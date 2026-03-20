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I prezzi dei carburanti scendono, ma meno del previsto

carburante auto
di Redazione online
Pubblicato 20 marzo 2026

Riduzione dei prezzi alla pompa dopo il taglio delle accise, ma il risparmio è inferiore alle attese. Le associazioni dei consumatori chiedono controlli e segnalano forti differenze tra le regioni.

I prezzi dei carburanti scendono, ma meno del previsto

PREZZI IN DISCESA

Non si sono fatti attendere gli effetti del taglio delle accise su benzina e diesel di 25 centesimi, annunciati nella serata di mercoledì ed effettivi da ieri fino al 7 aprile 2026. Stando ai dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra ieri e oggi il prezzo del gasolio alle pompe self service è sceso da una media di 2,123 a 1,978 euro al litro, mentre quello della benzina da 1,885 a 1,734 euro al litro. In entrambi i casi la diminuzione c’è stata, ma si è fermato a circa 15 centesimi, contro i 25 previsti dal decreto approvato dal governo.

A dire se il calo dei prezzi sia congruo spetterà a Mister Prezzi che, come promesso dall’esecutivo, nei prossimi tre mesi avrà il compito di vigilare sulle tariffe applicate dai distributori e verificare che queste non subiscano variazioni ingiustificate. Con questi numeri un rifornimento di 50 litri di diesel che ieri costava 106,15 euro oggi si paga 98,90 euro, 7,25 euro in meno. Allo stesso modo 50 litri di benzina costano oggi 86,70 euro, 7,55 euro in meno rispetto ai 94,25 euro di giovedì. 

prezzi carburanti 2026 03 20 1

CALI INFERIORI ALLE ATTESE

Risparmio che per l’Unione Italiana Consumatori non è sufficiente: “I prezzi alla pompa avrebbero dovuto diminuire di 24,4 centesimi al litro”, per un risparmio di “12,20 euro per un pieno di 50 litri”. L’associazione dei consumatori denuncia che in Campania i prezzi medi della benzina sono calati solamente di 10,3 centesimi al litro e per il diesel di 10,2 centesimi, meno della metà del taglio previsto. La regione più virtuosa, evidenzia l’UIC, è invece il Friuli-Venezia Giulia, dove il taglio medio è stato di 17,8 centesimi al litro per la benzina e di 17,3 centesimi per il diesel. 

prezzi carburanti 2026 03 20

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Al giorno d’oggi è fondamentale individuare il modo per ridurre le spese a fronte dell’aumento dei costi. Un aiuto concreto arriva da Pieno+ (foto qui sotto), l’applicazione gratuita creata da alVolante e compatibile con i sistemi Android e iOS. Questo strumento permette di consultare in tempo reale le tariffe dei carburanti, facilitando l’individuazione della stazione di servizio più economica nelle vicinanze.

Poiché i dati vengono costantemente aggiornati in base alle informazioni fornite direttamente dai gestori, l’utente ha la certezza di visualizzare prezzi attendibili. Una volta scelto il punto vendita più conveniente, l’applicazione consente inoltre di avviare rapidamente il navigatore per raggiungere la destinazione selezionata.

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Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
20 marzo 2026 - 12:30
Io lo vedo ancora a 2 euri la nafta. E dopo che hai controllato che fai? Chi ha la merce decide il prezzo, si chiama libero capitalismo
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
20 marzo 2026 - 12:34
Io personalmente, ma potrei essere una minoranza (perché no anche da perseguitare visto il contesto storico odierno), negli ultimi 5 anni non mi sono arricchito anzi il contrario. Questo schema spiega che più di mezza benza e nafta sono tartasse. agosto 2023 => benzina 2 euri www.corriere.it/economia/consumi/23_agosto_17/accise-benzina-diesel-quando-saranno-tagliate-quante-sono-quanto-pesano-5b858bfe-3cd1-11ee-9c8d-c4ac32cd9eb1.shtml novembre 2021 => benzina 1.57 euro https://www.digital4.biz/executive/accise-sui-carburanti-cosa-sono-come-si-recuperano/
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
20 marzo 2026 - 12:38
A meno che nella nafta ci mettano dell'oro colato,. può essere, non sono un petrolchimico, ma tutto può essere secondo me, mica perché il nostro salvifico governo ha aumentato le accise sulla naftata o il loro alleato MAGA di 79 anni ha iniziato una guerra inutile dopo Afghanistan Iraq Libia Siria, no mica no.
Ritratto di forfElt
forfElt
20 marzo 2026 - 12:30
Dove ho messo ha rispettato : meno di 1,80 all'altro giorno, meno di 1,55 oggi. Praticamente ho rabboccato a un prezzo che, boh(?), saranno stati 10 anni non era così basso. Fra l'altro "in meno di 3 minutiiiii!!!!...." :)
Ritratto di Flynn
Flynn
20 marzo 2026 - 12:48
3
Ora pero' ti tocca fare almeno 800Km per chiudere la combo !
Ritratto di Flynn
Flynn
20 marzo 2026 - 12:49
3
800 Km senza soste, ovviamente
Ritratto di Tistiro
Tistiro
20 marzo 2026 - 12:42
Alcubi rispettano il calo di 25cent (come il distributore dove ho fatto metano a 1,07), mentre altri invece no. Basta scegliere quelli giusti.
Ritratto di Gordo88
Gordo88
20 marzo 2026 - 12:54
1
Differenze regionali nei tagli ci sono, probabile che i distributori ci mangino sopra..
Ritratto di Lapo NBA Hall of Famer
Lapo NBA Hall o...
20 marzo 2026 - 13:06
Ovviamente è pieno di furbi, che sanno benissimo che ritardare di 12-24 ore l'adeguamento dei prezzi, significa incassare notevoli paini.
Ritratto di Tistiro
Tistiro
20 marzo 2026 - 13:17
Esistono migliaia di distributori e decine di app. Compresa pieno+. Serve un minimo di attenzione se interessati a risparmiare.
Ritratto di zottto
zottto
20 marzo 2026 - 13:08
Tranquilli, c’è Mister Prezzi che sta vigilando e pronto a fare sanzioni.
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
20 marzo 2026 - 13:15
54
Meno male che scendono
Ritratto di acterun
acterun
20 marzo 2026 - 13:15
Sulle accise si applica l'IVA, quindi era ovvio che lo sconto di 25 cent. non potesse corrispondere al calo di prezzo.
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
20 marzo 2026 - 13:27
Chi compra prodotti italici non dovrebbe pagare le accise, è una Vergogna!
Ritratto di otttoz
otttoz
20 marzo 2026 - 13:31
Ma sto governo forte con i deboli e debole con i forti petroliENI facesse un apposito piccolo decreto.... il governo decretini
Ritratto di giocchan
giocchan
20 marzo 2026 - 13:40
"un rifornimento di 50 litri di diesel [...] si paga 98,90 euro [...] 50 litri di benzina costano oggi 86,70 euro" a prescindere dai tagli recenti, è notevole come un pieno di diesel oggi costi oltre 12 euro in più di un pieno di benzina. Sempre più un carburante per ricchi.
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