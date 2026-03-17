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DS N°7, l’abbiamo toccata con mano: è lussuosa e prodotta in Italia

ds7
di Marco Coletto
Pubblicato 17 marzo 2026

La nuova DS N°7 cambia rispetto alla precedente nello stile e nella tecnica ed è ora più grande e spaziosa. In consegna da ottobre 2026.

DS N°7, l’abbiamo toccata con mano: è lussuosa e prodotta in Italia

FATTA IN ITALIA

La crossover DS N°7 è un tassello fondamentale per la casa di lusso del gruppo Stellantis: va sostituire la 7, che rappresenta ben il 49% delle immatricolazioni totali del marchio. Per LA ds, l’Italia è il secondo paese quanto a vendite e da noi sarà prodotta la nuova N°7 (in Basilicata, a Melfi). L’arrivo nelle concessionarie è previsto per ottobre del 2026, con ordini aperti da maggio e prezzi che dovrebbero partire da meno di € 50.000. In attesa di guidarla, vi raccontiamo le nostre impressioni dopo averla vista dal vivo.

ds n7 2026 03 02

PIÙ LUNGA, PIÙ LUMINOSA, PIÙ ACCOGLIENTE

Dal vivo la DS N°7 appare più slanciata rispetto alla 7. La lunghezza cresce a 466 cm (sette in più), mentre larghezza e altezza restano invariate a 190 e 163 cm. Lo stile spigoloso richiama quello della N°8 ma con un’impostazione più tradizionale: davanti spiccano la grande griglia luminosa e i fari che scendono verso il suolo; dietro ritroviamo lo stesso tema nei fanali.

Il passo aumenta di 5 cm, arrivando a 279, e questo si traduce in un abitacolo più arioso. La luminosità interna migliora sensibilmente: il tetto in vetro è più grande del 40% e i finestrini posteriori del 30%. Ampio il bagagliaio: 560 litri secondo la scheda tecnica.

ds n7 2026 03 01

UNA GAMMA PER TUTTI I GUSTI

A trazione anteriore c’è la 3 cilindri 1.2 turbo mild hybrid da 145 CV o elettrica, con 260 CV o 280; la seconda ha una batteria da ben 97 kWh, con autonomia media dichiarata di 740 km. Stesso accumulatore anche per la 4x4 bimotore da 375 CV, che promette uno “0-100” in 5,4 secondi. Più avanti arriverà anche un’ibrida plug-in da 194 CV, basata sul quattro cilindri 1.6 turbo a benzina.

ds n7 2026 03 12

TECNOLOGIA RICCA, VOLANTE DISCUTIBILE

La gamma prevede quattro versioni: Aura, Pallas, Étoile e La Première, con cerchi in lega che vanno da 19 a 21 pollici. Raffinati gli accessori e curate le finiture. Oltre alla guida semiautonoma, ci sono il retrovisore digitale (invece dello specchietto interno c’è un display che mostra le immagini riprese dietro l’auto, offrendo una visuale molto più ampia), gli ammortizzatori attivi (diventano più o meno morbidi in base alle informazioni sulla strada provenienti dalla telecamera anteriore) e i sedili hanno bocchette integrate nello schienale che possono soffiare aria calda sul collo. Non convincente il volante con razze a X: lo avevamo già criticato nella “cugina” DS N°8 per la difficoltà a impugnarlo correttamente alle “nove e un quarto”.

