Quali sono le marche di auto più affidabili? I risultati del mega-test europeo

Stile, prestazioni, tecnologie, consumi, prezzo: sono tutte caratteristiche che si prendono in considerazione quando si deve scegliere una nuova auto. Sono anche qualità facilmente valutabili: è chiaro da subito se un tal modello piace o meno, così come se ce lo si può permettere o meno. Più difficili da considerare sono i costi nel tempo: perché se si può fare una stima del costo medio dell’auto in un anno, è complicato valutare quanto possono pesare gli imprevisti per guasti o spese di manutenzione inattese.
Ecco allora che l’affidabilità diventa un criterio molto importante nella scelta, ma altrettanto difficile da analizzare. Lo conferma una ricerca di Altroconsumo su oltre 53mila automobilisti di dieci Paesi europei (oltre all’Italia, anche Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna), che per il 41% hanno indicato l’affidabilità come la qualità più importante nel valutare una nuova vettura.
Con le interviste, l’associazione dei consumatori ha raccolto informazioni su su marca, modello e anzianità dei veicoli, analizzando elementi concreti come l’anno di acquisto, il chilometraggio, i guasti che hanno richiesto l’intervento di un meccanico e le spese sostenute per le riparazioni. Sulla base di queste risposte è stato elaborato un indice di affidabilità, calcolato su una scala da 0 a 100.
Come lo scorso anno (qui lo studio relativo al 2024, qui per saperne di più), anche per il 2025 le auto prodotte dalle case giapponesi si confermano le regine dell’affidabilità, e più in generale sono le asiatiche a brillare, occupando dieci delle prime undici posizioni (vedi tabella qui sotto). La Lexus è in assoluto il costruttore che dà meno problemi, seguito dalla casa madre Toyota, mentre il terzo gradino del podio è in coabitazione tra la Suzuki e la Subaru, con la Honda che chiude una top cinque tutta nipponica.
La prima marca non giapponese è la Tesla, seguita dalla rivale BYD, che ci riporta nuovamente in Asia. Restiamo in oriente anche con la Smart, oggi una joint venture tra la Mercedes e la cinese Geely, subito davanti alla Mazda, alla Mitsubishi e alla Kia. Il primo marchio completamente europeo è la BMW, che si posiziona al dodicesimo posto. Bene la Lancia, che si posiziona nella top 15, mentre i marchi del gruppo Volkswagen si posizionano tra il diciottesimo e il venticinquesimo posto.
In basso in classifica i marchi francesi del gruppo Stellantis (Peugeot, Citroën e DS), ma anche le cinesi Lynk & Co ed MG. In termini di affidabilità, secondo lo studio, fa però peggio di tutti la Land Rover, ultima con distacco.
|Marchio
|Affidabilità
|
Lexus
|
93
|
Toyota
|
91
|
Suzuki
|
91
|
Subaru
|
91
|
Honda
|
89
|
Tesla
|
89
|
BYD
|
89
|
Smart
|
89
|
Mazda
|
89
|
Mitsubishi
|
89
|
Kia
|
89
|
BMW
|
87
|
Hyundai
|
87
|
Mini
|
87
|
Lancia
|
87
|
Nissan
|
87
|
Mercedes-Benz
|
84
|
Audi
|
84
|
Cupra
|
84
|
Dacia
|
84
|
Seat
|
84
|
Porsche
|
84
|
Skoda
|
82
|
Fiat
|
82
|
Volvo
|
82
|
Volkswagen
|
82
|
Renault
|
82
|
Jeep
|
82
|
Polestar
|
82
|
Ford
|
80
|
Alfa Romeo
|
80
|
Jaguar
|
80
|
Opel
|
80
|
Peugeot
|
76
|
Citroën
|
76
|
DS Automobiles
|
76
|
Lynk & Co
|
76
|
MG
|
72
|
Land Rover
|
64
I guasti più frequenti segnalati dagli intervistati sono quelli riguardanti le componenti elettriche (fari, fusibili, spie di controllo, sistemi di chiusura centralizzata, tergicristalli, ecc), con il 14% delle segnalazioni. Questa tipologia di guasti colpisce più frequentemente le Fiat, le Alfa Romeo, le Jeep, le Land Rover, le Opel e le Renault.
