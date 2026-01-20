Home
Quali sono le marche di auto più affidabili? I risultati del mega-test europeo

auto più affidabili
di Andrea Spitti
Pubblicato 20 gennaio 2026

Le case giapponesi (e più in generale asiatiche) sono le grandi vincitrici, occupando la quasi totalità delle prime dieci posizioni.

DIFFICILE DA VALUTARE

Stile, prestazioni, tecnologie, consumi, prezzo: sono tutte caratteristiche che si prendono in considerazione quando si deve scegliere una nuova auto. Sono anche qualità facilmente valutabili: è chiaro da subito se un tal modello piace o meno, così come se ce lo si può permettere o meno. Più difficili da considerare sono i costi nel tempo: perché se si può fare una stima del costo medio dell’auto in un anno, è complicato valutare quanto possono pesare gli imprevisti per guasti o spese di manutenzione inattese.

Ecco allora che l’affidabilità diventa un criterio molto importante nella scelta, ma altrettanto difficile da analizzare. Lo conferma una ricerca di Altroconsumo su oltre 53mila automobilisti di dieci Paesi europei (oltre all’Italia, anche Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna), che per il 41% hanno indicato l’affidabilità come la qualità più importante nel valutare una nuova vettura.

Con le interviste, l’associazione dei consumatori ha raccolto informazioni su su marca, modello e anzianità dei veicoli, analizzando elementi concreti come l’anno di acquisto, il chilometraggio, i guasti che hanno richiesto l’intervento di un meccanico e le spese sostenute per le riparazioni. Sulla base di queste risposte è stato elaborato un indice di affidabilità, calcolato su una scala da 0 a 100.

lexus nx 2021 10 28

DOMINIO GIAPPONESE

Come lo scorso anno (qui lo studio relativo al 2024, qui per saperne di più), anche per il 2025 le auto prodotte dalle case giapponesi si confermano le regine dell’affidabilità, e più in generale sono le asiatiche a brillare, occupando dieci delle prime undici posizioni (vedi tabella qui sotto). La Lexus è in assoluto il costruttore che dà meno problemi, seguito dalla casa madre Toyota, mentre il terzo gradino del podio è in coabitazione tra la Suzuki e la Subaru, con la Honda che chiude una top cinque tutta nipponica.

La prima marca non giapponese è la Tesla, seguita dalla rivale BYD, che ci riporta nuovamente in Asia. Restiamo in oriente anche con la Smart, oggi una joint venture tra la Mercedes e la cinese Geely, subito davanti alla Mazda, alla Mitsubishi e alla Kia. Il primo marchio completamente europeo è la BMW, che si posiziona al dodicesimo posto. Bene la Lancia, che si posiziona nella top 15, mentre i marchi del gruppo Volkswagen si posizionano tra il diciottesimo e il venticinquesimo posto.

In basso in classifica i marchi francesi del gruppo Stellantis (Peugeot, Citroën e DS), ma anche le cinesi Lynk & Co ed MG. In termini di affidabilità, secondo lo studio, fa però peggio di tutti la Land Rover, ultima con distacco.

Marchio Affidabilità

Lexus

93

Toyota

91

Suzuki

91

Subaru

91

Honda

89

Tesla

89

BYD

89

Smart

89

Mazda

89

Mitsubishi

89

Kia

89

BMW

87

Hyundai

87

Mini

87

Lancia

87

Nissan

87

Mercedes-Benz

84

Audi

84

Cupra

84

Dacia

84

Seat

84

Porsche

84

Skoda

82

Fiat

82

Volvo

82

Volkswagen

82

Renault

82

Jeep

82

Polestar

82

Ford

80

Alfa Romeo

80

Jaguar

80

Opel

80

Peugeot

76

Citroën

76

DS Automobiles

76

Lynk & Co

76

MG

72

Land Rover

64


toyota yaris cross gr prova 2025 04 09

COSA SI ROMPE PIÙ SPESSO

I guasti più frequenti segnalati dagli intervistati sono quelli riguardanti le componenti elettriche (fari, fusibili, spie di controllo, sistemi di chiusura centralizzata, tergicristalli, ecc), con il 14% delle segnalazioni. Questa tipologia di guasti colpisce più frequentemente le Fiat, le Alfa Romeo, le Jeep, le Land Rover, le Opel e le Renault.

Seguono i difetti all’impianto frenante e quelli legati alla combustione del motore, entrambi rilevati dal 9% degli automobilisti dell’indagine. Quasi un’auto su 4 (24%) ha manifestato guasti nei primi due anni di vita: nell’85% di questi casi le riparazioni sono state effettuate in garanzia, senza costi per l’automobilista. 

suzuki swift 12 hybrid prova 2024 07 08

GRADI DI SODDISFAZIONE

Se il livello di affidabilità è un fattore oggettivo, la soddisfazione per la propria auto è più soggettivo perché entrano in gioco anche le aspettative personali dell’automobilista. In generale, i proprietari si dichiarano decisamente soddisfatti della propria automobile e tutti i marchi analizzati superano la soglia dei 75 punti.

