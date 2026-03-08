Home
»
News
NEWS

Formula 1 2026: la Mercedes e il "giallo" della compressione. Ecco perché la W17 fa paura

formula 1
di Redazione online
Pubblicato 08 marzo 2026

Il dominio d'argento tornerà a oscurare il Circus? Tra pieghe del regolamento e materiali innovativi, il team sembra aver ha trovato il "Sacro Graal" delle power unit 2026. E la FIA corre già ai ripari.

Formula 1 2026: la Mercedes e il &quot;giallo&quot; della compressione. Ecco perché la W17 fa paura

La doppietta di George Russell e Kimi Antonelli al Gran Premio d’Australia 2026 di Formula 1 (qui per saperne di più) non è stata solo una dimostrazione di forza atletica, ma il trionfo di un’ingegneria che sembra aver giocato d’anticipo su tutti. Mentre i competitor faticano a gestire l’erogazione elettrica del nuovo regolamento, la Mercedes W17 scivola via con una fluidità che ricorda i tempi d'oro dell'era ibrida. Ma dietro i sorrisi del box di Toto Wolff, si nasconde un segreto tecnico che sta infiammando le discussioni nel paddock: il rapporto di compressione variabile "passivo".

mercedes power unit 2026

IL LIMITE DEL 16:1 E LA SFIDA DEI NUOVI CARBURANTI

Con l'introduzione dei carburanti 100% sostenibili e l'abolizione della MGU-H, la FIA ha imposto per il 2026 un limite rigido al rapporto di compressione geometrico: 16:1. L'obiettivo era chiaro: evitare che i costi di sviluppo esplodessero e permettere ai nuovi motoristi (Audi e Red Bull-Ford) di essere competitivi sin dal primo chilometro.

Tuttavia, Mercedes sembra aver trovato una "zona grigia" termodinamica. Sfruttando la dilatazione controllata dei materiali di pistoni e testate, i tecnici diretti da Hywel Thomas avrebbero progettato un propulsore che rispetta il limite a freddo (durante le verifiche tecniche), ma che "cresce" una volta raggiunte le temperature d'esercizio.

mercedes power unit 2026 1

LA FISICA CONTRO IL REGOLAMENTO

Secondo indiscrezioni tecniche, la power unit della Mercedes riuscirebbe a guadagnare quasi un punto e mezzo di compressione durante la gara, toccando un valore vicino al 17.5:1. È una questione di micro-tolleranze e scienza dei materiali. Se si  riesce a far sì che la camera di combustione si restringa millimetricamente quando il motore è a 130°C, si ottiene un'efficienza termica che gli altri non possono pareggiare.

I vantaggi in pista sono evidenti:

  • Più coppia: Una spinta maggiore in uscita dalle curve lente.
  • Meno "clipping": Un motore termico più efficiente ricarica la batteria più velocemente, evitando i cali di potenza elettrica alla fine dei lunghi rettilinei.
  • Consumi ridotti: Fondamentale con i nuovi limiti di flusso del carburante.
     

m583095 australian grand prix sunday sam bloxham

LA REAZIONE DELLA FIA: CAMBIO IN CORSA

Le proteste di Ferrari e Audi non si sono fatte attendere. Il sospetto è che Mercedes abbia interpretato lo "spirito della norma" in modo troppo creativo. La Federazione ha risposto con una direttiva tecnica d'urgenza: dal 1° giugno (Gp di Monaco), le verifiche sul rapporto di compressione verranno effettuate anche "a caldo".

Resta da capire se la Mercedes sarà costretta a depotenziare il proprio motore o se la solidità del progetto W17 permetterà di mantenere la testa della classifica anche dopo il giro di vite regolamentare. Per ora, il messaggio inviato a Melbourne è chiaro: la Stella è tornata a brillare, e spegnerla non sarà affatto facile.

PHOTOGALLERY

Galleria 6 immagini

  • m583095 australian grand prix sunday sam bloxham
  • m582204 australian grand prix saturday steve etherington 1
  • m581455 f1 grand prix of australia practice
  • mercedes power unit 2026 1
  • mercedes power unit 2026 2
  • mercedes power unit 2026
PROSSIME USCITE Mazda CX-5 - Vai alla prossima uscita Mazda
CX-5 Polestar 5 - Vai alla prossima uscita Polestar
5 Mazda CX-6e - Vai alla prossima uscita Mazda
CX-6e Nissan Micra - Vai alla prossima uscita Nissan
Micra Mercedes CLA Shooting Brake - Vai alla prossima uscita Mercedes
CLA Shooting Brake VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
8 marzo 2026 - 11:38
53
Ormai si trovano i modellini
Ritratto di ilmat
ilmat
8 marzo 2026 - 11:50
3
?
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
8 marzo 2026 - 12:09
Dico solo che una regola è ben fatta quando non permette interpretazioni o scappatoie varie. Se lecito, brava Mercedes ad approfittarne, ma mi sa che sarà un monologo fino al settimo GP.
Ritratto di puccipaolo
puccipaolo
8 marzo 2026 - 12:26
8
Ma mi domando perchè allora anche gli altri team non fanno lo stesso…… useranno materiali a dilatazione diversa per realizzare pistoni e monoblocco ( o testata) e anche gli altri a caldo guadagneranno 1,5 punti sul rapporto compressione
Audi RS berline: se le “snobbi” sei un matto Audi RS berline: se le “snobbi” sei un matto News Eletre X: presto la super suv della Lotus sarà anche ibrida Eletre X: presto la super suv della Lotus sarà anche ibrida News Con questo pick-up puoi scalare anche un muro Con questo pick-up puoi scalare anche un muro News Un documentario svela i segreti del V16 Bugatti Un documentario svela i segreti del V16 Bugatti Clip

VIDEO IN EVIDENZA