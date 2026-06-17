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MIMO 2026: programma, orari e le supercar da vedere gratis

milano monza motor show
di Emiliano Ragoni
Pubblicato 17 giugno 2026

Dal 26 al 28 giugno 2026 l'Autodromo di Monza ospita la quinta edizione del Milano Monza Motor Show, evento dedicato al mondo dei motori.

MIMO 2026: programma, orari e le supercar da vedere gratis

Dal 26 al 28 giugno 2026 l'Autodromo Nazionale Monza ospita la quinta edizione del Milano Monza Motor Show. Ingresso gratuito, orario dalle 9 alle 20.

La manifestazione si apre venerdì 26 con la Parata Inaugurale sul rettilineo di Formula 1 alle 11. Ogni giorno alle 12.45 va in scena lo show di drift del Cid, Campionato Italiano Drifting, con due BMW sul rettilineo, mentre alle 17.30 è in programma la Supercar Parade sulle storiche sopraelevate. Track4fun organizza venerdì e sabato i Trackday Open Pit-Lane per i proprietari di supercar, con turni da 30 minuti sabato riservati alle auto da corsa GT. 

mimo milano monza motor show 4

Domenica 28 giugno si disputano le competizioni ufficiali autorizzate da Aci Sport: la Gt3isti Challenge in formula Time Attack, con Porsche 911 Gt3, 911 Gt3 Rs, Cayman Gt4, Cayman Gt4 Rs, 992 Gt3 Cup, 991 Gt3 Cup, Lamborghini Huracan St e Ferrari 296 Challenge, e la Speed Cup riservata alle Lotus Elise ed Exige. Tre Porsche Taycan Turbo Gt racing propongono sessioni di hot lap al pubblico nel Taycan Rush.

Sul fronte espositivo, Chery porta Tiggo 8 e Tiggo 9, Icaur la V27, Lepas i modelli L8 e L6; sei modelli Omoda e Jaecoo sono disponibili per i test drive. Changan svela in anteprima la Deepal S05 Ultra Hybrid insieme ai modelli S05 Bev e S07 Bev. Tesla espone Cybertruck e il robot umanoide Optimus, con Model 3 e Model Y per le prove. Mercedes partecipa con Glc Eq 400, Glb Eq 250+, Cla Eq 250+ e Classe A 180d per i test drive.

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Nel Paddock 1 la 777 Collection porta il primo esemplare mondiale della BMW Skytop, serie limitata a 50 unità, insieme alla Dallara Stradale e alla Ferrari 296 Challenge vincitrice di gara 1 delle Finali Mondiali Ferrari 2025. Brs Motorsport espone preparazioni su Lamborghini Revuelto, McLaren 720S, Ferrari Sf90 Xx e Porsche 992 Gt3 Rs. Ares Atelier presenta la supercar S1, l'Ares Defender, l'Ares Wami e l'Ares Panther. Di rilievo anche la Giamaro Krafla, hypercar modenese con V12 quadriturbo da 7 litri e 2.157 CV, e la SGT Automobili 55, omaggio all'Alfa Romeo 155 vincitrice del Dtm 1993, costruita sulla piattaforma Giorgio e omologata per la strada.

Plenitude, main sponsor dell'evento, allestisce nel Paddock 1 un'area dedicata alla mobilità elettrica con colonnine di ricarica, percorsi di guida in Bev e uno spazio interattivo sull'e-mobility. I parcheggi all'interno dell'Autodromo sono prenotabili su www.milanomonza.com.

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