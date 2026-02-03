Home
auto più vendute
mercato
di Redazione online
Pubblicato 03 febbraio 2026

Ben 4 Toyota tra le prime 10 e 13 tra le prime 100. La Volkswagen Tiguan è la prima tra le europee, mentre le Fiat sudamericane tengono alto il brand.

Auto più vendute al mondo: ecco chi ha vinto la sfida nel 2025

TRA SUV E PICK-UP

La classifica delle auto più vendute a livello globale conferma una tendenza ormai chiara: comandano le suv e le crossover. In base ai dati elaborati da Statranker, in testa troviamo la Toyota RAV4 (nella foto qui sopra), che supera 1,12 milioni di unità, seguita dalla Toyota Corolla e dalla Tesla Model Y, elettrica pura che riesce a salire sul gradino più basso del podio. 

Subito dietro spingono forte i pick-up americani come la Ford F-Series (4ª posizione) e la Chevrolet Silverado (6ª), entrambi oltre il milione di esemplari: nonostante siano veicoli poco diffusi al di fuori degli Stati Uniti, dimostrano come il mercato nordamericano pesi ancora tantissimo sui volumi globali. 

Tra le crossover brillano anche la Honda CR-V (5ª), la Hyundai Tucson (7ª) e Kia Sportage (11ª), mentre le berline tradizionali, oltre alla sempreverde Corolla, resistono con le Toyota Camry (8ª), la Nissan Sentra/Sylphy (14ª) e la Honda Civic (16ª). 

L’elettrificazione avanza, ma non domina ancora: oltre alle Tesla Model Y e Model 3 (15ª), poche altre EV riescono a entrare nelle posizioni di vertice. La prima auto cinese nella classifica è la suv BYD Song, tredicesima con poco meno di 900.000 esemplari.

toyota corolla touring sports gr sport 2023 02 11

Qui sopra la Toyota Corolla, più in alto la RAV 4.

LA VOLKSWAGEN GUIDA LE EUROPEE

In una top ten dominata dalle case asiatiche (soprattutto giapponesi) e americane, l’auto europea più venduta nel mondo è la Volkswagen Tiguan, che si posiziona al decimo posto con quasi 950.000 unità, davanti all’intramontabile Golf (19ª). Mantengono volumi da top 100 anche la Passat (33ª), la Polo (34ª), la T-Roc (71a)  e l’elettrica ID.4 (72ª).

Il fronte premium tedesco resta abbastanza solido: nella classifica ci sono infatti la BMW Serie 3, Mercedes Classe C, Audi A4, rispettivamente alla posizione 47, 48 e 49, distanziate di circa 10.000 esemplari venduti l’una dall’altra. Bene anche le compatte francesi e dell’Est Europa, con la Renault Clio (64ª), la Dacia Sandero (65ª), la Peugeot 208 (66ª) e la Dacia Duster (68ª) tutte sopra le 300.000 unità vendute nel corso del 2025.

tesla model y prova 2025 06 02

Qui sopra la Tesla Model Y.

TORINESI DEL SUD AMERICA

Guardando alla Fiat, la classifica della top 100 globale parla esclusivamente latinoamericano. Le uniche rappresentanti della casa torinese sono infatti la Strada e la Cronos. La prima, un piccolo pick-up prodotto in Brasile, resta un best seller assoluto in Sud America grazie a robustezza e costi contenuti, con oltre 200.000 unità annue.

La seconda, una berlina compatta anch’essa destinata ai mercati emergenti, cresce a doppia cifra e conferma la strategia Fiat di puntare su modelli semplici e concreti per volumi elevati. Non rientrano invece tra le auto più vendute a livello mondiale nel 2025 le utilitarie più vendute nel nostro Paese come la 500 e la Panda, segno che il segmento A oggi pesa molto meno a livello globale rispetto a quanto conti da noi. 