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Ritratto di Vadocomeundiavolo
Vadocomeundiavolo
17 marzo 2026 - 14:08
4,7 metri e sempre quel gabinetto a tre cilindri , scommetto che la definiscono pure premium.
Ritratto di Raffe
Raffe
17 marzo 2026 - 15:38
Però oggettivamente cosa ci mettono? Nemmeno io lo posso vedere su ogni modello del gruppo, ma non vedo troppe altre opzioni. Spero almeno poi mettano la 1.6 plugin, che non capisco perchè non facciano col solo termico almeno per i modelli più grossi. Poi il diesel sarà sicuramente un sogno
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
17 marzo 2026 - 16:10
I gabinetti sono solo quei catorcio costruiti a Wolfsburg, e non questi strepitosi prodotti d'eccellenza italica. Viva le automobili Italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di deutsch
deutsch
17 marzo 2026 - 16:34
4
ricordati che vw monta un 1.5 L4 sui 492 cm di passat e superb sw nonchè sulla kodiaq posti lunga 476. non mi sembra molto diverso
Ritratto di dkc powered
dkc powered
17 marzo 2026 - 14:09
Ho capito tutto .....quando fanno i test della nuova lancia gamma 2026 usano il muletto della ds sette, così almeno rimane camuffata bene. Poi quando fanno vedere la gamma, sarà sicuramente la ds 8 sportback
Ritratto di shpartalloj harabela
shpartalloj harabela
17 marzo 2026 - 14:15
1
io credo ci sia un limite all'osceno, servirebbe un garante che salvaguardia il benessere fisico e mentale delle persone che si imbattono in alcune automobili per strada... ecco, qui non si corre questo rischio perchè non ne venderanno una, ma ci vorrebbe comunque, peccato perchè prodotta in italia da da mangiare a qualche italiano operaio, peccato perchè verranno messi anticipatamente in cassa integrazione ancora prima di iniziare la produzione per manifesta impossibilità di essere introdotta sul mercato
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
17 marzo 2026 - 14:15
54
Quanto costa?
Ritratto di CARFORA ANDREA
CARFORA ANDREA
17 marzo 2026 - 14:22
Con il 1.5 T4 (che monta il Tonale) da 180 cv sarebbe interessante, atro che il 1,2 3 cilindri da 145.
Ritratto di Laf1974
Laf1974
17 marzo 2026 - 14:23
Il 1.2 3 cilindri con il quale la propongono la rende automaticamente un outsider.
Ritratto di Danza
Danza
17 marzo 2026 - 14:27
Tolta quella disgrazia a tre cilindri e aggiunto un diesel come fa VAG alla faccia della connazionale Ursula mi sembrerebbe una proposta valida. Almeno nel design non scimmiotta nessuno (forse un pò Lexus, ma poco poco...)-
Ritratto di giocchan
giocchan
17 marzo 2026 - 15:07
Ci sarebbe anche da levare svariati euro però...
Ritratto di ziobell0
ziobell0
17 marzo 2026 - 14:31
e poi critichiamo le cinesi....questa immondizia fatta auto (scusa caloggero) è ben peggio
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
17 marzo 2026 - 16:12
Per questa volta sei perdonato, basta che non sia un'abitudine nel denigre il nostro orgoglioso prodotto italico. Viva le automobili Italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di Quello Li
Quello Li
17 marzo 2026 - 14:36
MARONNA DO'OH CARMINE QUANNÈ BRUTTA!!!!
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
17 marzo 2026 - 16:23
Sarà brutta quel gabinetto che guidi quotidianamente e non questo favoloso prodotto d'eccellenza italica. Viva le automobili Italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di lucio204
lucio204
17 marzo 2026 - 14:50
DS N.7... Nel senso che ne venderanno solo 7 ???
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
17 marzo 2026 - 16:13
Ne venderanno molte alla faccia dei denigratori del prodotto italico. Viva le automobili Italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di vroomvroom
vroomvroom
17 marzo 2026 - 14:50
io vedo quel volante e mi sale la nausea (esattamente come quando vedo quello della ix3).... poi c'è il milledue....ed in un attimo distruggi le ambizioni di un progetto che per il resto non è affatto male (indipendentemente dai gusti)
Ritratto di giocchan
giocchan
17 marzo 2026 - 14:51
DS7, 46k euro... stesso motore delle segmento B Stellantis che costano (molto) meno della metà. Fosse poi tutto questo gran motore...
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
17 marzo 2026 - 14:57
+1...soliti problemi del gruppo.
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
17 marzo 2026 - 14:58
