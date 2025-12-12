A queste auto abbiamo detto addio nel 2025

ADDIO O ARRIVEDERCI?

Il mondo dell’automobile è in continua evoluzione: nell’anno che sta per terminare sono stati introdotti molti nuovi modelli, mentre altri sono usciti di scena e non avranno immediatamente un successore. Di alcuni non verrà persa l’eredità, e infatti ma torneranno certamente in futuro, altri restano comunque ancora formalmente a listino per smaltire le scorte residue, altri invece diventeranno capitoli chiusi definitivamente nel grande libro dell’industria automobilistica. Ecco una selezione delle auto che abbiamo perso durante il 2025.