La Fiat Panda più stretta del mondo

Una Fiat Panda di prima generazione è stata trasformata in un veicolo di appena 50 centimetri di larghezza da Andrea Marazzi, appassionato customizzatore. Presentata al raduno Panda a Pandino 2025, vicino Milano, la sua creazione perfettamente funzionante appare ora quasi bidimensionale. Questo esemplare unico si basa sulla prima generazione della Panda, prodotta dal 1980 e il 2003 in oltre quattro milioni di unità. Per realizzare questa speciale Panda è stata rimossa l'intera sezione centrale dell'auto, lasciando quasi intatte le fiancate originali. Il muso presenta un singolo faro affiancato da due indicatori di direzione e un parabrezza triangolare che ricorda un piccolo oblò. Anche il paraurti posteriore è stato rimpicciolito per adattarsi. Nonostante la sua esigua larghezza, con una carreggiata di soli 25 centimetri, il veicolo è comunque dotato di quattro ruote, ma è vulnerabile a forti venti laterali.

L'interno è ristretto all'osso, tanto che il guidatore deve tenere le ginocchia unite a causa delle manovelle dei finestrini, e il volante è minuscolo. I finestrini anteriori restano aperti per accomodare spalle e braccia del conducente. L'auto, convertita a trazione elettrica, è funzionante, come si vede dal video qui sopra, ma non è omologata per uso stradale. Per dare un'idea delle sue dimensioni estreme, questa "Panda slim" è tre volte più stretta della versione originale (1,5 metri) e certamente meno ingombrante di certi scooteroni che si incontrano in città. Un vero record mondiale per la Panda più stretta mai realizzata.