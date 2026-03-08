Formula 1 2026: la Mercedes e il "giallo" della compressione. Ecco perché la W17 fa paura

La doppietta di George Russell e Kimi Antonelli al Gran Premio d’Australia 2026 di Formula 1 (qui per saperne di più) non è stata solo una dimostrazione di forza atletica, ma il trionfo di un’ingegneria che sembra aver giocato d’anticipo su tutti. Mentre i competitor faticano a gestire l’erogazione elettrica del nuovo regolamento, la Mercedes W17 scivola via con una fluidità che ricorda i tempi d'oro dell'era ibrida. Ma dietro i sorrisi del box di Toto Wolff, si nasconde un segreto tecnico che sta infiammando le discussioni nel paddock: il rapporto di compressione variabile "passivo".

IL LIMITE DEL 16:1 E LA SFIDA DEI NUOVI CARBURANTI

Con l'introduzione dei carburanti 100% sostenibili e l'abolizione della MGU-H, la FIA ha imposto per il 2026 un limite rigido al rapporto di compressione geometrico: 16:1. L'obiettivo era chiaro: evitare che i costi di sviluppo esplodessero e permettere ai nuovi motoristi (Audi e Red Bull-Ford) di essere competitivi sin dal primo chilometro.

Tuttavia, Mercedes sembra aver trovato una "zona grigia" termodinamica. Sfruttando la dilatazione controllata dei materiali di pistoni e testate, i tecnici diretti da Hywel Thomas avrebbero progettato un propulsore che rispetta il limite a freddo (durante le verifiche tecniche), ma che "cresce" una volta raggiunte le temperature d'esercizio.

LA FISICA CONTRO IL REGOLAMENTO

Secondo indiscrezioni tecniche, la power unit della Mercedes riuscirebbe a guadagnare quasi un punto e mezzo di compressione durante la gara, toccando un valore vicino al 17.5:1. È una questione di micro-tolleranze e scienza dei materiali. Se si riesce a far sì che la camera di combustione si restringa millimetricamente quando il motore è a 130°C, si ottiene un'efficienza termica che gli altri non possono pareggiare.

I vantaggi in pista sono evidenti:

Più coppia : Una spinta maggiore in uscita dalle curve lente.

: Una spinta maggiore in uscita dalle curve lente. Meno "clipping" : Un motore termico più efficiente ricarica la batteria più velocemente, evitando i cali di potenza elettrica alla fine dei lunghi rettilinei.

: Un motore termico più efficiente ricarica la batteria più velocemente, evitando i cali di potenza elettrica alla fine dei lunghi rettilinei. Consumi ridotti: Fondamentale con i nuovi limiti di flusso del carburante.



LA REAZIONE DELLA FIA: CAMBIO IN CORSA

Le proteste di Ferrari e Audi non si sono fatte attendere. Il sospetto è che Mercedes abbia interpretato lo "spirito della norma" in modo troppo creativo. La Federazione ha risposto con una direttiva tecnica d'urgenza: dal 1° giugno (Gp di Monaco), le verifiche sul rapporto di compressione verranno effettuate anche "a caldo".

Resta da capire se la Mercedes sarà costretta a depotenziare il proprio motore o se la solidità del progetto W17 permetterà di mantenere la testa della classifica anche dopo il giro di vite regolamentare. Per ora, il messaggio inviato a Melbourne è chiaro: la Stella è tornata a brillare, e spegnerla non sarà affatto facile.