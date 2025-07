Previsioni traffico autostrade: bollino nero nel weekend 2-3 agosto 2025

IL PICCO DELLE PARTENZE

Il primo fine settimana di agosto si preannuncia da bollino nero per la viabilità italiana. È infatti atteso l’esodo estivo più intenso dell’anno, con milioni di automobilisti in partenza verso le località di villeggiatura.

Secondo il calendario elaborato da Viabilità Italia, Autostrada per l’Italia e Polizia di Stato, le giornate critiche vedranno congestionati alcuni dei principali assi autostradali: l’A1 tra Firenze e Roma, l’A14 verso l’Adriatico, l’A4 Milano-Venezia, l’A10 ligure e l’A8 dei Laghi. Non solo: traffico molto sostenuto è previsto anche lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, sulla SS106 Jonica e sulla SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, sulle A19 e A29 in Sicilia, sulla SS131 Carlo Felice in Sardegna, sulla SS148 Pontina e sulla SS7 Appia nel Lazio.

Saranno molto sollecitate anche le grandi direttrici extraurbane come l’E45 (SS675 e SS3 bis), l’Aurelia (SS1), l’Adriatica (SS16), la SS36 del Lago di Como e dello Spluga, la SS45 di Val Trebbia, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS309 Romea e la SS51 di Alemagna.

LE CRITICITÀ

Venerdì 1 agosto : già a partire dal pomeriggio di venerdì è atteso traffico da bollino rosso sia alla mattina che al pomeriggio.



: già a partire dal pomeriggio di venerdì è atteso traffico da bollino rosso sia alla mattina che al pomeriggio. Sabato 2 agosto la situazione peggiorerà sabato, con un traffico da bollino nero al mattino e rosso al pomeriggio. In serata la situazione migliora leggermente (bollino arancione).



la situazione peggiorerà sabato, con un traffico da bollino nero al mattino e rosso al pomeriggio. In serata la situazione migliora leggermente (bollino arancione). Domenica 3 agosto il traffico verso le destinazioni turistiche resterà intenso/critico anche la domenica, specie al mattino. Al pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare leggermente (bollino arancione).







BLOCCO DEI MEZZI PESANTI

Per contenere i flussi, sono stati disposti divieti di circolazione per i mezzi pesanti (massa superiore a 7,5 t) adibiti al trasporto merci:

Venerdì 1 agosto : dalle 16:00 alle 22:00



: dalle 16:00 alle 22:00 Sabato 2 agosto : dalle 8:00 alle 22:00



: dalle 8:00 alle 22:00 Domenica 3 agosto: dalle 7:00 alle 22:00



IL METEO

Secondo le previzioni venerdì 1° agosto è previsto un peggioramento del tempo con temporali in discesa dalle Alpi verso la pianura veneta e lombarda. Il fine settimana sarà segnato da un’instabilità di stampo ciclonico: sabato sono attesi rovesci sparsi, anche intensi, su gran parte del Nord - in particolare sulle regioni orientali - mentre domenica l’instabilità si sposterà verso il Centro, coinvolgendo Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.

INFORMATI E IN SICUREZZA

Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.

Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android

La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza

Prima di partire

Controllare le condizioni del veicolo

Sistemare correttamente i bagagli , distribuendo i pesi in modo equilibrato

, distribuendo i pesi in modo equilibrato Sistemare in modo adeguato eventuali animali da trasportare

da trasportare Evitare pasti abbondanti e alcolici

abbondanti e Assicurarsi di essere riposati

Informarsi sulle condizioni del traffico e su eventuali criticità lungo il percorso



Durante il viaggio

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza , anche posteriori

, anche posteriori Assicurare i bambini con gli appositi seggiolini omologati

con gli appositi seggiolini omologati Evitare distrazioni (cellulare, radio, sigarette)

(cellulare, radio, sigarette) Fare soste frequenti

Mantenere una velocità moderata e la giusta distanza di sicurezza

moderata e la giusta distanza di sicurezza Prestare attenzione nei sorpassi

nei sorpassi Non utilizzare la corsia d’emergenza

Nelle autostrade a tre corsie, viaggiare prevalentemente sulla corsia di destra



RISPARMIA SUL CARBURANTE

Sia durante il viaggio, sia nelle località di vacanza può diventare molto utile la app gratuita realizzata da alVolante. È disponibilesia per smartphone Android ed Apple, si chiama Pieno+ e consente di individuare il distributore di carburante meno caro più vicino e ti guida tramite la app di navigazione verso di esso.