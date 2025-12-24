Le auto più costose del mondo nel 2025

AFFARI PER 2,5 MILIARDI

Se il mercato delle auto in Europa e nel mondo viene un momento non particolarmente felice, tra crisi dei consumi, dazi e nuovi e sempre più agguerriti concorrenti, le aste hanno raggiunto nel 2025 traguardi storici. Le case d’asta di tutto il mondo hanno infatti registrato vendite da record: secondo uno studio di Hagerty, compagnia assicurativa specializzata in auto d’epoca e da collezione, nell’anno che sta per terminare le vendite di auto all’incanto hanno raggiunto la cifra di circa 2,5 miliardi di dollari.

Qui sopra la Mercedes W196R Streamliner F1.

Inoltre, considerando solo le auto vendute ad almeno un milione di dollari, il giro d’affari complessivo generato ha toccato il miliardo di dollari, con un prezzo medio di 3 milioni di dollari: un altro record. In questa categoria rientrano auto sempre meno datate: se cinque fa le auto da almeno un milione erano state costruite mediamente nel 1972, ora l’anno medio di produzione è salito fino al 1984.

PRIMA UNA MERCEDES, POI DUE FERRARI

Qui sopra la Ferrari 250 LM.

L’auto in assoluto più costosa passata di mano con un’asta nel corso del 2025 è stata nettamente la Mercedes W196R Streamliner F1 del 1954, acquistata per la cifra record di 53.917.370 dollari con un asta di RM Sotheby’s tenutasi all’interno del Museo Mercedes di Stoccarda. Ad alzare il prezzo ha contribuito il pedegree sportivo della vettura, guidata nell’epoca d’oro della Formula 1 da Juan Manuel Fangio e Stiling Moss, e la rara carrozzeria Streamliner, utilizzata solo su quattro auto per circuiti ad alta velocità.

Qui sopra la Ferrari Daytona SP3 Tailor Made.

Sul podio delle auto più costose vendute all’asta nel 2025 si piazzano due Ferrari completamente diverse tra loro. Sul secondo gradino del podio è la Ferrari 250 LM, famosa per aver vinto da privata la 24 Ore di Le Mans del 1965 e venduta da RM Sotheby’s a Rétromobile per 36.344.960 dollari. Terza è invece la Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, venduta a Pebble Beach dalla stessa casa d’aste per 26 milioni: si tratta dell’auto nuova più costosa mai venduta all’incanto ed è stata donata dal Cavallino Rampante nell’ambito di una vendita di beneficenza.

LA CLASSIFICA

Qui sopra la McLaren F1.

Le Ferrari si confermano le auto più desiderate dai collezionisti con ben cinque auto nelle prime dieci posizioni. Appena già dal podio si piazzano la McLaren F1 del 1994, inizialmente di proprietà della famiglia reale del Brunei, e la Ferrari 250 GT SWB California Spider, rarissima e utilizzata in competizioni di salita e in circuito: entrambe sono passate di mano per oltre 25 milioni di dollari. Ecco la top 10 completa delle auto vendute all’asta nel corso del 2025:

POSIZ. MODELLO PREZZO (in dollari) 1 Mercedes W196R Streamliner F1 (1954) 53,9 milioni 2 Ferrari 250 LM (1964) 36,4 milioni 3 Ferrari Daytona SP3 Tailor Made (2025) 26 milioni 4 McLaren F1 (1994) 25,3 milioni 5 Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione (1961) 25,3 milioni 6 Gordon Murray Special Vehicles S1 LM (2026) 20,6 milioni 7 Ferrari F2001 (2001) 18,2 milioni 8 Ford GT40 (1966) 13,2 milioni 9 McLaren MCL40A (2026) 11,5 milioni 10 Ferrari F40 LM (1993) 11 milioni



Nonostante il successo delle aste online, le prime dieci posizioni sono occupate tutte da auto vendute durante eventi dal vivo, mentre l’auto più costosa aggiudicata su internet è una Ferrari LaFerrari del 2014, venduta per 4,48 milioni di dollari su Bring a Trailer.

CHI ACQUISTA

Gordon Murray Special Vehicles S1 LM.

Riguardo alle persone che acquistano questi veicoli e li assicurano, Hagerty nota che, sebbene in numero inferiore, la generazione X (persone nate dal 1965 al 1980) ha mantenuto negli ultimi 5 anni una quota di mercato stabile del 34%. Dopo essere scesi al di sotto del 30%, nel 2025 i baby boomer (1946-1964) sono tornati e sono più attivi che mai, conquistando una quota di mercato pari al 36%. Ciò porta il direttore della valutazione dei dati di Hagerty a concludere che se si possiede un’auto di serie degli anni ‘50, questo potrebbe essere il momento migliore per venderla. Invece, chi ha una suv degli anni ‘70 o un’icona JDM farebbe meglio a conservarla ancora per qualche anno.

Ferrari F2001 (2001).