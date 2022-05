La Kia annuncia la “Via Elettrica”

COLONNINE LUNGO LO STIVALE - Anche la Kia, come altri marchi del settore, prevede la realizzazione di un’infrastruttura di ricarica lungo tutta l’Italia. Le stazioni saranno costruite in collaborazione con la MENNEKES (azienda tedesca specializzata in componenti per l’elettrotecnica) che curerà l’installazione delle colonnine di tipo universale, e la Eicom, società di fornitura energetica e multiservizi.

UN TOUR IN ELETTRICO - Il progetto denominato Via Elettrica annuncia quindi la nascita di una rete ricarica a marchio Kia nel nostro Paese. Le stazioni sorgeranno nei luoghi più suggestivi dello Stivale, in modo da supportare e connettere anche gli addetti che lavorano nel settore del turismo, che potranno usufruire di questo “tour elettrico” per creare indotto nelle proprie strutture. Al momento le colonnine attive del progetto si trovano a Rapallo (Genova), San Vincenzo (Livorno), all’Isola d’Elba e Sirolo (Ancona), ma presto si aggiungeranno anche quelle di Castel Volturno (Caserta), Taranto, Roccella Ionica (Reggio Calabria) e Agrigento.

PROSSIMI OBEITTIVI - Insieme al progetto Via Elettrica la Kia ha anche confermato i suoi prossimi obiettivi. Il marchio coreano forte di un ottimo 2021 dal punto di vista economico (con una quota di mercato nazionale del 3,01%) prevede nel 2025 una gamma composta da ben 11 modelli elettrici. Su scala mondiale invece la Kia punta a una quota del 6,6% del mercato globale dell’elettrico (esclusa la Cina), mentre entro il 2026 a un volume di vendita pari a 500 mila veicoli elettrici all’anno e di 1 milione di unità a basse emissioni di CO2 (esclusa la Cina) globalmente. Guardando invece al 2022, la Kia conferma l’arrivo della nuova generazione della Niro e della versione GT della crossover elettrica EV6.