La classifica 2024 delle marche e delle auto più affidabili

LA RICERCA - Prendendo spunto dallo storico studio annuale della JD Power negli Usa (qui per saperne di più), l’associazione dei consumatori Altroconsumo, ha voluto realizzare una ricerca sull’affidabilità delle auto in Italia e in Europa. Per questo ha condotto dei sondaggi tra oltre 30.000 automobilisti di nove paesi (Italia, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna). Altroconsumo ha chiesto nei suoi questionari marca, modello ed età della loro auto, esaminando dati oggettivi come l’anno d’acquisto, i chilometri percorsi, i guasti per cui è stato necessario l’intervento di un meccanico e i costi delle riparazioni. Le risposte si sono trasformate in un indice di affidabilità, espresso su una scala da 0 a 100.

CLASSIFICA MONOCOLORE - Parlano giapponese le prime quattro posizioni, con la Lexus a guidare il gruppo con 98 punti, seguita dalla Suzuki (93), dalla Subaru (93) e dalla Toyota (91). La Cupra, anch’essa con 91, è il primo marchio non proveniente dal Sol Levante. Al sesto posto si torna in Asia con la Kia (89), mentre la tedesca Smart si posiziona al settimo con 89 punti. Chiudono la top 10 la Honda (89), la Mitsubishi (89) e la Nissan (87). Appena fuori dalle prime 10 la Mazda (87), per un notevole 8 su 11 nipponico nelle prime posizioni della classifica. Nella speciale classifica dei marchi italiani guida la Fiat, con 84 punti, seguita dall’Alfa Romeo (82) e dalla Lancia (80). Tra i tre storici marchi premium tedeschi, la BMW e l’Audi fanno lo stesso risultato con 87 punti, mentre la Mercedes si posiziona appena sotto con 84. In fondo alla lista di Altroconsumo, e unici due marchi a non ottenere una valutazione ottima (dall’80 in su), ci sono la Opel con 76 punti e la Land Rover con 64.

QUANTI PROBLEMI IN GARANZIA - Secondo lo studio i guasti maggiormente segnalati riguardavano le componenti elettriche (per esempio fari, fusibili, spie di controllo, chiusura centralizzata, tergicristalli). Al secondo posto ci sono problemi legati all’impianto frenante, seguiti da quelli riguardanti la combustione del motore (testate dei cilindri, guarnizioni della testata, valvole). Quasi un’auto su quattro, esattamente il 23%, ha avuto problemi nei primi due anni di vita, quindi in un periodo sempre coperto dalla garanzia. L’indagine ha anche chiesto agli automobilisti italiani quanto hanno dovuto pagare per la manutenzione ordinaria della loro vettura. Senza sorprese sono i marchi di lusso a guidare il gruppo, in particolare Mercedes e Audi con 450 euro all’anno. I marchi con costi di manutenzione inferiori sono invece la Lancia (200 euro) e la Dacia (240 euro).

LA TESLA SODDISFA TUTTI - Ma quanto sono soddisfatti gli automobilisti della loro auto? Questa domanda risponde a motivazioni più soggettive, spesso legati alle aspettative di ognuno. La valutazione ottimale partiva da 75 punti in su e tutti i marchi sono riusciti a soddisfare i propri clienti tranne uno: ancora una volta la Land Rover (74 punti). In questo ambito eccelle la Tesla, con 93 punti, e in particolare la Model Y, che sfiora anche la perfezione nell’affidabilità con 99 punti. Molto apprezzate anche la Lexus, l’Alfa Romeo e la Porsche.