LA TOP 100

Posiz. Modello Tipo Vendite 2025 Differenza
1 Toyota RAV4 SUV/Crossover 1,120,000 +1.5%
2 Toyota Corolla Berlina 1,099,507 -9.7%
3 Tesla Model Y EV 1,079,390 -11.7%
4 Ford F-Series Pickup 1,059,641 +10.7%
5 Honda CR-V SUV/Crossover 1,040,254 -1.9%
6 Chevrolet Silverado Pickup 1,021,221 +8.8%
7 Hyundai Tucson SUV/Crossover 1,002,536 +12.3%
8 Toyota Camry Berlina 984,193 +8.9%
9 Toyota Hilux Pickup 966,186 +0.3%
10 Volkswagen Tiguan SUV/Crossover 948,508 +3.1%
11 Kia Sportage SUV/Crossover 931,153 -9.2%
12 Toyota Corolla Cross SUV/Crossover 914,113 -9.4%
13 BYD Song (Song Plus) SUV/Crossover 897,381 +26.2%
14 Nissan Sentra/Sylphy Berlina 880,949 -4.3%
15 Tesla Model 3 EV 864,811 -12.3%
16 Honda Civic Berlina 848,959 +13.8%
17 Ford Ranger Pickup 833,389 +4.5%
18 Ram Pickup Pickup 818,091 +1.3%
19 Volkswagen Golf Berlina 803,060 -1.4%
20 Hyundai Elantra/Avante Berlina 788,291 -2.4%
21 BYD Qin Berlina 773,777 +28.4%
22 Wuling Hongguang Mini EV EV 759,514 +19.9%
23 Toyota Yaris Berlina 745,496 -8.4%
24 Toyota Tacoma Pickup 731,717 +2.3%
25 Chevrolet Equinox SUV/Crossover 718,171 -7.8%
26 Mazda CX-5 SUV/Crossover 704,853 -10.0%
27 Nissan Rogue/X-Trail SUV/Crossover 691,757 -6.6%
28 Hyundai Santa Fe SUV/Crossover 678,879 +1.9%
29 Toyota Highlander/Kluger SUV/Crossover 666,214 -5.5%
30 BYD Dolphin EV 653,758 +30.5%
31 Changan CS75 Plus SUV/Crossover 641,508 +22.1%
32 Geely Xingyue L SUV/Crossover 629,459 +16.0%
33 Volkswagen Passat Berlina 617,607 +6.2%
34 Volkswagen Polo Berlina 605,949 -0.5%
35 Honda Accord Berlina 594,479 -4.0%
36 Toyota Sienna Minivan 583,195 -1.9%
37 Honda HR-V/Vezel SUV/Crossover 572,093 -4.4%
38 BYD Yuan Plus (Atto 3) SUV/Crossover 561,169 +25.9%
39 Chery Tiggo 7 SUV/Crossover 550,420 +32.8%
40 Chery Tiggo 8 SUV/Crossover 539,843 +17.1%
41 Geely Boyue/Atlas SUV/Crossover 529,433 +23.1%
42 Haval H6 SUV/Crossover 519,188 +7.9%
43 GAC Aion Y SUV/Crossover 509,103 +19.6%
44 GAC Aion S Berlina 499,176 +10.5%
45 Li Auto L7 SUV/Crossover 489,404 +24.3%
46 Li Auto L9 SUV/Crossover 479,785 +30.2%
47 BMW 3 Series Berlina 470,316 -2.0%
48 Mercedes-Benz C-Class Berlina 460,994 -3.4%
49 Audi A4 Berlina 451,816 -5.6%
50 BMW X3 SUV/Crossover 442,779 +3.9%
51 Mercedes-Benz GLC SUV/Crossover 433,881 +11.8%
52 Audi Q5 SUV/Crossover 425,119 -6.5%
53 Toyota Land Cruiser/Prado SUV/Crossover 416,491 -8.1%
54 Mitsubishi Outlander SUV/Crossover 407,995 +7.0%
55 Subaru Forester SUV/Crossover 399,629 -0.8%
56 Suzuki Swift Berlina 391,391 -7.6%
57 Suzuki Baleno Berlina 383,279 -1.2%
58 Maruti Suzuki Wagon R Minivan 375,291 +1.0%
59 Maruti Suzuki Swift Berlina 367,425 -6.5%
60 Maruti Suzuki Dzire Berlina 359,681 +5.1%
61 Maruti Suzuki Brezza Berlina 352,056 -1.5%
62 Tata Nexon Berlina 344,548 +13.5%
63 Mahindra Scorpio Berlina 337,155 +8.0%
64 Renault Clio Berlina 329,875 +9.2%
65 Dacia Sandero Berlina 322,706 +12.5%
66 Peugeot 208 Berlina 315,646 -4.3%
67 Opel/Vauxhall Corsa Berlina 308,693 -2.0%
68 Dacia Duster Berlina 301,846 +7.9%
69 Skoda Octavia Berlina 295,103 +7.1%
70 Renault Captur Berlina 288,463 -5.2%
71 Volkswagen T-Roc Berlina 281,925 -2.4%
72 Volkswagen ID.4 EV 275,487 +3.8%
73 BYD Seagull EV 269,148 +31.0%
74 BYD Han EV 262,907 +34.1%
75 BYD Tang EV 256,763 +32.3%
76 BYD Seal EV 250,716 +28.5%
77 Toyota Prius EV 244,763 -6.6%
78 Toyota C-HR Berlina 238,904 +8.2%
79 Honda Fit/Jazz Berlina 233,138 -0.1%
80 Nissan Kicks SUV/Crossover 227,462 -8.8%
81 Kia Seltos SUV/Crossover 221,875 -6.0%
82 Hyundai Creta SUV/Crossover 216,376 +2.5%
83 Chevrolet Onix SUV/Crossover 210,963 +8.8%
84 Fiat Strada Pickup 205,635 -0.8%
85 Fiat Cronos Berlina 200,391 +13.3%
86 Toyota Fortuner/SW4 Berlina 195,230 -7.7%
87 Isuzu D-Max Pickup 190,152 +3.8%
88 Mitsubishi Triton/L200 Pickup 185,156 +13.3%
89 Ford Escape/Kuga Berlina 180,241 +0.3%
90 Honda Pilot SUV/Crossover 175,407 -6.0%
91 Jeep Compass Berlina 170,654 -7.2%
92 Jeep Grand Cherokee Berlina 165,979 -2.6%
93 Lada Granta Berlina 161,383 -1.2%
94 Lada Niva Berlina 156,864 -2.2%
95 Peugeot 2008 Berlina 152,421 +1.4%
96 Citroen C3 Berlina 148,054 -3.9%
97 MG ZS Berlina 143,760 -6.1%
98 SAIC Wuling Hongguang Minivan 139,539 +18.0%
99 Changan UNI-T Berlina 135,391 +9.9%
100 Changan UNI-K Berlina 131,314 +19.0%
 
