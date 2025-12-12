Home
»
News
NEWS

A queste auto abbiamo detto addio nel 2025

gallery
di Andrea Spitti
Pubblicato 12 dicembre 2025

Diverse auto, tra cui anche alcuni modelli storici, hanno salutato i listini o hanno interrotto la loro produzione nel corso degli ultimi 12 mesi. Ecco i più importanti.

A queste auto abbiamo detto addio nel 2025

ADDIO O ARRIVEDERCI?

Il mondo dell’automobile è in continua evoluzione: nell’anno che sta per terminare sono stati introdotti molti nuovi modelli, mentre altri sono usciti di scena e non avranno immediatamente un successore. Di alcuni non verrà persa l’eredità, e infatti ma torneranno certamente in futuro, altri restano comunque ancora formalmente a listino per smaltire le scorte residue, altri invece diventeranno capitoli chiusi definitivamente nel grande libro dell’industria automobilistica. Ecco una selezione delle auto che abbiamo perso durante il 2025.

 

  • Abarth 595/695

    Con la fine della produzione della Fiat 500 da cui derivavano si è chiusa anche la storia delle Abarth 595 e 695, il che ha portato lo Scorpione a diventare un marchio completamente elettrico. Il ritorno della 500 in versione ibrida, sulla base della piattaforma modificata dell’elettrica, ha riacceso le speranze di avere anche le rispettive versioni più sportive, facendo felici gli appassionati del brand. Restano però grandi punti di domanda sul motore da mettere sotto al cofano: attualmente è difficile trovarne uno adatto nella “banca organi” di Stellantis.

  • Audi A7 Sportback

    La razionalizzazione della gamma dell’Audi ha di fatto eliminato tutti i modelli spider e coupé, comprese quelle a quattro porte come la A7 Sportback. Derivata dall’A6, con il cambio di generazione di quest’anno la berlina tedesca ha ottenuto un look più sportivo rendendo quindi una sorta di doppione la versatile coupé tedesca.

  • Audi Q8 e-tron

    L’Audi Q8 e-tron, e la sua variante Sportback, è stata nel 2018 la prima suv elettrica prodotta dal marchio tedesco (allora si chiamava semplicemente e-tron). A distanza di 7 anni dal lancio la trazione elettrica sulle suv è decisamente più in voga, tuttavia il fatto di derivare dalla Q8 termica ha imposto dei compromessi che l’hanno fatta diventare obsoleta con il passare del tempo.

  • BMW X4

    Uscita di produzione a novembre, la seconda generazione della BMW X4 esce di scena senza avere un’erede nemmeno all’orizzonte. Un modello simile arriverà nel corso del 2026, ma sarà solo elettrica e si chiamerà iX4. Sarà prodotta entro la fine dell’anno sulla stessa meccanica della recente iX3, della quale rappresenterà una variante più sportiva con il tetto spiovente nella parte posteriore.

  • BMW Serie 8

    Non è più configurabile sul sito ufficiale della casa tedesca la BMW Serie 8, che viene pensionata in tutte le sue varianti di carrozzeria (coupé, cabrio e berlina). L’ultima generazione è stata introdotta nel 2018 e aggiornata con un restyling nel 2022. Per ora non è prevista una nuova generazione, considerati i risultati di vendita piuttosto bassi.

  • Fiat Tipo e Tipo Station Wagon

    Mentre la berlina a 4 porte è ancora in produzione (e lo resterà fino a metà 2026), sono usciti di scena i due modelli più venduti in Italia, la Fiat Tipo con carrozzeria berlina a 5 porte e la Station Wagon. Nonostante i buoni risultati, la Tipo non avrà una nuova generazione ma sarà sostituita entro il 2027 da almeno un paio di modelli realizzati sulla piattaforma Smart Car (la stessa della Fiat Grande Panda): il primo sarà una suv dallo stile squadrato lunga circa 440 cm, la seconda una suv-coupé con la coda più bassa e filante.

  • Ford Focus

    Si chiude dopo 27 anni di onorata carriera la storia della Ford Focus, che esce di scena lasciando un vuoto importante nella gamma dell’ovale blu. Annunciato nel 2022, il pensionamento della Focus andava nell’ottica dell’accelerazione della transizione elettrica e la casa americana era convinta di poter sostituire il modello con le suv elettriche Explorer e Capri, ma le cose non sono andate come previsto. La Ford correrà quindi ai ripari, ma solo nel 2027 e con una crossover ibrida: non si chiamerà Focus ma Bronco.

  • Jaguar F-Pace

    La grande suv Jaguar F-Pace è stata l’ultimo modello prodotto dal marchio inglese prima del radicale cambio di strategia che avrebbe dovuto resettare e ricostruire l’immagine dell’azienda. La prima vettura della nuova era sarà una berlina elettrica a quattro porte, che dovrebbe arrivare verso la fine del 2026.

  • Jeep Renegade

    Per più di 10 anni è stata una delle suv più apprezzate dalla clientela italiana, ma a distanza di un anno la Jeep Renegade segue lo stesso destino della “cugina” Fiat 500X. Anche l’americana avrebbe dovuto uscire di scena lo scorso anno, ma il buon successo commerciale le ha allungato la carriera di un anno. La fine della Renegade lascia un vuoto nella gamma della Jeep, tra la piccola Avenger (lunga 408 cm) e la nuova Compass (lunga 455 cm).

