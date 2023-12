Carburanti: ecco le marche meno care

PREZZI IN DISCESA - Nell’ultimo mesi abbiamo assistito a una discreta diminuzione dei prezzi dei carburanti (qui per vedere l'andamento). Prendiamo per esempio la benzina che dal 19 novembre 2023 a oggi è passata da una media nazionale di 1,821 euro al litro agli 1,769 euro del 19 dicembre, il che significa una riduzione di 0,052 euro al litro che su un pieno di 50 litri vuol dire un minor esborso di 2,6 euro. Se lo proiettiamo nell’arco di un anno dove supponiamo di percorrere circa 10.000 km per un’auto che percorre 15 km/l il risparmio diventa 34,66 euro: non cambia la vita ma è pur sempre un risparmio.

GLI ALTRI - Anche il gasolio ha seguito nell’ultimo mese ha seguito un trend di discesa, anche se meno evidente, passando da 1,799 euro al litro a 1,733 euro al litro. Il Gpl è passato da 0,721 euro a 0,716 euro a litro, mentre il metano ha avuto un andamento più altalenante con alti e bassi che lo hanno portato dagli 1,444 euro di un mese fa agli 1,442 euro al metro cubo di oggi.

NON SONO TUTTE UGUALI - Detto questo, come sappiamo, i prezzi praticati dalle varie catene della distribuzione non sono tutti uguali. Ecco perché è interessante scoprire quali sono le più economiche considerando la media dei prezzi odierni a livello nazionale (vedi tabelle più in basso).

LA APP - Risparmiare facendo rifornimento di carburante si può e si deve. alVolante ha realizzato uno strumento gratuito a disposizione di tutti gli automobilisti che ha proprio questo scopo. Si tratta della app Pieno+, disponile per gli smartphone Android e iOS, che consente di individuare i distributori più economici della zona dove ci troviamo e indicarci la strada per raggiungerli tramite la app di navigazione del telefono. Clicca sul banner qui sotto per scaricarla.

BENZINA: prezzo medio nazionale 1,769 euro/l CATENA PREZZO MEDIO NUMERO DISTRIBUTORI Vega €1.741 87 Costantin €1.752 108 Shell €1.755 139 Beyfin €1.756 101 Tamoil €1.757 1549 Loro €1.76 74 Europam €1.761 199 Q8 €1.763 2758 Enerpetroli €1.764 70 Energas €1.767 116

GASOLIO: prezzo medio nazionale 1,733 euro/l CATENA PREZZO MEDIO NUMERO DISTRIBUTORI Vega €1.708 87 Agip Eni €1.714 3883 Costantin €1.714 107 Tamoil €1.721 1559 Giap €1.721 138 Energas €1.723 116 Beyfin €1.725 101 Loro €1.725 74 Shell €1.727 135 Enerpetroli €1.731 70

GPL: prezzo medio nazionale 0,716 euro/l CATENA PREZZO MEDIO NUMERO DISTRIBUTORI Toil €0.677 34 Enercoop €0.684 25 Costantin €0.686 32 Vega €0.693 52 Ego €0.696 23 Energas €0.702 84 Socogas €0.703 20 Pompe Bianche €0.704 895 Beyfin €0.709 86 KEROPETROL €0.714 41 Agip Eni €0.715 730