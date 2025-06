Hypercar a idrogeno: la Toyota ci crede

AVRÀ UN FUTURO DA CORSA

La 24 Ore di Le Mans non è solo una delle gare motoristiche più importanti dell’anno ma anche una preziosa vetrina per presentare delle innovazioni nel mondo degli sport motoristici. Dopo la concept a idrogeno della Bosch (qui la news), anche la Toyota ha presentato la sua visione del futuro delle competizioni di endurance. Si chiama GR LH2 Racing Concept ed è una hypercar alimentata a idrogeno che è stata costruita prendendo come base la GR010 Hybrid che prenderà via alla 24 Ore di Le Mans 2025 nella massima categoria del WEC. La presentazione della GR LH2 Racing Concept coincide con il 40° anniversario della prima partecipazione di Toyota a Le Mans.

GIÀ TANTA ESPERIENZA

La Toyota GR LH2 Racing Concept ha un motore termico alimentato a idrogeno liquido (LH2) e sfrutta tutte le conoscenze nell’utilizzo di questo carburante. Infatti, la casa giapponese, ha intrapreso la sfida dello sviluppo di motori a idrogeno negli sport motoristici già dal 2021, con la Corolla (qui per saperne di più) partecipando alla serie giapponese Super Taikyu. La Corolla inizialmente utilizzava idrogeno gassoso per poi passare, a partire dal 2023, all’idrogeno liquido che, avendo una densità volumetrica maggiore, permette l’impiego di serbatoi più compatti. Il potenziale dei motori a idrogeno nei rally è stato dimostrato nel 2022, con la GR Yaris H2 che ha completato le prove dimostrative al Rally di Ypres, una tappa del campionato mondiale di rally FIA.