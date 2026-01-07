Home
La DR cala il tris: arrivano le nuove 5, 6 e 7. Ecco prezzi e caratteristiche

dr 5
dr 6
dr 7
di Redazione online
Pubblicato 07 gennaio 2026

La DR ufficializza i listini di tre auto, tutte derivate da modelli della Chery: dalla più compatta 5 alla grande 7 dotata di tre file di sedili.

LA CINA IN MOLISE

Si è recentemente aggiornata la gamma della DR Automobiles, con tre nuove vetture che aggiornano o sostituiscono modelli precedenti. Come tutte le auto della casa molisana, anche le nuove proposte sono versioni “italianizzate” di veicoli cinesi, in questo caso prodotti dalla Chery, ai quali vengono apportate lievi modifiche.

DR 5

dr 5 collection 2025 09

Dalla Chery Tiggo 4 nasce la nuova DR 5 (foto qui sopra). Restyling della precedente DR 5.0 è crossover lunga 432 cm offerta con un 1.5 a benzina aspirato da 95 CV, che si riducono a 88 CV quando viene alimentato dall’impianto a Gpl. In entrambi i casi è abbinato un cambio manuale a 5 rapporti, che muove le ruote anteriori. C’è poi anche una variante full hybrid, che unisce al “millecinque” un motore elettrico da 204 CV, per una potenza di sistema dichiarata di 299 CV.

La versione base della DR 5 parte da 19.900 euro e ha un allestimento piuttosto completo, che comprende dotazioni come il climatizzatore automatico, il display unico di 26 pollici (che integra il cruscotto e sistema multimediale) e diversi sistemi di assistenza alla guida. Si aggiunge inoltre la Collection (nelle foto sopra), proposta a 1.000 euro in più e riconoscibile per cerchi e frontale leggermente diversi, i vetri posteriori oscurati e i loghi neri.

I prezzi di listino

Motore

Base

Collection

1.5 benzina

19.900 euro

20.900 euro

1.5 benzina/Gpl

21.900 euro

22.900 euro

1.5 full hybrid

25.900 euro

26.900 euro


DR 6

dr 6 2026 2

La DR 6.0 si aggiorna in alcuni dettagli, come i fari e il look del frontale, e diventa DR 6 (foto qui sopra). La suv lunga 450 cm è sempre derivata dalla Chery Tiggo 7 Pro e prevede un motore 1.6 da 146 CV se alimentato a benzina mentre la potenza è di 129 CV quando è equipaggiato con l’impianto a Gpl: la trazione è sempre anteriore e il cambio automatico a doppia frizione è di serie.

Anche la DR 6 prevede una variante elettrificata, in questo caso si tratta di un’ibrida plug-in che abbina un motore 1.5 a benzina a uno elettrico da 290 CV, che sulla carta consente di percorrere fino a 90 km a zero emissioni nel ciclo combinato. L’allestimento base, che parte da 28.900 euro, è completo ed è paragonabile a quello della più piccola 5, ulteriormente personalizzabile con la versione Collection, che in questo caso costa 2.000 euro in più.

I prezzi di listino

Motore

Base

Collection

1.6 benzina

28.900 euro

30.900 euro

1.6 benzina/Gpl

30.900 euro

32.900 euro

1.5 plug-in hybrid

33.900 euro

35.900 euro

 

DR 7

dr 7 2025 09 1

La DR 7 (foto qui sopra) è una suv lunga 472 cm caratterizzata da un abitacolo spazioso che può ospitare anche sette passeggeri. Viene offerta con una motorizzazione 1.6 T-GDI turbo a benzina da 146 CV, che scendono a 137 CV nella versione con impianto a Gpl. Entrambe le varianti sono equipaggiate con la trazione anteriore e un cambio automatico DCT a 7 rapporti.

La versione d'ingresso della DR 7 parte da 32.900 euro (prezzo chiavi in mano) e vanta una dotazione di serie decisamente ricca, che include il tetto panoramico, climatizzatore automatico bizona e una plancia con doppio display da 12,3 pollici. La sicurezza è garantita da numerosi sistemi ADAS come il cruise control adattivo, la frenata automatica e il monitoraggio dell'angolo cieco. A questa si affianca la versione Collection, proposta con un sovrapprezzo di 2.000 euro.

I prezzi di listino

Motore

Base

Collection

1.6 benzina

32.900 euro

34.900 euro

1.6 benzina/Gpl

34.900 euro

36.900 euro
Aggiungi un commento
Ritratto di Vadocomeundiavolo
Vadocomeundiavolo
7 gennaio 2026 - 16:09
Tre nuovi sanitari cinesi. Interessa a chi deve rifare il bagno.
Ritratto di system_error
system_error
7 gennaio 2026 - 16:37
i render fatti con l'AI non so come mi danno ancora più senso di solidità e cura (ovviamente ironico)
Ritratto di otttoz
otttoz
7 gennaio 2026 - 16:47
CEO come musk e tavares infames e padroni come El can patteggiato, sono riusciti nel miracolo di affossare l'auto occidentale e fare entrare il cavallo di toia
Ritratto di Gordo88
Gordo88
7 gennaio 2026 - 16:52
1
Dr 5 e 6 hanno venduto bene ( a gpl) poi vabbe sono presenti le versioni ibride/plug jn tanto per..
Ritratto di telemo
telemo
7 gennaio 2026 - 16:55
Ho appena visto un video di un banale incidente in Cina tra una Porsche Macan e una Leapmotor C10. La prima ne è uscita solo con un fanale e un paraurti rotto, mentre la seconda con tutta la musata distrutta, ma la cosa più sconvolgente con i longheroni piegati come una lattina. Se la qualità cinese è questa, non oso immaginare la qualità di queste Dr by Chery.
Ritratto di Jorge75
Jorge75
7 gennaio 2026 - 17:01
la leapmotor c10 ha 5 stelle euroncap, quindi o sei un meccanico sgrauso oppure un analfabeta funzionale.
Ritratto di maty17
maty17
7 gennaio 2026 - 16:58
9
Sono carine
Ritratto di Tistiro
Tistiro
7 gennaio 2026 - 17:33
Esteticamente non sono affatto male. Dalle foto. Ma l impressione è buona. Per il resto bisognerebbe usarle.
