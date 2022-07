La Honda Civic compie 50 anni

La Honda Civic è una delle auto globali per eccellenza. Quest’anno il popolare modello della casa giapponese festeggia il suo 50esimo anniversario. Sviluppata come "auto per il mondo", può contare su oltre 27,5 milioni di esemplari venduti in 170 paesi dal 1972, anno del debutto sul mercato. Le undici diverse generazioni che si sono succedute hanno progressivamente evoluto il design e affinato la tecnologia e le prestazioni, senza tuttavia perdere di vista il DNA della vettura, diventata celebre anche per lo spazio e per il divertimento di guida a fronte di un prezzo contenuto.