Festival of Speed: anche nel 2025 celebra la passione per i motori

UN EVENTO UNICO

Il rombo dei motori, l’odore di benzina e la passione per la velocità hanno di nuovo infiammato la tenuta di Goodwood per l’edizione 2025 del Festival of Speed. Quest’anno, l’evento ha celebrato i 75 anni della Formula 1 con l’evocativo tema “The Winning Formula - Champions and Challengers”, radunando un numero senza precedenti di vetture e campioni che hanno scritto la storia di questo sport. Un weekend lungo, dal giovedì alla domenica, in cui la passione per le auto ha dominato la scena, per un evento a cui ogni appassionato di automobili meriterebbe di partecipare almeno una volta nella vita. Formula 1 ma non solo, perché nella tenuta del Duca di Richmond si sono raccolte praticamente tutte le declinazione motorismo, dai rally alle sportive stradali, alcune delle quali al debutto in pubblico, in una sorta di museo a cielo aperto che raccoglie il meglio dell’ingegneria legata ai motori del passato, del presente e, in alcuni casi, del futuro.

IL GENIO DI MURRAY

Nella posizione d’onore, di fronte alla Goodwood House, la Central Feature di quest’anno ha reso omaggio alla Gordon Murray Automotive. La scultura ha messo in risalto l'incredibile eredità e le innovazioni che il professor Gordon Murray ha introdotto nel campo del design e dell’ingegneria automobilistica. Nella scultura erano presenti la Brabham BT52 e la GMA T.50, offrendo ai visitatori uno sguardo esclusivo al genio e all’artigianato che sono diventati il marchio di fabbrica dell’azienda. In tutto il Festival of Speed, GMA ha celebrato i 60 anni di carriera di Murray, con Dario Franchitti che ha inaugurato la cronoscalata di giovedì mattina a bordo di una T.50.

I RE DELLA FORMULA 1

Il cuore pulsante del festival è stato senza dubbio l’omaggio alla Formula 1. Il pubblico ha visto sfrecciare a pochi metri di distanza le vetture che hanno scritto la storia di questo sport, dalle pioniere degli anni ‘50 alle sofisticate monoposto attuali. Il momento più emblematico si è vissuto sul balcone della Goodwood House, dove sette leggende viventi della F1 hanno salutato i fan in delirio. Alain Prost, Emerson Fittipaldi, Sir Jackie Stewart, Jacques Villeneuve, Mario Andretti, Mika Häkkinen e Nigel Mansell, un concentrato di talento e carisma per un totale di quattordici titoli iridati, hanno incarnato lo spirito del festival, un ponte ideale tra generazioni di campioni.

OMAGGIO AI PILOTI

Il Festival of Speed ha reso omaggio a diverse figure iconiche del motorsport. Tra queste, la leggenda di Le Mans Derek Bell è stata celebrata con uno speciale “Balcony Moment” giovedì. Bell ha sfilato con la Porsche 962C del 1988, un'auto con cui ha conquistato una delle sue cinque vittorie a Le Mans. L’evento ha anche richiamato l’atmosfera dell’estate del 1995, non solo per il caldo, ma perché ha segnato il 30° anniversario delle vittorie nel campionato: quella di Carl Fogarty nel suo secondo WorldSBK e quella di Colin McRae nel suo campionato mondiale di rally. Fogarty ha ritrovato la sua Ducati 916 con cui vinse il campionato, mentre anche auto significative della carriera di McRae, inclusa la sua Subaru Impreza 555 vincitrice del campionato, hanno percorso la collina di Goodwood.

LA CORSA IN SALITA E I RALLY

L’azione in pista ha mantenuto le promesse, con la tradizionale Shoot-Out che ha visto primeggiare l’audace Romain Dumas. Al volante del suo mostruoso Ford Supertruck, ha domato la salita con un tempo di 43,22 secondi. Anche il mondo del rally ha avuto il suo momento di gloria con il Rally Shoot-Out, dove Tom Williams ha portato alla vittoria la sua Skoda Fabia RS Rally 2, entusiasmando gli appassionati con derapate e passaggi al limite.

LE NOVITÀ DELLE CASE

I visitatori del Festival of Speed sono stati tra i primi a vedere dal vivo alcuni degli ultimi modelli delle case automobilistiche. Ricordiamo infatti i debutti dell’Alpine A290 Rallye, Aston Martin DB12 Volante, Audi E-Tron GT Quattro, BMW Vision Driving Experience, Defender 110 Trophy Edition, Denza Z9GT, Ferrari F80, Honda Civic Type R Ultimate Edition, Hyundai IONIQ 6 N, Jaecoo 5, Lamborghini Temerario, Lanzante 95-59, McLaren W1 e Praga Bohema e molti altri.

LA PIRELLI CON I P ZERO

Un posto d’onore l’ha avuto anche la Pirelli, che ha caratterizzato l’apertura del Festival of Speed, che ha celebrato il debutto della quinta generazione del P Zero con una parata di supercar per una potenza complessiva di oltre 10.000 CV. Tra le vetture che hanno scalato la collina equipaggiate con i Pirelli P Zero, che questanno festeggiano i 40 anni dal debutto, c’erano la Ferrari F40, seguita da una Lancia Delta S4 Stradale. Non poteva mancare la Lamborghini Urus SE, prima auto omologata con il nuovo P Zero, o la Lotus Evija, gommata con i P Zero Trofeo R con la marcatura Elect che contraddistingue le coperture realizzate appositamente per elettriche e ibrid plug-in. A Goodwood l’azienda italiana ha anche annunciato insieme a JLR il lancio del primo pneumatico di serie composto da oltre il 70% da materiali di origine naturale e riciclati: sarà montato su alcuni cerchi di 22 pollici della gamma Range Rover.

GLI EVENTI COLLATERALI

Ma Goodwood non è solo competizione. È una celebrazione della cultura dell’automobile a 360 gradi. Il FOS Future Lab, presentato da Randox, ha proiettato i visitatori nel domani della mobilità, tra concept avveniristici e innovazioni tecnologiche che presto vedremo sulle nostre strade. L’eleganza senza tempo ha trovato la sua espressione nel prestigioso concorso Cartier Style et Luxe, che ha premiato come “Best of Show” una rarissima Facel BentleyCresta II del 1951. L’adrenalina è tornata a salire durante l’asta di Bonhams, dove i collezionisti si sono dati battaglia per aggiudicarsi pezzi da sogno. A catalizzare l’attenzione è stata una Mercedes-AMG ONE Coupé del 2023, venduta alla cifra record di 2.456.600 sterline.