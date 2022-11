Bollo auto: in Sicilia è possibile saldare i debiti senza interessi

C’è una buona notizia per i cittadini siciuliani che non sono riusciti a pagare il bollo dell'auto secondo la scadenza prevista: in Sicilia, infatti, è possibile regolarizzare la propria posizione e saldare gli arretrati senza pagare sanzioni e interessi. A dare l’annuncio è l’assessorato all’Economia della Regione Sicilia. I cittadini interessati che devono effettuare i pagamenti del bollo scaduti nel periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2021 non devono presentare alcuna istanza. È semplicemente necessario saldare l’importo nelle delegazioni Aci e nelle agenzie di pratiche auto, specificando la targa del veicolo e l'anno di imposta che si intende regolarizzare. Le somme non potranno essere rateizzate e potranno essere effettuate solo attraverso le modalità indicate.

A poter usufruire di questa possibilità sono le persone fisiche e giuridiche che devono saldare posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritte a ruolo per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 ad esclusione delle somme già versate all'Agente della riscossione. A loro si aggiunge chi ha una posizione debitoria per il bollo auto per gli anni di imposta 2020 e 2021, per le quali non si sia già provveduto al pagamento tramite i canali di riscossione ordinaria. Sono invece escluse da questa agevolazione le posizioni relative a periodi d'imposta con decorrenza successiva al 31 dicembre 2021, rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato e ruoli affidati all'Agente della riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione, siano già state avviate procedure esecutive.

> LEGGI ANCHE - Bollo auto Regione Sicilia 2022: calcolo e verifica pagamento