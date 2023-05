Opel Corsa 2023: look tutta grinta, nuovi motori e…

SI ISPIRA ALLE GRANDI - La rinnovata Opel Corsa arriverà nelle concessionarie fra fine ottobre e inizio novembre 2023 e si annuncia più “cattiva”, nello stile come nella guida. Il nuovo frontale sfoggia la mascherina nero lucida, che la Opel chiama Vizor e che già contraddistingue le crossover Mokka, Crossland e Grandland, oltre alla sorella maggiore Astra. Il logo centrale può essere nero, oppure grigio satinato. Accattivante pure il design dei proiettori con effetto brunito e luci diurne a led sottili e spigolose. A proposito di fari, quelli a matrice di led (la Corsa è stata la prima utilitaria a offrirli, nel 2019) diventano ancora più potenti e precisi, adottando ora 14 diodi luminosi totali anziché 8. Sempre parlando di design, il posteriore vede interventi meno significativi, ma d’effetto, come lo stile più moderno dei fanali a led e la scritta “CORSA” a tutta larghezza nel portellone.

NOVITÀ ANCHE A BORDO - La Opel Corsa 2023 vede pure un nuovo sistema di infotainment con un display di 10 pollici e comandi vocali attivabili pronunciando le parole Hey Opel, oltre che premendo un tasto. Questo sistema prevede aggiornamenti over the air e la connessione wireless sia per Apple CarPlay sia per Android Auto. Più nitide, inoltre, le immagini della retrocamera. Cambia anche la leva del cambio automatico, che diventa più piccola, riprendendo quella di altri modelli del gruppo Stellantis, dalle più recenti Peugeot e Citroën, alla stessa Opel Astra. Rivisti pure i rivestimenti dei sedili e il volante (in particolare nella parte centrale).

E SOTTO IL COFANO… - La principale novità sui motori riguarda l’adozione di due nuovi 1.2 mild hybrid a benzina da 101 o 136 CV, abbinati a un inedito cambio a doppia frizione a 6 marce: la versione più potente di questi tre cilindri supportati da un’unità elettrica a 48 volt è già stata introdotta in alcuni modelli Peugeot (leggi qui la news). La rinnovata Opel Corsa sarà però la prima utilitaria, nonché il primo modello del marchio tedesco, a impiegarli. Questi motori affiancheranno nei prossimi mesi quelli già in gamma, inclusi i 1.2 a benzina da 75 CV e il 1.5 a gasolio da 102. Al debutto per una Opel pure la versione aggiornata della piattaforma elettrica CMP: la potenza del motore passa da 136 a 156 CV (il primo resterà comunque disponibile come versione d’accesso al mondo “full elettric”) e la capacità della batteria sale da 50 a 54 kWh (nominali), per un’autonomia dichiarata nel Wltp fino a 402 km. Questo sistema è lo stesso che ha esordito sulla DS 3 E-Tense (guarda qui il video del primo contatto).