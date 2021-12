Euro 4 diesel “salvate” dallo stato d’emergenza

Ogni amministrazione locale tende a far da sé istituendo proprie normative, così da creare il rischio che un’auto diesel Euro 4 ancora “tollerata” in una città o in una regione non lo sia a distanza di pochi chilometri. Vediamo nel dettaglio le zone principali del Paese.

TORINO E COMUNI LIMITROFI - Fino al 15 aprile 2022, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 (8-19 a Torino e nei comuni della città metropolitana) è vietata la circolazione dei veicoli per trasporto passeggeri o merci con motore diesel omologato Euro 3 o Euro 4. In caso di allerta di 1° livello (colore arancio), il divieto si estende anche al sabato e nei giorni festivi, stessi orari, solo per i veicoli passeggeri; mentre nei feriali si fermano anche i veicoli passeggeri diesel Euro 5. In caso di allerta di 2° livello (rosso), il blocco al sabato e nei festivi si amplia ai veicoli per il trasporto merci Euro 3 ed Euro 4; blocco anche per i veicoli merci Euro 5 tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30. Le misure riguardano 76 comuni: tutto l'agglomerato di Torino e i comuni in pianura e collina superiori a 10.000 abitanti.

LOMBARDIA - In Lombardia sono state varate misure permanenti di blocco dei veicoli diesel Euro 4, tuttavia sono al momento sospese fino a quando resterà in vigore lo stato di emergenza Covid decretato dal governo nazionale. Nel momento in cui cesserà lo stato di emergenza, torneranno in vigore le seguenti disposizioni: dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, per gli autoveicoli diesel Euro 4 anche se dotati di filtro antiparticolato; sono esentati dal blocco i veicoli Euro 4 con emissioni di PM10 pari o inferiori a quelle stabilite per i veicoli Euro 5 (valore V.5 sulla carta di circolazione inferiore a 0,0045 g/km). Il blocco riguarda 209 comuni di fascia 1 oltre a Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese.

MILANO - Nell'Area B del Comune di Milano è vietata la circolazione ai diesel Euro 4 ma sempre con l’eccezione di quelli che sul libretto di circolazione presentano il valore V5 (emissioni di particolato PM10) inferiore a 0,0045, però per tutto l'anno, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Tuttavia anche questo divieto è sospeso fino al termine dello stato di emergenza.

VENETO - In Veneto il blocco alla circolazione dei diesel Euro 4 è sospeso fino al termine dello stato di emergenza Covid, ma solo in condizione di livello verde (cioè valori di PM10 inferiori al limite fissato per le misure più restrittive). È invece in vigore fino al 18 dicembre 2021 e poi dal 7 gennaio al 30 aprile 2022 il divieto di circolazione anche per diesel Euro 4 e 5 (veicoli a uso privato) in caso di livello arancione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30; in caso di livello rosso il divieto si estende ai veicoli commerciali diesel fino ad Euro 5 dalle 8.30 alle 12.30. Le misure riguardano i comuni oltre 30mila abitanti e gli agglomerati dei capoluoghi.

EMILIA ROMAGNA - Il blocco permanente della circolazione per i veicoli diesel Euro 4 in Emilia Romagna, fino al 30 aprile 2022 durante i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, è sospeso fino al termine dello stato di emergenza. Resta in vigore invece il blocco per i diesel Euro 4 durante i periodi di allerta smog: quando viene superato il limite legale del PM10 per tre giorni consecutivi, il blocco scatta dal giorno successivo a quello del controllo seguente (se il livello del particolato è sceso sotto la soglia di guardia). Le misure riguardano i comuni con oltre trentamila abitanti, quelli che hanno aderito volontariamente e l'agglomerato di Bologna.

ROMA - Per la Capitale il prolungamento dello stato d’emergenza non comporta un migliore trattamento per le auto diesel Euro 4, che non soggiacevano a limitazioni di sorta alla circolazione (attive invece per le Euro 3 a gasolio e precedenti). Il sito capitolino specifica che nel caso di blocco emergenziale le Euro 4 diesel non possono accedere e circolare nella ZTL Fascia Verde dalle 7.30 alle10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 al verificarsi di condizioni di criticità da inquinamento atmosferico, anche nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, a partire dall’ottavo giorno di superamento potenziale.

CAMPANIA - Il piano regionale di tutela della qualità dell'aria prevede che sia vietata la circolazione ai veicoli diesel Euro 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. La limitazione si applica ai comuni con popolazione superiore a 20mila abitanti. Tuttavia nel Comune di Napoli queste restrizioni sono attive già dal 6 ottobre 2021.