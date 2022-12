I modelli e le marche meno affidabili nel Regno Unito

Nel settore delle auto premium, che nell’immaginario collettivo sono considerate più affidabili per via del prezzo elevato, eventuali guasti possono costare molto cari. Sarà per questo che gli acquirenti di questo genere di vetture sono più propensi ad acquistare delle polizze di estensione di garanzia. Ed è proprio una società specializzata in questo settore, l'inglese Warrantywise, che ha stilato una classifica delle marche e dei modelli rivelatisi meno affidabili.

Utilizzando i dati relativi alle estensioni di garanzia sulle auto (sono stati confrontati oltre 131.000 piani di garanzia tra il 2021 e il 2022), la Warrantywise ha elaborato un indice di affidabilità correlandolo anche ai costi degli interventi. I dati analizzati dalla società inglese includono solo le auto che hanno meno di dieci anni, al di fuori della garanzia del costruttore.

LE MARCHE - Dalla classifica si evince che i marchi europei premium occupano i primi dieci posti. Al primo posto tra le case meno affidabili è risultata essere la Porsche, con un punteggio di 35,1/100 (il punteggio viene attribuito sulla base della frequenza e del costo delle riparazioni): in questo caso l’intervento più caro registrato è stato di 10.784 sterline (12.530 euro). Secondo posto per la Land Rover, che registra il conto più salato per gli interventi di riparazione, per un totale di 23.889 sterline (oltre 27.000 euro), per le riparazioni dell'impianto elettrico. La Range Rover, modello di punta della casa inglese, inoltre, è risultata la meno affidabile tra le vetture della compagnia. La “sorella” Jaguar (entrambe fanno parte dello stesso gruppo), si colloca al terzo posto, con la riparazione del turbocompressore del motore che si è risultata la riparazione singola più costosa, con 16.990 sterline (oltre 19.000 euro).

Posizione (dalla meno affidabile) Produttore Riparazione più costosa Punteggio complessivo/100 1 Porsche £10.784 35,1 2 Land Rover £23.889 40,2 3 Jaguar £16.990 48,2 4 Alfa Romeo £6.760 52,4 5 Audi £17.212 58,6 6 BMW £19.678 59,8 7 Mercedes-Benz £23.302 60,4 8 Vauxhall £8.368 68,0 9 Volvo £9.633 68,9 10 Mitsubishi £9.003 69,4

I MODELLI - La Warrantywise ha voluto realizzare una classifica anche relativa ai modelli meno affidabili. Al primo posto si piazza la Range Rover, modello di punta della Land Rover, che si dimostrata la meno affidabile. La vettura della casa inglese ha ottenuto il punteggio più basso in base alla frequenza e al costo delle riparazioni. Nella classifica è emerso che Land Rover, BMW e Porsche hanno sette modelli su dieci tra i meno affidabili. Secondo posto per la BMW M3, terzo per la Range Rover Sport, quarto per la Porsche Panamera e quinto per la BMW X6.