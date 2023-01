Porsche 356, una leggenda lunga 75 anni

RITORNO ALLE ORIGINI - “Non riuscivo a trovare l’auto sportiva dei miei sogni, così l’ho costruita da solo”. Una frase divenuta celebre, nella quale è contenuta l’essenza più profonda del manifesto fondativo di una casa automobilistica in grado come poche altre di accendere la passione di chi ama le macchine belle e veloci. Ne ha fatta di strada, la Porsche, da quel lontano 8 giugno del 1948 in cui Ferdinand Porsche presentò al mondo dei motori l’auto che, quel mondo, avrebbe contribuito a cambiarlo per sempre.

UNA STORIA MERAVIGLIOSA - La Porsche 356 No. 1 ha tracciato il primo solco di un percorso affascinante e costellato di successi che prosegue ancora oggi, e per festeggiarla in grande stile, nell’anno del suo 75º compleanno, la casa di Zuffenhausen si è regalata la Porsche 357 Vision, una grintosa e atletica coupé che sulla base meccanica della Cayman GT4 RS ripropone, reinterpretati in chiave moderna, i cardini dello stile dell’antenata di tutte le cavalline bianche di Stoccarda. La carriera della Porsche 356 si è svolta dal 1948 al 1965, ma una volta uscita di produzione e ceduto definitivamente il testimone alla nuova ammiraglia della casa, la 911, la sua bella storia è proseguita sotto una luce ancor più avvincente e romantica, finendo per trasformarsi in leggenda. Tanti sono i capitoli che la compongono, scanditi da modelli rimasti famosi per la loro bellezza e per i successi conquistati in giro per il mondo, sia sulle strade di tutti i giorni sia nelle corse. Nella nostra fotogallery, in rigoroso ordine cronologico, ripercorriamo quelli principali, fissando le tappe salienti che hanno contribuito alla creazione del mito.