  • Lexus LS

    Rivale delle grandi berline premium tedesche, la Lexus LS va in pensione senza essere sostituita almeno per il momento da un modello altrettanto prestigioso. Del resto le berline di lusso non hanno più il mercato di un tempo e per questo la casa del gruppo Toyota ha recentemente mostrato due reinterpretazioni del suo modello di punta con la LS Coupé e la LS Concept, rispettivamente una suv-coupé e una monovolume a sei ruote di cui al momento non si conosce la prospettiva di una produzione in serie.

  • Mercedes Classe A Berlina

    Nei piani della Mercedes, la nuova CLA avrebbe dovuto sostituire con un solo modello la vecchia CLA e la Classe A hatchback e Berlina. Tuttavia, la popolarità della cinque porte ha spinto la casa tedesca a prolungare la vita del modello fino al 2028: non quella della Berlina, che invece viene salutata senza particolari rimpianti.

  • Peugeot 508

    La Peugeot 508, insieme a pochi altri modelli come la Volkswagen Passat e la Skoda Superb, rappresentava una delle ultime auto di grandi dimensioni al di fuori delle suv prodotte da marchi generalisti. La berlina e la station wagon escono ora dalla gamma del marchio francese, che non pare intenzionato a sostituirle, dirottando i loro clienti verso le 3008 e 5008.

  • Renault Arkana

    Nata inizialmente per il mercato russo, nel 2019 la Renault Arkana ha provato a replicare il successo delle suv-coupé di lusso anche in un segmento di mercato più popolare, trasformando la best seller Captur in un modello più filante. A distanza di 6 anni e dopo un restyling di metà carriera il risultato non è stato del tutto soddisfacente, tanto da convincere la casa francese ad abbandonare il progetto.

  • Seat Tarraco

    La Seat Tarraco è stata la prima suv di grandi dimensioni della casa spagnola appartenente al gruppo Volkswagen. Spaziosa e in grado di ospitare fino a 7 persone, sulla Tarraco pesa anche la scelta della casa madre di allontanarsi dalla tradizionale produzione di auto per diventare un’azienda di mobilità in senso più generale, lasciando alla Cupra il testimone di principale costruttore spagnolo.

  • Suzuki Ignis

    Compatta come una citycar, con le forme da suv e pure con la trazione integrale, la Suzuki Ignis era una sorta di coltellino svizzero adatto per molte esigenze. Eppure la casa giapponese ha deciso di toglierla dal mercato europeo, principalmente per la difficoltà di farla rientrare nei più severi limiti sulle emissioni di CO2 dell’Unione Europea.

  • Toyota Corolla

    Può la Toyota Corolla, l’erede del modello lanciato nel 1966 e forte di oltre 50 milioni di esemplari venduti nel mondo, sparire dai listini? Sì, anche se solo temporaneamente. La casa giapponese ha infatti tolto la hatchback ibrida dal mercato, lasciando tuttavia la wagon Touring Sports e la suv Corolla Cross. La scomparsa della berlina è comunque solo temporanea: all’ultimo Salone di Tokyo la Toyota ha infatti mostrato un’anticipazione della prossima generazione, attesa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Aggiungi un commento
Ritratto di forfElt
forfElt
12 dicembre 2025 - 11:34
Che poi con sto fatto del posticipo del ban al 2040, chissà che qualcuna non addirittura torni (intendo proprio il modello uscente, non una eventuale rinnovata)
Ritratto di Goelectric
Goelectric
12 dicembre 2025 - 11:52
Ma sicuramente si, ormai finalmente hanno capito che col 5% non è che si campa cosi bene
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
12 dicembre 2025 - 12:15
Ah ecco che quindi è confermato, l'Arkana è andata in pensione! Ma davvero aveva già 6 anni???? Resto stupito anche dall'addio della 508 (l'ultima segmento D di Peugeot praticamente..dubito ne vedremo a breve altre). Sulla votazione ero indeciso tra serie 8, A7 ed LS. Alla fine ho votato A7 perchè ritengo abbia ancora oggi una bellissima linea, ed è un peccato che il marchio per ora "snobbi" l'idea di darle un'erede.
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
12 dicembre 2025 - 12:17
Strana inoltre la scelta di Toyota di rimuovere dai listini la Corolla HB e lasciare solo la wagon...Anche perchè la nuova non c'è ancora, ed è stato visto solo il prototipo della sedan se non erro.

Indice dei contenuti

Mercato auto d’epoca 2025: chi sale e chi scende Mercato auto d’epoca 2025: chi sale e chi scende News Mezzo secolo dopo, torna la Lotus Esprit Mezzo secolo dopo, torna la Lotus Esprit News Veloce Monday: il meglio della settimana/10 Veloce Monday: il meglio della settimana/10 News Cambio di destinazione per una Tesla Model Y Cambio di destinazione per una Tesla Model Y Clip

VIDEO IN EVIDENZA