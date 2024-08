Formula 1: risultato qualifiche Gp d’Italia 2024. Orari gara in diretta tv e streaming

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps 1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:19.911 1:19.727 1:19.327 12 2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:20.076 1:19.808 1:19.436 19 3 63 George Russell Mercedes 1:20.169 1:19.877 1:19.440 18 4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:20.074 1:20.007 1:19.461 21 5 55 Carlos Sainz Ferrari 1:20.149 1:19.799 1:19.467 18 6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.477 1:19.641 1:19.513 18 7 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:20.226 1:19.662 1:20.022 18 8 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:20.598 1:20.216 1:20.062 17 9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:20.542 1:20.314 1:20.299 18 10 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:20.781 1:20.411 1:20.339 18 11 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:20.617 1:20.421 11 12 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:20.901 1:20.479 12 13 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:20.856 1:20.698 11 14 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:20.748 1:20.738 16 15 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:20.764 1:20.766 16 16 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:20.945 6 17 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:21.013 6 18 43 Franco Colapinto Williams Mercedes 1:21.061 6 19 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:21.101 6 20 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:21.445 9





MCLAREN DAVANTI E TUTTI - La McLaren è la macchina da battere nel Gp d’Italia 2024 di Formula 1. Anche sul rinnovato circuito di Monza è andato in onda il film degli ultimi Gp, con Norris e Piastri che ormai sono i piloti di battere, alla stregua di Verstappen. L’olandese quando non ci arriva la macchina ci mette il solito “manico”, anche se oggi è stato sufficiente solo per guadagnare la settima posizione. Dietro alle due McLaren si è piazzato l’ottimo Russell, con una Mercedes apparsa a proprio agio su questo tracciato.

LA FERRARI - Le Ferrari così e così, con Leclerc quarto e Sainz quinto. Lo spagnolo della Rossa si è piazzato davanti a Hamilton, sull'altra Mercedes. Davanti al pubblico di Casa si poteva fare meglio anche se domani le possibilità almeno per un podio restano intatte.

ATTESA - Domani la gara è tutta da vedere perché Norris, in caso di successo, con Verstappen lontano dal podio, può rosicchiare dei punti preziosi all’olandese. Poi chiaramente c’è grande attesa nei confronti della Ferrari, spinta “dall’onda Rossa”.

LA CRONACA - Nella Q1 è stato Norris il più rapido davanti a Leclerc, Piastri e Sainz. Eliminati Tsunoda (Racing Bulls), Stroll (Aston Martin), Colapinto (Williams), Bottas (Haas) e Zhou (Sauber). Nella Q2 il più rapido è stato Hamilton su Mercedes idavanti a Verstappen, Norris, Sainz, Piastri, Russell, Leclerc, Perez, Albon e Hulkenberg. Questi i piloti eliminati: Alonso (Aston Martin), Ricciardo (Racing Bulls), Magnussen (Haas), Gasly e Ocon (Alpine).

