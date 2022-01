Sta per uscire il nuovo numero di alVolante

UNA SCELTA CHE POTREBBE SALVARTI - Tra i fattori più importanti da prendere in considerazione quando si decide di acquistare una vettura nuova, c’è la sicurezza. In questo campo, negli ultimi anni sono stati fatti enormi progressi, con il lancio di auto sempre più sicure, anche grazie ai sofisticati sistemi elettronici di assistenza alla guida. Per orientarvi nella scelta, sul nuovo numero di alVolante trovate i 24 modelli testati dall’Euro NCAP nel 2021, con i punteggi assegnati dall’ente indipendente europeo e le relative valutazioni, integrate dai nostri giudizi per le vetture che sono passate dal nostro reparto prove. Le cinque stelle (il massimo punteggio previsto) non sono affatto scontate: c’è perfino chi si è fermato a zero…

L’USATO C’È, MA A CHE PREZZO - Ormai di auto in pronta consegna, o con tempi brevi di attesa, non ce ne sono quasi più, eccetto alcuni modelli di origine cinese. La causa è la ben nota crisi dei microchip che rallenta la produzione di automobili, e obbliga ad attendere anche otto o nove mesi. È il motivo per cui molti fra coloro che hanno urgente bisogno di un’auto hanno ripiegato su un usato recente, in ottime condizioni e con pochi chilometri, e che rispetti le norme antinquinamento Euro 6. Proprio quello che abbiamo provato a fare anche noi, vestendo i panni dei clienti, per capire che cosa si trova davvero nei punti vendita (concessionarie, multimarca ed esposizioni di commercianti) visitati in incognito in Lombardia, Lazio e Campania. Tanti segnali che ci vengono dagli operatori del mercato indicano che le valutazioni sono in rialzo. E infatti, nella nostra inchiesta l’usato “di qualità” che ci è stato proposto (per vetture controllate dalla casa e con garanzia legale di 24 mesi) ha evidenziato prezzi decisamente alti, al punto di consigliare cautela. Prima di firmare un contratto, consultate più venditori; e trattate, sempre.

GUIDATE PER VOI - Tra i primi contatti di questo mese vi segnaliamo il test della Kia Sportage, giunta alla quinta generazione. Caratterizzata da un frontale originale, con luci diurne a forma di boomerang, la 1.6 T-GDI HEV full hybrid AWD a benzina da 230 CV si è dimostrata vivace in accelerazione e ripresa e ha messo in luce un ottimo comportamento dinamico. Ricca la dotazione della GT-Line del nostro test, con numerosi aiuti elettronici (compresa quelli per la guida semiautonoma) e i fari a matrice di led. Completano l’elenco delle auto “testate” la Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD a benzina da 129 CV, aggiornata con forme più muscolose; la Volkswagen ID.4 GTX, cioè la variante più potente (299 CV) dell’accogliente suv elettrica tedesca, con due motori e la trazione integrale; l’Audi A3 Sportback RS 3 quattro, col 2.5 turbo a cinque cilindri a benzina da 400 CV che spinge con grinta ed emette dagli scarichi un suono da brivido.

IN PROVA: UN’ELETTRICA, UNA PLUG-IN E NON SOLO - Nel nuovo numero di alVolante trovate anche le prove di un’utilitaria a benzina, di una media a gasolio, di una berlina ibrida plug-in e di una crossover elettrica. La prima è la Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe da 91 CV, spaziosa, pratica e ancor più comoda col cambio automatico CVT; poi c’è test strumentale della nuova Peugeot 308 1.5 BlueHDi da 131 CV, agile, pronta e poco assetata (abbiamo rilevato una percorrenza media di 19,5 km con un litro di gasolio). Al vaglio del centro prove pure la Mercedes E 300 de 4Matic da 306 CV, l’unica berlina ibrida ricaricabile con motore diesel, che scatta decisa al semaforo e “beve” poco, ma perde capacità di carico per via delle batteri sotto il baule. Ma i nostri collaudatori hanno messo sotto la lente anche l’elettrica Kia EV6 77 kWh con 229 CV, crossover grintosa e molto personale, che si fa apprezzare per l’abitacolo spazioso e ben isolato dai rumori, per le buone prestazioni e per le molteplici possibilità di ricarica (anche rapida a corrente continua fino a 240 kW).

QUATTRO CROSSOVER A CIFRE ABBORDABILI - In un momento di difficoltà, pieno di incertezze, è normale che si presti maggiore attenzione a quanto si spende. È in un’ottica di risparmio, quindi, che vi segnaliamo quattro crossover low cost (in vendita a meno di 20.000 euro), non troppo impegnative nelle dimensioni (sono tutte lunghe attorno ai 430 cm) e con una dotazione di sicurezza accettabile. Parliamo della Dacia Duster, l’unica disponibile a gasolio e con la trazione integrale; della MG ZS, una comoda e spaziosa vettura cinese, che offre una garanzia di sette anni o 150.000 km, e di due auto italiane realizzate sulla base di modelli cinesi, la DR 4.0, appena aggiornata e ora più gradevole nell’aspetto, e la EVO 4, anch’essa del gruppo molisano DR. Tenete conto anche che le DR, le EVO e le MG sono in pronta consegna: un motivo in più per prenderle in considerazione.

AUTO ED ELETTRONICA, UN LEGAME SEMPRE PIÙ STRETTO - Se siete appassionati di tecnologia, vi consigliamo due servizi: quello dedicato alle batterie utilizzate per le auto elettriche, nel quale spieghiamo che ce ne sono di vari tipi, differenti fra loro per gli elementi utilizzati, per la forma delle cellule e per il modo in cui queste sono collegate; nell’altro si parla dei software, sempre più complessi, installati nei sistemi operativi delle automobili. Software che consentono “upgrade” da remoto, rendendo le vetture costantemente aggiornabili e offrendo maggiore sicurezza e più possibilità di personalizzazione.

USATO: FORD FOCUS E KIA CEED A CONFRONTO - Per quanto riguarda l’usato, questo mese il “faccia a faccia” è tra due recenti medie molto apprezzate. Si tratta della Ford Focus e della Kia Ceed del 2019, che di seconda mano non fanno spendere troppo (specie la coreana). Le abbiamo valutate nelle versioni 1.0 EcoBoost turbo e 1.4 aspirata a benzina da 101 e 99 CV, rispettivamente. Sono auto piacevoli da guidare, affidabili e sicure, e anche molto facili da trovare (soprattutto la tedesca: la Ceed non ha avuto grande diffusione da noi). Da leggere anche anche il servizio dedicato alla sesta serie della Volkswagen Polo (in vendita dal 2017 e aggiornata nel 2021), che si è guadagnata negli anni una reputazione di grande affidabilità.

CACCIA ALL’AFFARE - Da non perdere, naturalmente, le offerte delle vetture a “chilometri zero”: con 864 occasioni proposte dalle concessionarie e sconti dal 10% al 38%. Questo mese la quantità in offerta è inferiore al solito, segno che con le difficoltà di reperimento delle vetture nuove sono in tanti ad aver optato per km zero: se state pensando di acquistarne una, affrettatevi. Chiudono alVolante, come sempre, il listino (illustrato e commentato) delle vetture nuove e quello (con le quotazioni Eurotax) dell’usato, per i modelli prodotti dal 2012 al primo semestre 2021.