Seguono i difetti all’impianto frenante e quelli legati alla combustione del motore, entrambi rilevati dal 9% degli automobilisti dell’indagine. Quasi un’auto su 4 (24%) ha manifestato guasti nei primi due anni di vita: nell’85% di questi casi le riparazioni sono state effettuate in garanzia, senza costi per l’automobilista.
Se il livello di affidabilità è un fattore oggettivo, la soddisfazione per la propria auto è più soggettivo perché entrano in gioco anche le aspettative personali dell’automobilista. In generale, i proprietari si dichiarano decisamente soddisfatti della propria automobile e tutti i marchi analizzati superano la soglia dei 75 punti.
La Lexus è comunque il marchio più apprezzato, allo stesso livello però con la Porsche, che invece era più in basso nella classifica dell’affidabilità. Subito sotto la Tesla e la Polestar. Altroconsumo fa notare che al salire del prezzo di acquisto crescono anche le aspettative e, nel momento in cui queste vengono soddisfatte, cresce anche il grado di apprezzamento finale.
|Marchio
|Soddisfazione
|
Lexus
|
91
|
Porsche
|
91
|
Tesla
|
89
|
Polestar
|
89
|
Subaru
|
88
|
BYD
|
88
|
Alfa Romeo
|
88
|
Honda
|
86
|
Mazda
|
86
|
BMW
|
86
|
Mini
|
86
|
Mercedes-Benz
|
86
|
Volvo
|
86
|
Toyota
|
85
|
Audi
|
85
|
Jaguar
|
85
|
Suzuki
|
84
|
Kia
|
84
|
Hyundai
|
84
|
Cupra
|
84
|
Volkswagen
|
84
|
Seat
|
83
|
Skoda
|
83
|
DS Automobiles
|
83
|
Mitsubishi
|
81
|
Nissan
|
81
|
Jeep
|
81
|
Ford
|
81
|
Lynk & Co
|
81
|
Renault
|
80
|
Smart
|
80
|
Dacia
|
79
|
MG
|
79
|
Land Rover
|
79
|
Fiat
|
78
|
Opel
|
78
|
Citroën
|
78
|
Lancia
|
76
|
Peugeot
|
76
Agli automobilisti italiani l’associazione dei consumatori ha anche chiesto quanto spendono per la manutenzione ordinaria dell’auto e le loro abitudini. La maggioranza di essi (64%) si affida alle officine autorizzate del marchio, un 30% sceglie un’officina di fiducia, mentre sono pochissimi (2%) a rivolgersi a centri di manutenzione rapida (per esempio Midas o Norauto).
Prevedibilmente, sono i marchi più prestigiosi a chiedere l’esborso maggiore: con una Mercedes o un’Audi si spendono mediamente intorno ai 450 euro l’anno, mentre la più economica è la Lancia (200 euro) e la Dacia e la Renault (230 euro). Sul grado di soddisfazione per gli interventi effettuati è ancora la Lexus a dettare legge, conquistando il punteggio più alto (87).
|Marchio
|Spesa media per manutenzione (€)
|Soddisfazione
|
Lancia
|
200
|
73
|
Dacia
|
230
|
74
|
Renault
|
230
|
74
|
Suzuki
|
238
|
77
|
Citroën
|
250
|
74
|
Fiat
|
250
|
74
|
Kia
|
280
|
74
|
Peugeot
|
280
|
75
|
Toyota
|
300
|
81
|
Honda
|
300
|
80
|
BMW
|
300
|
76
|
Mazda
|
300
|
76
|
Skoda
|
300
|
76
|
Hyundai
|
300
|
75
|
Nissan
|
300
|
75
|
Volkswagen
|
300
|
75
|
Ford
|
300
|
74
|
Jeep
|
300
|
74
|
Opel
|
300
|
70
|
Alfa Romeo
|
320
|
78
|
Lexus
|
400
|
87
|
Volvo
|
420
|
76
|
Mercedes-Benz
|
450
|
76
|
Audi
|
450
|
75