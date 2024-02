Le auto e le marche più vendute in Europa nel 2023

CHI VA SU - Secondo i dati elaborati dalla Jato Dynamics, il 2023 per la Tesla Model Y è stato un anno eccezionale. I dati di vendita definitiva confermando la suv elettrica della casa americana la vettura più venduta in Europa nel 2023, con 251.604 unità, seguita dalla Dacia Sandero (234.715) e dalla Volkswagen T-Roc (204.610). La Fiat 500 chiude al nono posto con 173.187 vetture. Tra le auto cresciute di più troviamo Renault Clio, MG ZS, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Dacia Jogger, Nissan Juke, Yaris Cross, BMW i4, Seat Ibiza e l'Audi Q4. Tra i lanci più recenti hanno registrato ottimi inizi le Renault Austral, MG 4, BMW iX1, Jeep Avenger, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408, Alfa Romeo Tonale e Mazda CX-60.

E CHI VA GIÙ - Mentre i modelli che hanno registrato i maggiori cali di quota di mercato sono stati le Toyota Yaris, Peugeot 208, Fiat/Abarth 500, Nissan Micra, Ford Ecosport, Opel Crossland, Toyota RAV4, Renault Zoe, Peugeot 3008 e Renault Kadjar.

TRA LE MARCHE LA VW AL TOP - Per quanto riguarda i marchi più diffusi, a farla da padrona in Europa è la Volkswagen, con 1.343.740 vetture, seguita da Toyota con 819.544 e Audi con 730.690 auto. Complessivamente, il Gruppo Volkswagen detiene la quota di mercato più grande in Europa nel 2023, salendo al 25,8% rispetto al 24,7% nel 2022. Audi, Skoda, Seat e Cupra hanno tutte guadagnato quote di mercato. Nonostante l'aumento della quota di mercato complessiva, le immatricolazioni della Golf sono aumentate solo del 4%, mentre il T-Cross ha registrato un calo del 5%. Le elettriche (BEV) del Gruppo Volkswagen si sono comportate bene con l'ID.4 e l'ID.3 rispettivamente al terzo e al settimo posto nelle classifiche delle BEV. Tuttavia, questi modelli sono stati surclassati da concorrenti diretti tra cui il Tesla Model Y e la MG 4.

ARRIVANO I CINESI - Un importante cambiamento nel panorama automobilistico europeo nel 2023 è stata la penetrazione dei marchi automobilistici cinesi. Sette nuovi brand sono entrati nel mercato nel 2023, unendosi ai 23 marchi già disponibili nel 2022. Nel complesso, i marchi cinesi hanno registrato 321.918 unità, in aumento del 79% su base annua. I marchi cinesi si attestano a una quota di mercato del 2,6% rispetto all'1,7% del 2022. Otto dei 30 marchi cinesi disponibili in Europa hanno immatricolato più di 1.000 unità e la MG ha rappresentato il 72% del totale, passando da 113.182 alle 231.818 unità del 2022. Adesso il marchio della Saic ha una quota di mercato dell'1,81%, ed è diventato il ventesimo marchio più venduto in Europa, superando Cupra, Suzuki, Mini e Mazda.

LE ELETTRICHE - La Tesla ha consegnato 362.300 unità nel 2023, con un aumento del 56% su base annua, con una quota di mercato del 2,83%, rispetto al 2,06% del 2022. La Tesla si è confermata leader delle BEV, seguita da SAIC (MG), BMW, Toyota e Mercedes. Mentre il Gruppo Renault, Stellantis, Hyundai, Nissan e Ford hanno registrato le maggiori perdite di quota di mercato all'interno del segmento BEV.

L'Europa ha registrato il numero più altro di nuove immatricolazioni di auto elettriche dall'inizio della pandemia, con il 15,7% del totale e cioè 2.011.209 unità immatricolate, ma con forti differenze da Paese a Paese (vedi immagine qui sopra). Questi risultati confermano lo status dell'Europa come secondo mercato mondiale per le BEV, dietro la Cina (5 milioni di unità) ma davanti agli Stati Uniti (1,07 milioni di unità).