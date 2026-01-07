La DR cala il tris: arrivano le nuove 5, 6 e 7. Ecco prezzi e caratteristiche

LA CINA IN MOLISE

Si è recentemente aggiornata la gamma della DR Automobiles, con tre nuove vetture che aggiornano o sostituiscono modelli precedenti. Come tutte le auto della casa molisana, anche le nuove proposte sono versioni “italianizzate” di veicoli cinesi, in questo caso prodotti dalla Chery, ai quali vengono apportate lievi modifiche.

DR 5

Dalla Chery Tiggo 4 nasce la nuova DR 5 (foto qui sopra). Restyling della precedente DR 5.0 è crossover lunga 432 cm offerta con un 1.5 a benzina aspirato da 95 CV, che si riducono a 88 CV quando viene alimentato dall’impianto a Gpl. In entrambi i casi è abbinato un cambio manuale a 5 rapporti, che muove le ruote anteriori. C’è poi anche una variante full hybrid, che unisce al “millecinque” un motore elettrico da 204 CV, per una potenza di sistema dichiarata di 299 CV.

La versione base della DR 5 parte da 19.900 euro e ha un allestimento piuttosto completo, che comprende dotazioni come il climatizzatore automatico, il display unico di 26 pollici (che integra il cruscotto e sistema multimediale) e diversi sistemi di assistenza alla guida. Si aggiunge inoltre la Collection (nelle foto sopra), proposta a 1.000 euro in più e riconoscibile per cerchi e frontale leggermente diversi, i vetri posteriori oscurati e i loghi neri.

I prezzi di listino

Motore Base Collection 1.5 benzina 19.900 euro 20.900 euro 1.5 benzina/Gpl 21.900 euro 22.900 euro 1.5 full hybrid 25.900 euro 26.900 euro



DR 6

La DR 6.0 si aggiorna in alcuni dettagli, come i fari e il look del frontale, e diventa DR 6 (foto qui sopra). La suv lunga 450 cm è sempre derivata dalla Chery Tiggo 7 Pro e prevede un motore 1.6 da 146 CV se alimentato a benzina mentre la potenza è di 129 CV quando è equipaggiato con l’impianto a Gpl: la trazione è sempre anteriore e il cambio automatico a doppia frizione è di serie.

Anche la DR 6 prevede una variante elettrificata, in questo caso si tratta di un’ibrida plug-in che abbina un motore 1.5 a benzina a uno elettrico da 290 CV, che sulla carta consente di percorrere fino a 90 km a zero emissioni nel ciclo combinato. L’allestimento base, che parte da 28.900 euro, è completo ed è paragonabile a quello della più piccola 5, ulteriormente personalizzabile con la versione Collection, che in questo caso costa 2.000 euro in più.

I prezzi di listino

Motore Base Collection 1.6 benzina 28.900 euro 30.900 euro 1.6 benzina/Gpl 30.900 euro 32.900 euro 1.5 plug-in hybrid 33.900 euro 35.900 euro

DR 7

La DR 7 (foto qui sopra) è una suv lunga 472 cm caratterizzata da un abitacolo spazioso che può ospitare anche sette passeggeri. Viene offerta con una motorizzazione 1.6 T-GDI turbo a benzina da 146 CV, che scendono a 137 CV nella versione con impianto a Gpl. Entrambe le varianti sono equipaggiate con la trazione anteriore e un cambio automatico DCT a 7 rapporti.

La versione d'ingresso della DR 7 parte da 32.900 euro (prezzo chiavi in mano) e vanta una dotazione di serie decisamente ricca, che include il tetto panoramico, climatizzatore automatico bizona e una plancia con doppio display da 12,3 pollici. La sicurezza è garantita da numerosi sistemi ADAS come il cruise control adattivo, la frenata automatica e il monitoraggio dell'angolo cieco. A questa si affianca la versione Collection, proposta con un sovrapprezzo di 2.000 euro.

I prezzi di listino