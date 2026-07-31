Previsioni di traffico dell'1-2 agosto 2026: sabato da bollino nero

Con l’arrivo di agosto entra nel vivo il grande esodo estivo. Le partenze verso mare, montagna, laghi e località di villeggiatura aumenteranno già dal pomeriggio di giovedì 30 luglio, per poi raggiungere il momento più difficile venerdì 31 luglio e, soprattutto, nella mattinata di sabato 1° agosto, indicata da Viabilità Italia con il bollino nero.

Secondo l’Anas, tra il 20 luglio e il 6 settembre sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti sulla rete di competenza. Per agevolare la circolazione è in corso il piano “Estate Sicura 2026”, che prevede la chiusura o la sospensione di 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attivi, e l’impiego di circa 2.500 risorse per il monitoraggio della rete 24 ore su 24 fino al 7 settembre.

I GIORNI

Venerdì 31 luglio sarà una giornata complicata fin dalle prime ore. Il traffico è indicato come critico sia al mattino sia nel pomeriggio, quando alle partenze per le vacanze lunghe si aggiungeranno quelle del fine settimana. In serata i flussi resteranno intensi, ma dovrebbero progressivamente ridursi dopo le 21.



sarà una giornata complicata fin dalle prime ore. Il traffico è indicato come critico sia al mattino sia nel pomeriggio, quando alle partenze per le vacanze lunghe si aggiungeranno quelle del fine settimana. In serata i flussi resteranno intensi, ma dovrebbero progressivamente ridursi dopo le 21. Sabato 1° agosto è la giornata da evitare, se possibile. La mattina sarà da bollino nero per la massima concentrazione di veicoli diretti verso le località turistiche. Nel pomeriggio il traffico resterà critico e soltanto in serata dovrebbe scendere a un livello intenso. Ai flussi sulle lunghe percorrenze si sommeranno gli spostamenti più brevi verso coste, laghi e località montane.



è la giornata da evitare, se possibile. La mattina sarà da bollino nero per la massima concentrazione di veicoli diretti verso le località turistiche. Nel pomeriggio il traffico resterà critico e soltanto in serata dovrebbe scendere a un livello intenso. Ai flussi sulle lunghe percorrenze si sommeranno gli spostamenti più brevi verso coste, laghi e località montane. Domenica 2 agosto la situazione cambierà nel corso della giornata. Al mattino resteranno critiche le partenze verso le mete di vacanza; dal pomeriggio, invece, aumenteranno i rientri verso i grandi centri urbani. Possibili code ai caselli e sulle tangenziali d’ingresso fino alla sera. Le ultime ripercussioni potranno interessare la mattina di lunedì 3 agosto.



LE STRADE

Sulla A1 Milano-Napoli le criticità maggiori potranno concentrarsi in uscita da Milano, tra Parma e Bologna, nel nodo bolognese, sull’Appennino tosco-emiliano e in prossimità di Firenze. Più a sud saranno da monitorare gli accessi alle aree di Roma e Napoli.



le criticità maggiori potranno concentrarsi in uscita da Milano, tra Parma e Bologna, nel nodo bolognese, sull’Appennino tosco-emiliano e in prossimità di Firenze. Più a sud saranno da monitorare gli accessi alle aree di Roma e Napoli. Sulla A14 Adriatica sono attesi rallentamenti nel nodo di Bologna e lungo la direttrice verso la Riviera romagnola, le Marche, l’Abruzzo e la Puglia. Le fasce più difficili saranno il pomeriggio di venerdì e soprattutto la mattinata di sabato.



sono attesi rallentamenti nel nodo di Bologna e lungo la direttrice verso la Riviera romagnola, le Marche, l’Abruzzo e la Puglia. Le fasce più difficili saranno il pomeriggio di venerdì e soprattutto la mattinata di sabato. Chi viaggia verso la Liguria potrà incontrare code sulla A6 Torino-Savona , sulla A10 Genova-Ventimiglia e sulla A12 Genova-Rosignano , in particolare in prossimità dei caselli, dei nodi genovesi e dei raccordi con la statale Aurelia.



, sulla e sulla , in particolare in prossimità dei caselli, dei nodi genovesi e dei raccordi con la statale Aurelia. Attenzione particolare alla A22 del Brennero : sabato 1° agosto è una delle giornate più critiche dell’intera estate, con bollino nero contemporaneamente in direzione Brennero e in direzione Modena. Autobrennero consiglia, a chi non può cambiare giorno, di valutare le fasce serali o notturne.



del : sabato 1° agosto è una delle giornate più critiche dell’intera estate, con bollino nero contemporaneamente in direzione Brennero e in direzione Modena. Autobrennero consiglia, a chi non può cambiare giorno, di valutare le fasce serali o notturne. Traffico sostenuto anche sulla A4 verso il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia e sui collegamenti per il Lago di Garda, il Lago Maggiore, il Lago di Como e i valichi con la Svizzera, comprese A8 e A9.



