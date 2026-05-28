Auto usate: benzina e diesel resistono, ma c'è una nuova sorpresa

TRIMESTRE STABILE

Il mercato dell’auto usata consolida la ripresa. A marzo 2026 i trasferimenti di proprietà hanno raggiunto quota 535.547, con un incremento del 5,6% rispetto agli 507.190 registrati nel marzo 2025. È quanto emerge dai dati Unrae.

Nel dettaglio, i trasferimenti netti sono cresciuti del 3,2%, mentre le minivolture (i passaggi intermedi tra operatori del settore) hanno segnato un +8,5%, confermando una vivacità più marcata nella componente “professionale” del mercato.

Il primo trimestre si chiude con un bilancio positivo del +0,7%, per un totale di 1.479.367 trasferimenti, che si collocano anche dell’1,2% sopra i livelli del 2019.

UN ALTRO MONDO RISPETTO AL NUOVO

Nettamente in controtendenza rispetto al mercato del nuovo, tra i trasferimenti netti la benzina mantiene la leadership con il 38,9% di quota nel mese, seguita dal diesel al 37,8% (in calo di 4,9 punti percentuali). Le ibride continuano a guadagnare terreno, arrivando al 12,5%. Le auto a Gpl e metano si attestano rispettivamente al 5,6% e al 2,0%, mentre le elettriche pure e le plug-in raggiungono l’1,4% e l’1,7%.

Alimentazione Quota (%) 05/26 Benzina 38,9% Diesel 37,8% Ibride 12,5% Gpl 5,6% Metano 2,0% Plug-in 1,7% Elettriche (BEV) 1,4%



Tra le minivolture il diesel mantiene ancora la prima posizione, ma scende al 40,8%, con le ibride in decisa crescita al 15,2% e la benzina al 32,6%.

SVECCHIAMENTO DEL PARCO

Per quanto riguarda lo svecchiamento del parco auto, quasi la metà delle auto che cambiano mano ha più di dieci anni. la quota si attesta al 47,9% tra i trasferimenti netti. In crescita, tuttavia, anche i veicoli più recenti: le auto con meno di quattro anni coprono il 25,2% del mercato, 1,9% in più rispetto a marzo 2025, segnale di un progressivo ringiovanimento dello stock circolante.

La Lombardia guida la classifica regionale con il 16,1% dei trasferimenti netti, seguita dal Lazio (9,8%), dalla Campania (9,2%), dalla Sicilia (8,4%) e dal Veneto (8,0%).

Tra le minivolture cresce la quota di vetture provenienti dal noleggio a lungo termine, che sale all’11,1%, e da quello a breve termine, al 3,1%. Nel complesso, i ritiri da parte di operatori rappresentano il 30,4% delle minivolture, guadagnando 0,7% rispetto allo stesso mese del 2025.