Aggiungi un commento
Ritratto di Vadocomeundiavolo
Vadocomeundiavolo
3 febbraio 2026 - 17:24
Non vedo Panda , Y , junior e Tonale
Ritratto di Ale94
Ale94
3 febbraio 2026 - 17:26
Tonale Ibrida e Compass 4xe si rompono anche da ferme lascia stare
Ritratto di Vadocomeundiavolo
Vadocomeundiavolo
3 febbraio 2026 - 17:31
+1
Ritratto di Edo-R
Edo-R
3 febbraio 2026 - 17:46
Spezzo una lancia a favore della Camry che da noi non è venduta ma a quanto pare vende bene (curioso di sapere il mix di vendita). Il solito ibrido ma un gran mezzo nel complesso e soprattutto una berlina. Presa a Praga come Taxi, ben piantata e spaziosa dietro.
Ritratto di Vadocomeundiavolo
Vadocomeundiavolo
3 febbraio 2026 - 17:51
Sempre piaciuto dagli anni novanta
Ritratto di ilariovs
ilariovs
3 febbraio 2026 - 17:54
Qualcosa non mi torna in questa classifica. Tesla ha venduto 1,64 mln di auto, Model S, Model X e Cibertruck inclusi (vero ultimi 3 bricole) ma se la model Y ha venduto 1,079 mln e Model 3 ben 864.000 non dovrebbero da soli essere 1,95mln, senxa contare S, X e Cybertruck?
Ritratto di giocchan
giocchan
3 febbraio 2026 - 17:59
Pare che le nazioni diversamente-italiane siano insensibile alle grandi virtù della Pandina microibrida. Strano.
Ritratto di giocchan
giocchan
3 febbraio 2026 - 18:02
Sarà mica che Strada e Cronos sono migliori delle Fiat italiane? Chissà se si possono comprare anche in grigio...
Ritratto di ilariovs
ilariovs
3 febbraio 2026 - 18:08
Giocchan qualcosa non torna in quella classifica. La TOP TEN 24 era: Toyota RAV4 / Wil ~1.18 M 2 Tesla Model Y ~1.18 M 3 Toyota Corolla Cross / Frontlander ~859 K 4 Honda CR-V / Breeze ~854 K 5 Toyota Corolla (sedan/Levin) ~697 K 6 Toyota Hilux ~617 K 7 Ford F-150 (o F-Series) ~595 K 8 Toyota Camry ~593 K Tesla Model 3 ~560 K 10 BYD Qin (serie / varianti) ~500 K La decima posizione è a 500K pezzi qui è a 900.000. Tesla Model 3 passa da 500 a 860.000 con Tesla che fa -8,3% a livello globale? Posso dire che qualcosa non mi torna.
Ritratto di GabrieleWhite
GabrieleWhite
3 febbraio 2026 - 18:05
Pensavo fosse la Sandero
Ritratto di ddf14
ddf14
3 febbraio 2026 - 18:18
3
Toyota regna meritatamente, al momento è il costruttore più serio che si possa trovare sul mercato, con un offerta ampia e variegata, seppure completamente ibridificata ormai
Ritratto di Quello la
Quello la
3 febbraio 2026 - 18:38
Tutto vero, caro ddf, ma Corolla Cross ha venduto più di 900k esemplari? :-O
Ritratto di CharlieMi
CharlieMi
3 febbraio 2026 - 18:27
Grand Cherokee che vende quasi quanto Jeep Compass!! Anche Lada Niva vedo che ha ancora un buon mercato. Ma vedo errori di classificazione: Jeep assieme a Lada e Ducia Duster (e probabilmente altre) vengono considerate berline!! Mah..