Esteticamente appesantita rispetto all'attuale. Senza diesel penso ne venderanno ancora meno. Ho paura per la Gamma: dubito che uscirà qualcosa di meglio.
Ritratto di AZ
AZ
17 marzo 2026 - 15:07
Non mi piace, ma il prezzo sembra essere quasi corretto. L'unico grosso neo è la batteria che temo sia da 400V.
Ritratto di giocchan
giocchan
17 marzo 2026 - 15:07
Ma un Calogero che elogia quest'auto made in italy? Non c'è?
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
17 marzo 2026 - 16:16
Il prodotto italico va elogiato sempre. Chi lo denigra è soltanto un rinnegato del bel paese. Viva le automobili Italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di Check_mate
Check_mate
17 marzo 2026 - 15:08
Produciamo auto di dubbio gusto e difficili da vendere, mentre Fiat, Lancia ecc ormai vengono fatte all’estero. Giusto l’ultima spintarella per il tracollo definitivo della industria automotive italiana
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
17 marzo 2026 - 16:18
L'industria automotive italiana non fallirà MAI. Solo gli Haters del prodotto italico lo sperano, essendo dei traditori della patria. Viva le automobili Italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di Gordo88
Gordo88
17 marzo 2026 - 15:15
1
Già che non è bella ma devono introdurre assolutamente un diesel in gamma ed un ibrido 4 cilindri, soprattutto per la compass..
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
17 marzo 2026 - 16:24
I prodotti italici sono sempre meravigliosi e mai brutti. Viva le automobili Italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di Al Volant
Al Volant
17 marzo 2026 - 15:17
Ma calogero ? Non si sarà arruolato nella legione straniera, visti i tempi... Comunque boh, immagino i prezzi... Insomma, non ha buone carte sinceramente per giocarsela con altri.
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
17 marzo 2026 - 16:19
Orgogliosamente a favore del prodotto italico. Viva le automobili Italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di Lele_1998
Lele_1998
17 marzo 2026 - 15:25
3
ecco a voi la futura Stelvio
Ritratto di Raffe
Raffe
17 marzo 2026 - 15:41
Sbaglio o sa di DS8 col tetto dritto? Mi piacciono gli interni come mi piacevano quelli di quest'ultima ma sanno un po' di completo riciclo. Questi posteriori con un muro di 17 metri non si possono vedere però, sono pesantissimi e stancano subito. Sui motori no comment, spero almeno il plugin per non aver solo il puketech
Ritratto di telemo
telemo
17 marzo 2026 - 15:48
Proprio brutta sia dentro che fuori.
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
17 marzo 2026 - 16:20
Brutta sarà quel catorcio che guiderai ogni giorno e non questo strepitoso prodotto italico. Viva le automobili Italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di Abto
Abto
17 marzo 2026 - 15:56
scusate, la N.8 che fine ha fatto?
Ritratto di Luxior
Luxior
17 marzo 2026 - 16:01
Il motore a tre cilindri una scelta folle! 50 mila euro per questa macchina? In giro se ne vedranno pochissime e mi dispiace per gli operai di Melfi. Serve realizzare macchine robuste, di buona qualità e a prezzi concorrenziali, altrimenti l'industria automobilistica italiana/europea soccomberà.
Ritratto di probus78
probus78
17 marzo 2026 - 16:02
I prezzi dovrebbero partire da poco meno di 50k per la versione 1.2 PureTech (lo dicono nel filmato). Davvero un prezzo competitivo per un propulsore ormai diventato famoso.
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
17 marzo 2026 - 16:08
Un grande onore che le case costruttrici di marchi stranieri scelgano di costruire le proprie vetture in Italia, la patria dell'eccellenza e della qualità. Orgoglioso di questo prodotto 100% Italico. Viva le automobili Italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
17 marzo 2026 - 16:19
Altro fallimento riservato all'industria italiana, che care persone quelli di Stellantis...
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
17 marzo 2026 - 16:25
Rosica Haters del prodotto italico. L'industria italiana non fallirà MAI. Viva le automobili Italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di Vate
Vate
17 marzo 2026 - 16:21
Ancora una volta bella macchina, brutto motore; soprattutto su dimensioni importanti.
Ritratto di otttoz
otttoz
17 marzo 2026 - 16:25
Con quel milledue deve costare come la dacia
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