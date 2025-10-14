Nel 2024 più incidenti stradali, ma non più decessi

OBIETTIVI ANCORA LONTANI

Nel 2024 le strade italiane sono state teatro di 173.364 incidenti con lesioni a persone, pari a 475 al giorno, con un incremento del 4,1% rispetto al 2023. I dati arrivano dal nuovo rapporto ACI-Istat, che fotografa una situazione in chiaroscuro: più sinistri e più feriti (233.853, +4,1%), ma vittime sostanzialmente stabili (3.030, -0,3%). Rispetto al 2019 - anno base per il target europeo 2030 di riduzione del 50% dei morti sulle strade - il calo complessivo è appena del 4,5%. Solo tre province (Verbano-Cusio-Ossola, Campobasso e Gorizia) hanno già centrato l’obiettivo, mentre all’estremo opposto Avellino, Sassari e Oristano mostrano i peggioramenti percentuali più pesanti.

DOVE SI MIGLIORA E SI PEGGIORA

Sul fronte delle variazioni annuali, Milano (-30 vittime), Venezia e Bologna (-29) e Roma (-27) guidano la classifica delle province con il calo maggiore di decessi. All’opposto, Napoli (+23), Cremona (+16) e Udine (+14) sono quelle dove si è registrato l’aumento più marcato. Tra le regioni, Veneto (-40), Lazio (-27) e Marche (-17) migliorano il bilancio, mentre Campania (+41), Umbria e Friuli Venezia Giulia (+17) segnano incrementi preoccupanti. In 11 province l’indice di mortalità, cioè il numero di morti ogni 1.000 incidenti, supera il doppio della media nazionale, fissata a 17,5. Le situazioni peggiori si registrano in Sud Sardegna (59,6) e Nuoro (51,4). Gli incidenti meno gravi si concentrano invece nel Verbano-Cusio-Ossola, Genova, Milano, Monza-Brianza e Gorizia, dove l’indice scende sotto quota 10.

MOBILITÀ DOLCE

Il 2024 conferma la crescita degli incidenti che coinvolgono la mobilità dolce, con dati che fanno riflettere. Le biciclette elettriche registrano 1.767 incidenti e 20 morti, con un aumento record del +66,7% rispetto al 2023. In crescita anche i sinistri con monopattini (3.895, +9,5%) e 23 vittime. Meno gravi, invece, i dati per biciclette tradizionali (15.237 incidenti, 165 morti, -19,1%) e pedoni (19.763 incidenti, 470 morti, -3,1%). A livello territoriale, Roma resta la provincia con più pedoni deceduti (65), seguita da Napoli (24) e Milano (23). Proprio Milano detiene anche il primato per ciclisti morti (15), seguita da Treviso e Caserta (7 ciascuna).