Home
»
News
NEWS

C-Neo: la nuova scommessa della Dacia per il 2026

dacia c-neo
rendering
di Andrea Spitti
Pubblicato 31 dicembre 2025

In arrivo nell’autunno del 2026 la berlina a cinque porte di dimensioni medie, pensata per riproporre tutti gli elementi che hanno caratterizzato il successo delle Dacia negli ultimi anni.

C-Neo: la nuova scommessa della Dacia per il 2026

UN PO’ HATCHBACK, UN PO’ STATION

Mentre molti produttori generalisti abbandonano le berline a cinque porte in favore del più remunerativo segmento delle crossover compatte, verso la fine del 2026 la Dacia presenterà un nuovo modello di segmento C. Il nome è ancora misterioso (per ora è nota come C-Neo, ma difficilmente verrà chiamata in questo modo), tuttavia si sa che sarà una via di mezzo tra una hatchback e una station wagon, per una lunghezza di circa 450 cm: lo spazio per passeggeri posteriori e i bagagli dovrebbe essere assicurato.

UN LOOK CONOSCIUTO

Come tutte le auto della Dacia (ad esclusione della Spring), anche il nuovo modello è derivato dalla Renault Clio. Il design che abbiamo ricavato dalla prime immagini spia dei primi prototipi mostrano una linea complessivamente slanciata, con un frontale che ricorda quello della più compatta Sandero, in particolare nel disegno dei fari, e un lunotto posteriore fortemente inclinato.

dacia c neo r mod

Sono evidenti anche i richiami al mondo delle crossover, come le marcate protezioni in plastica nera lungo la parte bassa della carrozzeria e i mancorrenti sul tetto. In linea con le tendenze attuali del mercato, la C-Neo potrebbe essere proposta esclusivamente in questa configurazione, evitando una versione “Streetway” come quella della Sandero.

DA 17.000 EURO

Anche la gamma motori dovrebbe essere condivisa con gli altri modelli del marchio: è molto probabile l’adozione del recente 1.2 turbo a tre cilindri, accreditato di circa 120 CV, disponibile sia con cambio manuale a sei rapporti sia con trasmissione robotizzata a doppia frizione, oltre che nelle varianti mild hybrid e GPL. La versione più economica, che potrebbe avere un prezzo di lancio di circa 17.000 euro, dovrebbe però essere equipaggiata con il 1.0 turbo a benzina da 110 CV. Per la 1.8 full hybrid, proposta esclusivamente con cambio automatico e una potenza di 158 CV, si ipotizza invece un prezzo di partenza intorno ai 25.000 euro.

PHOTOGALLERY

Galleria 2 immagini

  • dacia c neo f mod
  • dacia c neo r mod
PROSSIME USCITE BMW iX3 - Vai alla prossima uscita BMW
iX3 Alpine A390 - Vai alla prossima uscita Alpine
A390 Volvo ES90 - Vai alla prossima uscita Volvo
ES90 Jeep Compass (ibrida) - Vai alla prossima uscita Jeep
Compass Kia Stonic restyling - Vai alla prossima uscita Kia
Stonic VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di Misto_Collinare
Misto_Collinare
31 dicembre 2025 - 18:50
In un paese del terzo mondo come l’Italia, diverrà rapidamente una bestseller.
Ritratto di otttoz
otttoz
31 dicembre 2025 - 18:51
bella come la c4 ma con il tergilunotto quello che manca dal tavares infames
Ritratto di otttoz
otttoz
31 dicembre 2025 - 18:52
poi col gpl è bella e risparmiosa
Ritratto di otttoz
otttoz
31 dicembre 2025 - 18:52
quasi come la Cirelli Sport Coupè
Ritratto di Vate
Vate
31 dicembre 2025 - 19:05
Proprio bella non mi pare, come qualunque Dacia, ... ma considerato il prezzo è ottima.
Ritratto di padoin
padoin
31 dicembre 2025 - 19:10
Fino ad ora non hanno mai sbagliato. Resto scettico su questo tipo di carrozzeria ai giorni nostri. Chi recentemente ha puntato su questa tipologia di carrozzeria non ha ottenuto buoni risultati nonostante un buon prodotto, es. Kia
Ritratto di Al Volant
Al Volant
31 dicembre 2025 - 19:10
Sicuramente meglio esteticamente di taigo e c4. Però, boh, con le cinesi che arriveranno, devono offrire più qualità.. Più sicurezza..E magari pure un bel diesel euro 7.
Ritratto di Al Volant
Al Volant
31 dicembre 2025 - 19:13
Comunque a me sa molto di subaru. Mi incuriosisce di più la sw che stanno preparando, che suppongo uscirà insieme a questa
Ritratto di forfElt
forfElt
31 dicembre 2025 - 19:22
Bel macchinone "alla Croma". 17k mi sembra ottimistico come prezzo d'attacco, sarebbe meno persino della Spring
Ritratto di CB400four
CB400four
31 dicembre 2025 - 19:32
7
Una copia della vecchia Subaru xv
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
31 dicembre 2025 - 19:37
52
Non bellissima
Cara Alfa Romeo, per il 2026 ti auguriamo un’altra Alfa 75 Cara Alfa Romeo, per il 2026 ti auguriamo un’altra Alfa 75 News Mini JCW Cabrio: più stilosa o grintosa? Mini JCW Cabrio: più stilosa o grintosa? Guida Le piccole Porsche 911 più belle del 2025 Le piccole Porsche 911 più belle del 2025 News #cupraweekveloce: i modelli cult dal 9/03 #cupraweekveloce: i modelli cult dal 9/03 Clip

VIDEO IN EVIDENZA