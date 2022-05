Maserati MC20 Cielo: bellezza in topless

UNA NUOVA PRIMAVERA - A primavera inoltrata non c’era forse modo migliore, per stupire il mondo dei motori. La Maserati ha tolto il tetto alla MC20 (qui per saperne di più), la supercar che, due anni fa, ha segnato l’inizio di un nuovo corso per la casa del Tridente. Che ora ha un’arma in più, e particolarmente affilata, per muoversi perfettamente a proprio agio nel rarefatto ed esclusivo microcosmo delle auto da sogno. La Maserati MC20 Cielo, le cui consegne dovrebbero partire nel 2023 con prezzi a partire da poco meno di 270.000 euro, ricalca in toto la raffinata impostazione meccanica e lo stile accattivante della versione chiusa da cui deriva, aggiungendo quel pizzico d’effervescenza e freschezza che solo le vetture aperte sanno regalare.

UN INNO ALLA PUREZZA - Il richiamo al piacere intenso e senza filtri della guida all’aria aperta è particolarmente evidente nella versione di lancio. L’allestimento in tiratura limitata Launch Edition PrimaSerie, riservato a una sessantina circa di esemplari, esalta le linee atletiche e sportive della Maserati MC20 Cielo giocando su accostamenti di colore molto delicati. La livrea Acquamarina, una delle tante tinte speciali offerte dal programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, si sposa con eleganza con l’abitacolo, rifinito in pelle e Alcantara color bianco ghiaccio e impreziosito da inserti in fibra di carbonio con finitura opaca. Dalla MC20 è ripreso lo scenografico sistema di apertura “a farfalla” delle portiere, mentre totalmente inedito è il funzionamento del tettuccio retrattile in vetro elettrocromato. Sfiorando un tasto sul display centrale da 10 pollici bastano appena 12 secondi per aprirlo e chiuderlo, mentre un altro comando, grazie alla speciale tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal), consente di variarne la trasparenza, offrendo al contempo un grado di isolamento termico e acustico assai elevato.

UN MOTORE DA FORMULA 1 - Ciò che sulla Maserati MC20 Cielo resta immutato, rispetto alla MC20, è il piacere di guida. Al netto delle opportune modifiche d’irrigidimento dovute all’assenza del tetto, infatti, la monoscocca in fibra di carbonio è identica a quella della versione coupé, dalla quale la spider eredita pure le avanzate soluzioni aerodinamiche e, naturalmente, il motore Nettuno 3.0 V6 bi-turbo da 630 CV (qui i dettagli su come viene realizzato). Insignito, lo scorso ottobre, nell’ambito della rassegna “No Smog Mobility”, del Green Prix per il “Made in Italy”, questo propulsore ha suscitato l’interesse di appassionati e addetti ai lavori per il sofisticato sistema di combustione a precamera con doppia candela di accensione, una tecnologia normalmente appannaggio dei motori di Formula 1.

DAL CIELO AL MARE - Oltre che nell’Acquamarina dell’edizione di lancio, la Maserati MC20 Cielo sarà disponibile nelle cinque tinte della palette della MC20 - Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito -, alle quali s’aggiunge il nuovo Grigio Incognito. Di disegno inedito, i nuovi cerchi in lega MMXX (2020, nel sistema di numerazione romano) multi-razza con finitura diamantata e motivo a doppia X sono ora disponibili anche per la versione coupé. Giocando coi colori e coi tessuti, il gusto per l’auto e per la moda sono sfociati in una una collaborazione con la North Sails, nota azienda statunitense specializzata nella produzione di attrezzature per barche a vela e abbigliamento ispirato alla vita in mare che, proprio traendo spunto dalla nuova spider del Tridente, ha creato una nuova Capsule Collection.

DENTRO QUEL CHE SERVE E NULLA DI PIÙ - L’abitacolo della Maserati MC20 Cielo è semplice ed elegante, rivestito da pannelli e superfici in Alcantara e fibra di carbonio. Gli stessi materiali sono impiegati per il rivestimento del volante a tre razze (d’ora in avanti sarà così anche sulla MC20), dove appena sotto quella di sinistra spunta il nuovo pulsante d’accensione di colore blu. Sul tunnel tra i sedili, ampi e avvolgenti, è ricavato un piano d’appoggio per lo smartphone con funzione di ricarica senza fili e la manopola con cui è possibile scegliere tra cinque diverse modalità di guida: Wet (ideale in condizioni di scarda aderenza, come neve o forte pioggia); GT (quella standard); Sport (la casa la consiglia per ottenere il massimo in pista); Corsa (la soglia d’intervento degli aiuti alla guida elettronici si alza di molto); ESC off (adatta solo ai guidatori molto esperti, perché qui è davvero tutto nelle mani del pilota).

ANCORA PIÙ SICURA - La nuova Maserati MC20 Cielo è dotata di numerosi sistemi di sicurezza attivi. Di serie, oltre aI sensori di parcheggio con telecamera posteriore e a quelli per l’angolo cieco, già presenti sulla MC20, ci sono la frenata automatica d’emergenza, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali e una nuova camera a 360°. Tra gli optional, una vera chicca l’impianto audio High Premium realizzato dalla Sonus faber: già vincitore del premio EISA come miglior sistema Hi-Fi automobilistico, è stato modificato nell’acustica e nelle zone d’installazione dei 12 altoparlanti, con l’obiettivo di restituire la massima potenza e limpidezza di suono anche con il tetto aperto.