verso il e il e sui collegamenti per il Lago di Garda, il Lago Maggiore, il Lago di Como e i valichi con la Svizzera, comprese A8 e A9. Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo i maggiori flussi in direzione sud interesseranno Campania, Basilicata e Calabria, con possibili rallentamenti in prossimità degli svincoli per le località costiere e degli imbarchi verso la Sicilia. Sull’isola sono da monitorare soprattutto A19 e A29.



i maggiori flussi in direzione sud interesseranno Campania, Basilicata e Calabria, con possibili rallentamenti in prossimità degli svincoli per le località costiere e degli imbarchi verso la Sicilia. Sull’isola sono da monitorare soprattutto A19 e A29. Sulla viabilità ordinaria bisognerà prestare attenzione alla SS1 Aurelia, alla SS16 Adriatica, alla SS18 Tirrena Inferiore, alla SS106 Jonica, alla E45 e alle strade di accesso alle principali località turistiche. Gran parte dei cantieri non indispensabili è stata sospesa, ma quelli inamovibili potranno comunque provocare restringimenti e rallentamenti.



MEZZI PESANTI

Per alleggerire la rete nei momenti più delicati scatta il divieto di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate:

venerdì 31 luglio dalle 16:00 alle 22:00;

dalle 16:00 alle 22:00; sabato 1° agosto dalle 8:00 alle 22:00;

dalle 8:00 alle 22:00; domenica 2 agosto dalle 7:00 alle 22:00.



Rispetto ai normali sabati estivi, il blocco del 1° agosto è quindi prolungato fino alle 22, in coincidenza con la giornata da bollino nero. Restano valide le deroghe previste dal decreto per specifiche categorie di trasporto e per i servizi essenziali. Giovedì 30 luglio non è previsto un ulteriore divieto nazionale.

IL METEO

Il traffico intenso coinciderà con una nuova fase di caldo molto forte. L’anticiclone africano porterà temperature elevate su gran parte dell’Italia, con condizioni più impegnative nelle ore centrali della giornata e possibili punte prossime ai 40 gradi nelle aree interne.

Venerdì 31 la stabilità sarà ancora prevalente e le temperature cresceranno ulteriormente. Il caldo potrà rendere più faticosi i lunghi tragitti, soprattutto nelle pianure interne e nei tratti con code o rallentamenti.



la stabilità sarà ancora prevalente e le temperature cresceranno ulteriormente. Il caldo potrà rendere più faticosi i lunghi tragitti, soprattutto nelle pianure interne e nei tratti con code o rallentamenti. Sabato 1° agosto il caldo resterà intenso su gran parte della Penisola. Sull’arco alpino potranno svilupparsi temporali pomeridiani, localmente in estensione alle aree vicine. Chi attraversa le zone montane dovrà quindi controllare le previsioni poco prima della partenza.



il caldo resterà intenso su gran parte della Penisola. Sull’arco alpino potranno svilupparsi temporali pomeridiani, localmente in estensione alle aree vicine. Chi attraversa le zone montane dovrà quindi controllare le previsioni poco prima della partenza. Domenica 2 sarà ancora una giornata molto calda e in prevalenza soleggiata. Il quadro meteorologico può comunque cambiare rapidamente, soprattutto in montagna: prima di mettersi in viaggio è opportuno consultare i bollettini e le eventuali allerte della Protezione Civile.



Per evitare le fasce peggiori, giovedì è preferibile partire al mattino o dopo le 21. venerdì, quando sia possibile, conviene rinviare la partenza alla tarda serata. Sabato è meglio evitare la mattinata da bollino nero e valutare le ore serali. Domenica chi parte per le vacanze dovrebbe evitare il mattino, mentre chi rientra verso le città dovrebbe muoversi prima di mezzogiorno o dopo il picco serale.

CONSIGLI UTILI

Per seguire la viabilità in tempo reale sono disponibili il numero gratuito Cciss 1518, il sito e l’app iCciss, l’app Vai Anas e il numero 800.841.148. Informazioni aggiornate si trovano anche sui siti delle concessionarie, tra cui Autostrade per l’Italia, Autovie Venete e Autobrennero. Google Maps e Waze possono essere utili per individuare code e percorsi alternativi, ma le indicazioni degli enti gestori e delle autorità restano prioritarie.

Prima di partire è consigliabile:

controllare freni , pneumatici, luci, tergicristalli e livelli dei liquidi;

, pneumatici, luci, tergicristalli e livelli dei liquidi; verificare l’efficienza della batteria e dell’impianto di climatizzazione;

e dell’impianto di climatizzazione; sistemare correttamente i bagagli , senza superare la portata del veicolo;

, senza superare la portata del veicolo; programmare le soste e, per le auto elettriche, individuare una colonnina alternativa;

e, per le auto elettriche, individuare una colonnina alternativa; trasportare gli animali con sistemi idonei e prevedere pause frequenti.



Durante il viaggio è importante: