I prezzi dei carburanti scendono, ma meno del previsto

PREZZI IN DISCESA

Non si sono fatti attendere gli effetti del taglio delle accise su benzina e diesel di 25 centesimi, annunciati nella serata di mercoledì ed effettivi da ieri fino al 7 aprile 2026. Stando ai dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra ieri e oggi il prezzo del gasolio alle pompe self service è sceso da una media di 2,123 a 1,978 euro al litro, mentre quello della benzina da 1,885 a 1,734 euro al litro. In entrambi i casi la diminuzione c’è stata, ma si è fermato a circa 15 centesimi, contro i 25 previsti dal decreto approvato dal governo.

A dire se il calo dei prezzi sia congruo spetterà a Mister Prezzi che, come promesso dall’esecutivo, nei prossimi tre mesi avrà il compito di vigilare sulle tariffe applicate dai distributori e verificare che queste non subiscano variazioni ingiustificate. Con questi numeri un rifornimento di 50 litri di diesel che ieri costava 106,15 euro oggi si paga 98,90 euro, 7,25 euro in meno. Allo stesso modo 50 litri di benzina costano oggi 86,70 euro, 7,55 euro in meno rispetto ai 94,25 euro di giovedì.

CALI INFERIORI ALLE ATTESE

Risparmio che per l’Unione Italiana Consumatori non è sufficiente: “I prezzi alla pompa avrebbero dovuto diminuire di 24,4 centesimi al litro”, per un risparmio di “12,20 euro per un pieno di 50 litri”. L’associazione dei consumatori denuncia che in Campania i prezzi medi della benzina sono calati solamente di 10,3 centesimi al litro e per il diesel di 10,2 centesimi, meno della metà del taglio previsto. La regione più virtuosa, evidenzia l’UIC, è invece il Friuli-Venezia Giulia, dove il taglio medio è stato di 17,8 centesimi al litro per la benzina e di 17,3 centesimi per il diesel.

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Poiché i dati vengono costantemente aggiornati in base alle informazioni fornite direttamente dai gestori, l’utente ha la certezza di visualizzare prezzi attendibili. Una volta scelto il punto vendita più conveniente, l’applicazione consente inoltre di avviare rapidamente il navigatore per raggiungere la destinazione selezionata.

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