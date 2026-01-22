Home
Genesis: il marchio premium coreano debutta in Italia

genesis gv60
genesis gv70
genesis g80
di Redazione online
Pubblicato 22 gennaio 2026

La Genesis fa parte del gruppo Hyundai e arriva nel nostro Paese con tre modelli elettrici e con l’obiettivo di portare ai clienti una qualità elevatissima.

ESPANSIONE CONTINUA

Fondata a Seul nel 2015 come “costola” di lusso della Hyundai, sbarca ufficialmente in Italia la Genesis, portando con sé un approccio ispirato al concetto dell’ospitalità coreana per offrire ai clienti un’esperienza coinvolgente e di alta qualità. In dieci anni, il brand ha superato 1,5 milioni di auto vendute, posizionandosi tra i primi dieci marchi premium a livello globale, ed entro il 2030 punta a raggiungere le 350.000 unità di vendita annue.

genesis gv60 2026 01

Per questo un passo fondamentale è l’espansione della propria presenza in Europa: dopo aver debuttato in Germania, Regno Unito e Svizzera nel 2021, a distanza di cinque anni arriva ora anche in Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi.

GENESIS GV60

Versione Trazione Potenza / Coppia Autonomia (Combinato / Urbano)
Entry Level Posteriore (RWD) 229 CV (168 kW) / 350 Nm Fino a 561 km / 775 km
Mid-range Integrale (AWD) 318 CV (234 kW) / 605 Nm Fino a 512 km / 696 km
Top di Gamma Integrale (AWD) 490 CV (360 kW) con Boost Dato non specificato nel testo


Nel nostro Paese, gli showroom della Genesis saranno due, a Padova e a Roma: le aperture sono fissate per la primavera, quando è previsto il lancio commerciale con l’apertura dei listini e la possibilità di effettuare i test drive dei modelli. Entro la fine dell’anno sono previste le inaugurazioni di altre due concessionarie, con l’obiettivo di coprire buona parte del territorio italiano entro la fine del 2028.

genesis gv70 2026 01

SOLO ELETTRICO

Il debutto in Italia della Genesis avverrà con tre modelli elettrici. La GV60 è una suv compatta (è lunga poco più di 4,5 metri) e dalle linee sportive, mentre la GV70  è sempre una suv che supera i 4,7 metri ed è pensata per chi cerca precisione di guida e una tecnologia discreta ma completa.

GENESIS GV70

Caratteristica Specifiche
Lunghezza 4,72 metri
Passo 2,87 metri
Batteria 84 kWh agli ioni di litio (nuova generazione)
Architettura Elettrica 800 Volt (supporta ricariche fast a 400V e 800V)
Potenza Massima 490 CV (360 kW) complessivi
Coppia Massima 700 Nm
Accelerazione 0-100 km/h 4,4 secondi
Tempo di ricarica (10-80%) Circa 19 minuti (con ricarica DC fino a 240 kW)


La G80 invece è una berlina di rappresentanza, la vera ammiraglia del marchio in Europa. “Una gamma di prodotti che si distingue per personalità e che appaga nell’uso quotidiano, una grande attenzione al dettaglio e innovazioni che elevano concretamente l’esperienza d’uso”, ha dichiarato Francesco Calcara, presidente e ceo della Genesis in Italia.

genesis g80 2026 01

DALLE AUTO AL GOLF

In linea con la propria visione a livello globale, la Genesis è attiva in diversi ambiti che condividono gli stessi valori del marchio. Per esempio da anni è protagonista nel mondo del golf, con la presenza nel PGA Tour negli Stati Uniti dal 2017 e nel Genesis Scottish Open nel Regno Unito dal 2022.

GENESIS G80

Caratteristica Specifiche
Lunghezza

5,14 metri
Batteria

94,5 kWh
Architettura Elettrica

800 Volt
Powertrain

100% elettrico bimotore
Trazione

Integrale (AWD)
Potenza Massima

370 CV (272 kW)
Accelerazione 0-100 km/h

5,1 secondi
Tempo di ricarica (10-80%)

Circa 25 minuti


Inoltre, l’Italia ospiterà Genesis Magma Racing in occasione di una tappa del FIA World Endurance Championship 2026, dove debutterà la hypercar GMR-001. Sul circuito di Imola il team della casa coreana scenderà in pista per mettere in mostra le prestazioni e il know-how Genesis, in una disciplina (l’endurance nella categoria LMDh) che vuole incarnare perfettamente i valori di eccellenza, innovazione e affidabilità alla base dei suoi modelli.

@alvolante.it Il marchio di lusso coreano Genesis arriva in Italia: diamo uno sguardo più da vicino alle sue vetture! #genesis #genesisgv70 #luxurycars #alvolante ♬ suono originale - alVolante.it

 

Ritratto di Al Volant
Al Volant
22 gennaio 2026 - 21:52
Mi sa che gli piacciono le mercedes di qualche tempo fa.
Ritratto di BZ808
BZ808
22 gennaio 2026 - 22:02
Le ho sempre trovate brutte, ma viste le ultime KIA-Hyundai, sembrano quasi (e sottolineo quasi) belle!
Ritratto di Miti
Miti
22 gennaio 2026 - 22:15
Direi brutte e carissime...
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
22 gennaio 2026 - 22:13
Come Infiniti di Nissan, che ho sempre considerato migliore rispetto a Genesis.
