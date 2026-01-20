Quali sono le marche di auto più affidabili? I risultati del mega-test europeo

DIFFICILE DA VALUTARE

Stile, prestazioni, tecnologie, consumi, prezzo: sono tutte caratteristiche che si prendono in considerazione quando si deve scegliere una nuova auto. Sono anche qualità facilmente valutabili: è chiaro da subito se un tal modello piace o meno, così come se ce lo si può permettere o meno. Più difficili da considerare sono i costi nel tempo: perché se si può fare una stima del costo medio dell’auto in un anno, è complicato valutare quanto possono pesare gli imprevisti per guasti o spese di manutenzione inattese.

Ecco allora che l’affidabilità diventa un criterio molto importante nella scelta, ma altrettanto difficile da analizzare. Lo conferma una ricerca di Altroconsumo su oltre 53mila automobilisti di dieci Paesi europei (oltre all’Italia, anche Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna), che per il 41% hanno indicato l’affidabilità come la qualità più importante nel valutare una nuova vettura.

Con le interviste, l’associazione dei consumatori ha raccolto informazioni su su marca, modello e anzianità dei veicoli, analizzando elementi concreti come l’anno di acquisto, il chilometraggio, i guasti che hanno richiesto l’intervento di un meccanico e le spese sostenute per le riparazioni. Sulla base di queste risposte è stato elaborato un indice di affidabilità, calcolato su una scala da 0 a 100.

DOMINIO GIAPPONESE

Come lo scorso anno (qui lo studio relativo al 2024, qui per saperne di più), anche per il 2025 le auto prodotte dalle case giapponesi si confermano le regine dell’affidabilità, e più in generale sono le asiatiche a brillare, occupando dieci delle prime undici posizioni (vedi tabella qui sotto). La Lexus è in assoluto il costruttore che dà meno problemi, seguito dalla casa madre Toyota, mentre il terzo gradino del podio è in coabitazione tra la Suzuki e la Subaru, con la Honda che chiude una top cinque tutta nipponica.

La prima marca non giapponese è la Tesla, seguita dalla rivale BYD, che ci riporta nuovamente in Asia. Restiamo in oriente anche con la Smart, oggi una joint venture tra la Mercedes e la cinese Geely, subito davanti alla Mazda, alla Mitsubishi e alla Kia. Il primo marchio completamente europeo è la BMW, che si posiziona al dodicesimo posto. Bene la Lancia, che si posiziona nella top 15, mentre i marchi del gruppo Volkswagen si posizionano tra il diciottesimo e il venticinquesimo posto.

In basso in classifica i marchi francesi del gruppo Stellantis (Peugeot, Citroën e DS), ma anche le cinesi Lynk & Co ed MG. In termini di affidabilità, secondo lo studio, fa però peggio di tutti la Land Rover, ultima con distacco.

Marchio Affidabilità Lexus 93 Toyota 91 Suzuki 91 Subaru 91 Honda 89 Tesla 89 BYD 89 Smart 89 Mazda 89 Mitsubishi 89 Kia 89 BMW 87 Hyundai 87 Mini 87 Lancia 87 Nissan 87 Mercedes-Benz 84 Audi 84 Cupra 84 Dacia 84 Seat 84 Porsche 84 Skoda 82 Fiat 82 Volvo 82 Volkswagen 82 Renault 82 Jeep 82 Polestar 82 Ford 80 Alfa Romeo 80 Jaguar 80 Opel 80 Peugeot 76 Citroën 76 DS Automobiles 76 Lynk & Co 76 MG 72 Land Rover 64





COSA SI ROMPE PIÙ SPESSO

I guasti più frequenti segnalati dagli intervistati sono quelli riguardanti le componenti elettriche (fari, fusibili, spie di controllo, sistemi di chiusura centralizzata, tergicristalli, ecc), con il 14% delle segnalazioni. Questa tipologia di guasti colpisce più frequentemente le Fiat, le Alfa Romeo, le Jeep, le Land Rover, le Opel e le Renault.

Seguono i difetti all’impianto frenante e quelli legati alla combustione del motore, entrambi rilevati dal 9% degli automobilisti dell’indagine. Quasi un’auto su 4 (24%) ha manifestato guasti nei primi due anni di vita: nell’85% di questi casi le riparazioni sono state effettuate in garanzia, senza costi per l’automobilista.

GRADI DI SODDISFAZIONE

Se il livello di affidabilità è un fattore oggettivo, la soddisfazione per la propria auto è più soggettivo perché entrano in gioco anche le aspettative personali dell’automobilista. In generale, i proprietari si dichiarano decisamente soddisfatti della propria automobile e tutti i marchi analizzati superano la soglia dei 75 punti.

La Lexus è comunque il marchio più apprezzato, allo stesso livello però con la Porsche, che invece era più in basso nella classifica dell’affidabilità. Subito sotto la Tesla e la Polestar. Altroconsumo fa notare che al salire del prezzo di acquisto crescono anche le aspettative e, nel momento in cui queste vengono soddisfatte, cresce anche il grado di apprezzamento finale.

Marchio Soddisfazione Lexus 91 Porsche 91 Tesla 89 Polestar 89 Subaru 88 BYD 88 Alfa Romeo 88 Honda 86 Mazda 86 BMW 86 Mini 86 Mercedes-Benz 86 Volvo 86 Toyota 85 Audi 85 Jaguar 85 Suzuki 84 Kia 84 Hyundai 84 Cupra 84 Volkswagen 84 Seat 83 Skoda 83 DS Automobiles 83 Mitsubishi 81 Nissan 81 Jeep 81 Ford 81 Lynk & Co 81 Renault 80 Smart 80 Dacia 79 MG 79 Land Rover 79 Fiat 78 Opel 78 Citroën 78 Lancia 76 Peugeot 76





QUANTO SPENDONO PER LA MANUTENZIONE

Agli automobilisti italiani l’associazione dei consumatori ha anche chiesto quanto spendono per la manutenzione ordinaria dell’auto e le loro abitudini. La maggioranza di essi (64%) si affida alle officine autorizzate del marchio, un 30% sceglie un’officina di fiducia, mentre sono pochissimi (2%) a rivolgersi a centri di manutenzione rapida (per esempio Midas o Norauto).

Prevedibilmente, sono i marchi più prestigiosi a chiedere l’esborso maggiore: con una Mercedes o un’Audi si spendono mediamente intorno ai 450 euro l’anno, mentre la più economica è la Lancia (200 euro) e la Dacia e la Renault (230 euro). Sul grado di soddisfazione per gli interventi effettuati è ancora la Lexus a dettare legge, conquistando il punteggio più alto (87).