Marcello Gandini: le 10 auto che hanno lasciato il segno 

UNO DEI GRANDI - Non è un caso se praticamente tutte le auto uscite dalla matita di Marcello Gandini (nella foto sopra) hanno varcato i confini della storia e sono entrate nella leggenda. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, il designer torinese, tra i più geniali e creativi che il mondo dei motori abbia mai conosciuto, ha firmato prototipi visionari e supercar mozzafiato, ma il suo genio, unito a una conoscenza della meccanica non comune, non ha partorito solo vetture di nicchia destinate a pochissimi e facoltosi automobilisti. Sul suo tavolo da disegno sono nati pure modelli “popolari”, meno edonistici delle auto da sogno firmate per i marchi più prestigiosi, eppure altrettanto capaci di lasciare il segno. Nella nostra fotogallery, in ricordo dell’uomo e del progettista, scomparso lo scorso 13 marzo all’età di 85 anni, ne abbiamo selezionati dieci che ne testimoniano l’eclettismo, il gusto raffinato e la fantasia illimitata.

