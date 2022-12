Citroën Ami: una nuova serie speciale per la Buggy

Lo scorso 21 giugno 2022 i 50 esemplari della versione speciale del quadriciclo elettrico Citroën Ami sono stati venduti in appena 19 minuti. Forte di quel successo la casa francese ha deciso di riproporre una nuova versione speciale, sempre in serie limitata, basata sulla concept t My Ami Buggy, questa volta però rendendola disponibile anche per gli altri mercati, compreso l’Italia. Le unità acquistabili dai clienti saranno 1.000 e saranno messe in vendita alla fine del primo trimestre 2023. Secondo il principio di arrivo cronologico delle richieste, i clienti interessati alla My Ami Buggy dovranno così essere pronti a farsi trovare pronti il giorno di apertura degli ordini, alla fine del primo trimestre del 2023. Le prime consegne saranno effettuate alla fine dell’estate.

Questa nuova versione del quadricilo Citroën My Ami Buggy sarà molto simile alla prima edizione, ma avrà in serbo alcune novità, i cui dettagli saranno rivelati entro la primavera. Probabilmente si caratterizzerà per distintivo look “off road”, con la presenza di alcune specifiche protezioni. La nuova versione speciale potrà contare sul medesimo powertrain composto da un motore da 6 kW alimentato da una batteria da 5,5 kWh, che garantisce un'autonomia di 75 km.

La Citroën Ami è stata venduta in più di 30 000 unità in 9 paesi, sin da lancio alla fine del 2020, con 10.000 unità vendute in Italia. Si tratta di un quadriciclo leggero che si pone come alternativa a moto, scooter, monopattini, biciclette e mezzi pubblici. Secondo quanto comunicato dalla casa francese chi guida Ami ha un’età compresa fra 14 (è necessario essere muniti di patente AM, il patentino per utilizzare veicoli con motori fino a 50 cmc) e 94 anni; dagli adolescenti, che vogliono rendersi indipendenti, fino agli anziani.

In Italia la Citroën My Ami Buggy, dopo il tour tra le località della Sicilia e la partecipazione all’EICMA è in esposizione durante le festività presso “La Maison Citroën” all’interno dello store COIN in Piazza 5 Giornate a Milano. Si tratta dello specifico allestimento “Ami Goes Wild” caratterizzato da uno stile che richiama l’avventura.