaren sono di gran lunga superiori rispetto alle altre monoposto. Piastri ha conquistato la sua terza vittoria in carriera davanti al compagno di squadra Norris. Terzo l’ottimo Russell su Mercedes. Ottavo posto per Andrea Kimi Antonelli davanti a un ottimo Albon (Williams), nono, e a Bearman (Haas), che chiude la zona punti.

FERRARI ANCORA DIETRO - Le Ferrari così e così, con Leclerc quinto e Hamilton sesto. Le due Rosse sono state protagoniste di un contatto al via, con il monegasco che ne è uscito con l’alettone anteriore leggermente danneggiato. La Casa di Maranello, dopo la bella vittoria di Hamilton nella Sprint di sabato, non esce benissimoda questi due primi Gp stagionali. Oggi è andata leggermente meglio rispetto a Melbourne, ma la strada per superare il gap dalla McLaren e, a questo punto, anche dalla Mercedes e dalla Red Bull, è ancora lunga.

LA CRONACA - Allo spegnimento dei semafori, Piastri mantiene la leadership. Alla prima curva, contatto tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con il monegasco che subisce danni all'ala anteriore ma decide di non rientrare ai box. Al via, Norris supera Russell. Dopo 6 giri Piastri al comando, seguito da Norris, Russell, Hamilton e Leclerc. Il monegasco comunica al team una perdita di carico aerodinamico dovuta al danno all'ala, manifestando la sua preoccupazione per l'usura degli pneumatici anteriori.

Al giro 13 cominciano i primi pit stop: Hamilton alla 14ª tornata effettua la sua sosta montando gomme dure. Leclerc sale in quarta posizione, con Russell avanti di circa 2,9 secondi. Al giro 15 Piastri entra ai box per il cambio gomme, passando dalle medie alle dure, rientrando in pista in quarta posizione, con il compagno di squadra Norris che prende temporaneamente la testa della corsa.

Al giro 16 dopo la sosta di altri piloti, Albon è in testa, seguito da Piastri, Russell e Norris. Hamilton è ottavo, seguito da Leclerc. Al giro 21 Leclerc riesce a superare Hamilton e si lancia all'inseguimento di Russell, distante circa 1,5 secondi. La McLaren comunica ai suoi piloti di aumentare il ritmo, preoccupata dell’avvicinamento delle Mercedes e della Ferrari.

Alla 29ª tornata Leclerc commette un errore bloccando le ruote alla curva 14; ne approfitta Russell che vede aumentare il suo vantaggio portandosi a oltre 5 secondi. Hamilton, dopo il secondo pit stop, fa segnare giri veloci con le gomme dure. Alla spalle di Leclerc si fa minaccioso Verstappen, che al 53° giro lo supera portandosi in quarta posizione.

