Ferrari (quasi) perfetta nelle prove della 6 ore di Imola

POLE TRICOLORE

Antonio Giovinazzi con la Ferrari 499P numero 51 e Valentino Rossi con la BMW M4 GT3 numero 46 sono stati i piloti più veloci nelle qualifiche della 6 ore di Imola 2025, seconda gara stagionale del Campionato del mondo endurance. Una pole position tutta tricolore (o quasi: il 9 volte campione del Motomondiale, alla sua prima pole position nelle gare di durata, guida una vettura tedesca) che ha infiammato i tifosi, domani attesi in tantissimi sugli spalti del circuito Enzo e Dino Ferrari nonostante la domenica di Pasqua.

FERRARI IN CRESCENDO

Dopo un inizio cauto, una volta prese le misure agli avversari e con le gomme calde al punto giusto i piloti Ferrari scelti per provare a centrare il miglior tempo sul giro secco si sono imposti con decisione, concludendo le qualifiche ai primi tre posti: primo Antonio Giovinazzi, secondo Antonio Fuoco, terzo Robert Kubica con la Ferrari numero 83 gialla del team privato AF Corse. Fuoco, però, ha dovuto incassare l’esclusione dalla Hyperpole riservata ai dieci piloti più veloci in prova per aver oltrepassato due volte i track limits imposti dal regolamento in entrambi i suoi giri migliori: partirà 18º, in fondo allo schieramento, insieme ai compagni di squadra Miguel Molina e Nicklas Nielsen con cui ha centrato la vittoria nella tripletta Ferrari al debutto stagionale in Qatar.

PIÙ FIDUCIA CHE RAMMARICO

Il primo a essere rammaricato per la penalizzazione è il talento calabrese classe ‘96: “Avevamo il potenziale per partire con tre macchine nelle prime tre posizioni: chiedo scusa alla squadra per il mio errore. Dovremo recuperare molte posizioni, ma sappiamo di poter contare su una macchina molto veloce”. Al box della Ferrari, comunque, si guarda la parte mezza piena del bicchiere e c’è grande fiducia per la gara di domani: le 499P, quando le gomme sono entrate in temperatura, sull’asciutto hanno sfoderato un passo gara che non può non impensierire i team avversari, a cominciare dalla temibile Toyota.

DOPPIETTA IN HYPERPOLE

Felicissimo del primo posto in qualifica, con un tempo di 1’29”623, Giovinazzi, che con quella di oggi ha messo a segno due Hyperpole consecutive in questo inizio di stagione 2025: “Condivido la pole con Valentino, che da bambino tifavo nel Motomondiale, e per questa è una grande emozione. A volte si parla di giro ideale, oggi posso dire che ci siamo andati vicino e per questo ringrazio tutta la squadra”.