Previsioni traffico autostrade nel weekend 19-20 luglio 2025

ORMAI CI SIAMO

ll terzo fine settimana di luglio, quello compreso tra venerdì 18 e domenica 20, si preannuncia da bollino rosso per il traffico sulle strade italiane. Complice il caldo afoso delle città, molte famiglie si metteranno in viaggio verso le località balneari, dando così il via alla prima vera ondata di esodo estivo.

LE CRITICITÀ

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, tra le direttrici più trafficate ci saranno l’A1 tra Firenze e Roma, la A14 verso l’Adriatico, la A4 tra Milano e Venezia, la A10 in Liguria e la A8 “dei Laghi”. Domenica 20 luglio è previsto un importante rientro verso i grandi centri urbani: le criticità maggiori sono attese nel tardo pomeriggio e in serata, soprattutto all’uscita dalle località di villeggiatura. Anche lunedì 21 si segnala traffico intenso, in particolare sulle arterie di accesso alle città, specie nelle prime ore del mattino. Secondo Autostrade per l’Italia:

venerdì 18 luglio il traffico sarà da bollino giallo già dal pomeriggio, con possibili criticità già in mattinata, mentre nel pomeriggio-sera si passerà al bollino rosso. I disagi maggiori sono attesi in uscita dalle grandi città e lungo tangenziali e raccordi autostradali di Milano, Roma, Torino e Napoli.



il traffico sarà da bollino giallo già dal pomeriggio, con possibili criticità già in mattinata, mentre nel pomeriggio-sera si passerà al bollino rosso. I disagi maggiori sono attesi in uscita dalle grandi città e lungo tangenziali e raccordi autostradali di Milano, Roma, Torino e Napoli. Sabato 19 luglio la circolazione sarà intensa per tutta la giornata (bollino giallo), ma più scorrevole rispetto al venerdì.



la circolazione sarà intensa per tutta la giornata (bollino giallo), ma più scorrevole rispetto al venerdì. Domenica 20, invece, si prevede traffico intenso al mattino e critico nel pomeriggio-sera per i rientri (bollino rosso). Lunedì 21, bollino giallo, con flussi sostenuti nelle prime ore del giorno.



BLOCCO DEI MEZZI PESANTI

Per agevolare gli spostamenti, è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate:

Sabato 19 luglio: dalle 8:00 alle 16:00

Domenica 20 luglio: dalle 7:00 alle 22:00

IL METEO

Sul fronte meteorologico, sabato 19 luglio sarà caratterizzato da cieli variabili al Nordovest e sole prevalente al Sud e sulle isole. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibili temporali sulle Alpi occidentali. Domenica 20, l’anticiclone riporterà condizioni più stabili e soleggiate su gran parte del Paese, con locali rovesci pomeridiani sempre sulle Alpi. Temperature in aumento, soprattutto al Sud.

INFORMATI E IN SICUREZZA

Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.

Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android

La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza

Prima di partire

Controllare le condizioni del veicolo

Sistemare correttamente i bagagli , distribuendo i pesi in modo equilibrato

, distribuendo i pesi in modo equilibrato Sistemare in modo adeguato eventuali animali da trasportare

da trasportare Evitare pasti abbondanti e alcolici

abbondanti e Assicurarsi di essere riposati

Informarsi sulle condizioni del traffico e su eventuali criticità lungo il percorso



Durante il viaggio

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza , anche posteriori

, anche posteriori Assicurare i bambini con gli appositi seggiolini omologati

con gli appositi seggiolini omologati Evitare distrazioni (cellulare, radio, sigarette)

(cellulare, radio, sigarette) Fare soste frequenti

Mantenere una velocità moderata e la giusta distanza di sicurezza

moderata e la giusta distanza di sicurezza Prestare attenzione nei sorpassi

nei sorpassi Non utilizzare la corsia d’emergenza

Nelle autostrade a tre corsie, viaggiare prevalentemente sulla corsia di destra



RISPARMIA SUL CARBURANTE

Sia durante il viaggio, sia nelle località di vacanza può diventare molto utile la app gratuita realizzata da alVolante. È disponibilesia per smartphone Android ed Apple, si chiama Pieno+ e consente di individuare il distributore di carburante meno caro più vicino e guidarci tramite il navigatore verso di esso.