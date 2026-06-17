MIMO 2026: programma, orari e le supercar da vedere gratis

Dal 26 al 28 giugno 2026 l'Autodromo Nazionale Monza ospita la quinta edizione del Milano Monza Motor Show. Ingresso gratuito, orario dalle 9 alle 20.

La manifestazione si apre venerdì 26 con la Parata Inaugurale sul rettilineo di Formula 1 alle 11. Ogni giorno alle 12.45 va in scena lo show di drift del Cid, Campionato Italiano Drifting, con due BMW sul rettilineo, mentre alle 17.30 è in programma la Supercar Parade sulle storiche sopraelevate. Track4fun organizza venerdì e sabato i Trackday Open Pit-Lane per i proprietari di supercar, con turni da 30 minuti sabato riservati alle auto da corsa GT.

Domenica 28 giugno si disputano le competizioni ufficiali autorizzate da Aci Sport: la Gt3isti Challenge in formula Time Attack, con Porsche 911 Gt3, 911 Gt3 Rs, Cayman Gt4, Cayman Gt4 Rs, 992 Gt3 Cup, 991 Gt3 Cup, Lamborghini Huracan St e Ferrari 296 Challenge, e la Speed Cup riservata alle Lotus Elise ed Exige. Tre Porsche Taycan Turbo Gt racing propongono sessioni di hot lap al pubblico nel Taycan Rush.

Sul fronte espositivo, Chery porta Tiggo 8 e Tiggo 9, Icaur la V27, Lepas i modelli L8 e L6; sei modelli Omoda e Jaecoo sono disponibili per i test drive. Changan svela in anteprima la Deepal S05 Ultra Hybrid insieme ai modelli S05 Bev e S07 Bev. Tesla espone Cybertruck e il robot umanoide Optimus, con Model 3 e Model Y per le prove. Mercedes partecipa con Glc Eq 400, Glb Eq 250+, Cla Eq 250+ e Classe A 180d per i test drive.

Nel Paddock 1 la 777 Collection porta il primo esemplare mondiale della BMW Skytop, serie limitata a 50 unità, insieme alla Dallara Stradale e alla Ferrari 296 Challenge vincitrice di gara 1 delle Finali Mondiali Ferrari 2025. Brs Motorsport espone preparazioni su Lamborghini Revuelto, McLaren 720S, Ferrari Sf90 Xx e Porsche 992 Gt3 Rs. Ares Atelier presenta la supercar S1, l'Ares Defender, l'Ares Wami e l'Ares Panther. Di rilievo anche la Giamaro Krafla, hypercar modenese con V12 quadriturbo da 7 litri e 2.157 CV, e la SGT Automobili 55, omaggio all'Alfa Romeo 155 vincitrice del Dtm 1993, costruita sulla piattaforma Giorgio e omologata per la strada.

Plenitude, main sponsor dell'evento, allestisce nel Paddock 1 un'area dedicata alla mobilità elettrica con colonnine di ricarica, percorsi di guida in Bev e uno spazio interattivo sull'e-mobility. I parcheggi all'interno dell'Autodromo sono prenotabili su www.milanomonza.com.