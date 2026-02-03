Auto più vendute al mondo: ecco chi ha vinto la sfida nel 2025

TRA SUV E PICK-UP

La classifica delle auto più vendute a livello globale conferma una tendenza ormai chiara: comandano le suv e le crossover. In base ai dati elaborati da Statranker, in testa troviamo la Toyota RAV4 (nella foto qui sopra), che supera 1,12 milioni di unità, seguita dalla Toyota Corolla e dalla Tesla Model Y, elettrica pura che riesce a salire sul gradino più basso del podio.

Subito dietro spingono forte i pick-up americani come la Ford F-Series (4ª posizione) e la Chevrolet Silverado (6ª), entrambi oltre il milione di esemplari: nonostante siano veicoli poco diffusi al di fuori degli Stati Uniti, dimostrano come il mercato nordamericano pesi ancora tantissimo sui volumi globali.

Tra le crossover brillano anche la Honda CR-V (5ª), la Hyundai Tucson (7ª) e Kia Sportage (11ª), mentre le berline tradizionali, oltre alla sempreverde Corolla, resistono con le Toyota Camry (8ª), la Nissan Sentra/Sylphy (14ª) e la Honda Civic (16ª).

L’elettrificazione avanza, ma non domina ancora: oltre alle Tesla Model Y e Model 3 (15ª), poche altre EV riescono a entrare nelle posizioni di vertice. La prima auto cinese nella classifica è la suv BYD Song, tredicesima con poco meno di 900.000 esemplari.

LA VOLKSWAGEN GUIDA LE EUROPEE

Qui sopra la Toyota Corolla, più in alto la RAV 4.

In una top ten dominata dalle case asiatiche (soprattutto giapponesi) e americane, l’auto europea più venduta nel mondo è la Volkswagen Tiguan, che si posiziona al decimo posto con quasi 950.000 unità, davanti all’intramontabile Golf (19ª). Mantengono volumi da top 100 anche la Passat (33ª), la Polo (34ª), la T-Roc (71a) e l’elettrica ID.4 (72ª).

Il fronte premium tedesco resta abbastanza solido: nella classifica ci sono infatti la BMW Serie 3, Mercedes Classe C, Audi A4, rispettivamente alla posizione 47, 48 e 49, distanziate di circa 10.000 esemplari venduti l’una dall’altra. Bene anche le compatte francesi e dell’Est Europa, con la Renault Clio (64ª), la Dacia Sandero (65ª), la Peugeot 208 (66ª) e la Dacia Duster (68ª) tutte sopra le 300.000 unità vendute nel corso del 2025.

TORINESI DEL SUD AMERICA

Qui sopra la Tesla Model Y.

Guardando alla Fiat, la classifica della top 100 globale parla esclusivamente latinoamericano. Le uniche rappresentanti della casa torinese sono infatti la Strada e la Cronos. La prima, un piccolo pick-up prodotto in Brasile, resta un best seller assoluto in Sud America grazie a robustezza e costi contenuti, con oltre 200.000 unità annue.

La seconda, una berlina compatta anch’essa destinata ai mercati emergenti, cresce a doppia cifra e conferma la strategia Fiat di puntare su modelli semplici e concreti per volumi elevati. Non rientrano invece tra le auto più vendute a livello mondiale nel 2025 le utilitarie più vendute nel nostro Paese come la 500 e la Panda, segno che il segmento A oggi pesa molto meno a livello globale rispetto a quanto conti da noi.

LA TOP 100