I giocatori dell'Inter guideranno delle BYD

LAUTARO GUIDERÀ UNA SEALION 7

La BYD cerca visibilità presso il grande pubblico e cosa c'è di più popolare del calcio. L'accordo per i prossimi tre anni tra le due società è finalizzato a promuovere i marchi BYD e Denza (che è quello un po' più "premium") attraverso campagne pubblicitarie congiunte. Inoltre la casa automobilistica metterà a disposizione circa 70 veicoli tra elettrici e ibridi plug-in per i manager, lo staff tecnico e i giocatori della prima squadra.

EDIZIONE SPECIALE NERAZZURRA

Nella foto Giuseppe Marotta, presidente e ad dell?inter, Stella Li, vice presidente di BYD e Giorgio Ricci, responsabile commerciale dell'Inter.

Inizialmente, l’Inter riceverà un’edizione speciale della Sealion 7, l’ammiraglia della BYD, che sarà personalizzata con dettagli ispirati ai colori della squadra. Questa versione sarà poi messa a disposizione in edizione limitata per i tifosi interisti. Inoltre si stanno finalizzando programmi dedicati di acquisto e noleggio di veicoli della BYD per i tifosi dell’Inter in tutto il mondo (maggiori informazioni saranno comunicate nelle prossime settimane).

SINERGIE MONDIALI

La partnership crea anche sinergie tra le due aziende caratterizzate dalla presenza capillare nei mercati chiave. In Cina i nerazzurri possono contare su oltre 154 milioni di tifosi, mentre in Sud America (altro mercato fondamentale per la casa cinese) si stimano quasi 90 milioni di supporter. Dal canto suo, la BYD punta a conquistare la leadeship tecnologica nel settore dei veicoli a nuova energia, con oltre 4,2 milioni di veicoli venduti nel 2024, con un aumento del 41% rispetto all’anno precedente: nella prima metà di quest’anno le vendite hanno già superato i 2 milioni di unità, con una crescita importante rispetto allo stesso periodo del 2024. Il gruppo cinese continua così il rafforzamento del suo ruolo all’interno del panorama calcistico europeo, in cui è stato sponsor ufficiale del campionato europeo del 2024 e di quello Under 21 del 2025.