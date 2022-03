Formula 1, risultato qualifiche Gp dell’Arabia Saudita 2022. Orari gara diretta tv

A Jeddah, per il Gp di Formula 1 dell’Arabia Saudita 2022, tutto lasciava intendere una prima fila rosso Ferrari e invece a guastare la festa dei due piloti di Maranello ci ha pensato la Red Bull, ma non quella del campione del mondo in carica Verstappen, bensì quella del suo scudiero Perez, alla prima pole in carriera. Alle sue spalle i ferraristi Leclerc e Sainz, rispettivamente secondo e terzo. Quarto il “grande assente” Max Verstappen. Ma più che il quarto posto del pilota olandese a stupire in senso negativo è stato Hamilton, che con la sua Mercedes non è riuscito a qualificarsi nella Q1, chiudendo 16°.

Le qualifiche sono state dense di emozioni. Attimi di paura per il bruttissimo incidente di Mick Schumacher, che a pochi minuti al termine della Q2, perdendo il controllo della sua Haas alla curva 11, ha sbattuto ad altissima velocità contro le barriere. Il pilota tedesco è rimasto dentro la sua monoposto fino all’arrivo dell’assistenza medica; fortunatamente per lui non ci sono state conseguenze.

La pole di Perez, che per 25 millesimi ha beffato Leclerc, non deve però sminuire l’ottimo stato di forma della Ferrari F1-75, monoposto che ha dimostrato di essere molto reattiva anche su questo circuito. Quindi domani le due Ferrari avranno comunque la possibilità di giocarsi la vittoria, in un circuito che ha dimostrato, qualora ce ne fosse ancora il bisogno, la sua estrema pericolosità.

Quelle di oggi sono state qualifiche piuttosto rocambolesche. Dopo pochi minuti la Q1 era stata interrotta per l’incidente di Nicholas Latifi (Williams), il quale, perdendo il controllo in curva 13 è finito contro le barriere. Alla ripresa comunque la Ferrari ha subito mostrato tutte le sue potenzialità, con Sainz sotto l’1’29”, e Leclerc subito dietro, poi Verstappen, Russell (Mercedes) e Perez (Red Bull). Hamilton, sedicesimo, è stato tagliato fuori anzitempo, risultando quindi il primo degli esclusi. A fargli compagnia sono accorsi Albon, Hulkenberg, Latifi e Tsunoda, tutti eliminati.

Anche nella Q2 c’è stato il dominio Ferrari. Dopo il grande spavento per l’incidente di Mick Schumacher, la Q2 è terminata con il ferrarista Sainz davanti al compagno di squadea Leclerc, e alle due Red Bull di Perez e Verstappen. Sono stati eliminati in Q2 le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, Zhou con l'Alfa Romeo, Mick Schumacher (Haas) e Lance Stroll (Aston Martin). Nella Q3 c’è stata poi la zampata di Perez, che ha beffato le due Ferrari. Da segnalare l’ottimo ottavo posto di Bottas su Alfa Romeo e il decimo piazzamento per Magnussen su Haas.

La gara di domenica 27 marzo è fissata alle ore 19 e visibile in diretta su Sky e in differita su TV8 a partire dalle 21.30.

I TEMPI DELLE QUALIFICHE