La Lexus è comunque il marchio più apprezzato, allo stesso livello però con la Porsche, che invece era più in basso nella classifica dell’affidabilità. Subito sotto la Tesla e la Polestar. Altroconsumo fa notare che al salire del prezzo di acquisto crescono anche le aspettative e, nel momento in cui queste vengono soddisfatte, cresce anche il grado di apprezzamento finale.

Marchio Soddisfazione

Lexus

91

Porsche

91

Tesla

89

Polestar

89

Subaru

88

BYD

88

Alfa Romeo

88

Honda

86

Mazda

86

BMW

86

Mini

86

Mercedes-Benz

86

Volvo

86

Toyota

85

Audi

85

Jaguar

85

Suzuki

84

Kia

84

Hyundai

84

Cupra

84

Volkswagen

84

Seat

83

Skoda

83

DS Automobiles

83

Mitsubishi

81

Nissan

81

Jeep

81

Ford

81

Lynk & Co

81

Renault

80

Smart

80

Dacia

79

MG

79

Land Rover

79

Fiat

78

Opel

78

Citroën

78

Lancia

76

Peugeot

76


subaru crosstrek 20 eboxer 2024 04 02

QUANTO SPENDONO PER LA MANUTENZIONE

Agli automobilisti italiani l’associazione dei consumatori ha anche chiesto quanto spendono per la manutenzione ordinaria dell’auto e le loro abitudini. La maggioranza di essi (64%) si affida alle officine autorizzate del marchio, un 30% sceglie un’officina di fiducia, mentre sono pochissimi (2%) a rivolgersi a centri di manutenzione rapida (per esempio Midas o Norauto).

Prevedibilmente, sono i marchi più prestigiosi a chiedere l’esborso maggiore: con una Mercedes o un’Audi si spendono mediamente intorno ai 450 euro l’anno, mentre la più economica è la Lancia (200 euro) e la Dacia e la Renault (230 euro). Sul grado di soddisfazione per gli interventi effettuati è ancora la Lexus a dettare legge, conquistando il punteggio più alto (87). 

Marchio Spesa media per manutenzione (€) Soddisfazione

Lancia

200

73

Dacia

230

74

Renault

230

74

Suzuki

238

77

Citroën

250

74

Fiat

250

74

Kia

280

74

Peugeot

280

75

Toyota

300

81

Honda

300

80

BMW

300

76

Mazda

300

76

Skoda

300

76

Hyundai

300

75

Nissan

300

75

Volkswagen

300

75

Ford

300

74

Jeep

300

74

Opel

300

70

Alfa Romeo

320

78

Lexus

400

87

Volvo

420

76

Mercedes-Benz

450

76

Audi

450

75
Aggiungi un commento
Ritratto di Ultimojedi
Ultimojedi
20 gennaio 2026 - 10:55
Uh mamma mia, che schifo Tesla... ;-) Una bella dieselona tedesca...
Ritratto di forfElt
forfElt
20 gennaio 2026 - 11:00
A sto giro devo ammettere non c'ho capito "la tanto" (per non dire nulla), in merito all'eventuale probabile criterio. Voglio dire, con un esempio per tutti: Byd sarà un paio d'anni che vende qui; (rispetto agli altri) che gli si poteva nel frattempo mai rompere in auto di al max 2 anni di vita*??? Boh...
Ritratto di forfElt
forfElt
20 gennaio 2026 - 11:00
*Non di meno essendosi pure specificato "...Più difficili da considerare sono i costi NEL TEMPO...."
Ritratto di Riper
Riper
20 gennaio 2026 - 11:02
Anche qui stellantis si conferma ciò che è..un inutile gruppo da estirpare...... vergogna..potevano essere i più forti in Europa e non solo.....sono stati forti solo a ingrassare gli stipendi dirigenziali...
Ritratto di Newcomer
Newcomer
20 gennaio 2026 - 11:05
Interviste ai consumatori, stiamo freschi
Ritratto di frusullone1
frusullone1
20 gennaio 2026 - 11:17
confrontano per con banane...non differenziano per tipo di auto o quantomeno per tipo di alimentazione, non evidenziano il chilometraggio . Esempio Se prendo byd con una macchina elettrica e una ibrida in due anni e 40 km in totale , avranno meno problemi rispetto a renault con una termica e una a gpl in due anni e 200k in totale. Confronto artato e imbarazzante
Ritratto di lucio204
lucio204
20 gennaio 2026 - 11:19
Subaru una sicurezza. Dalle mie parti girano ancora tante Outback prima serie. indistruttibili....
Ritratto di ziobell0
ziobell0
20 gennaio 2026 - 11:32
che in cima ci siano sempre i soliti...Jap e coreani, non è un mistero. Stellantis sempre peggio, LR è la solita comica...apperò, anche MG alla grande
